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От любви к «зеленым» до разочарования – один шаг

Михаил Шпир
Михаил Шпир
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От любви к «зеленым» до разочарования – один шаг

Итак, о чем нам расскажет новая социология? С самого начала нужно сделать важный акцент. Дело в том, что есть только Зеленский и его рейтинг. А от него уже зависит рейтинг партии власти «Слуга народа». Без Зеленского и его рейтинга о «Слуге» завтра никто даже не вспомнит.

И социология от «Роботизированных телесистем» показывает, что инерция президентских выборов больше не действует — именно поэтому рейтинг Зеленского идет вниз (а следом и рейтинг его «сиамского близнеца» в лице «Слуги народа»). Если на волне «головокружения от успехов» партия Зеленского в июле 2019 года получила 43,16%, то, случись новые выборы, сегодня «слуги народа» могут рассчитывать только на 22,1%.

Что случилось за это время? Все очень просто. Вы можете поговорить с простыми украинцами и большинство из них скажут Вам, что Зеленский обещал прекратить войну и снизить тарифы, а когда пришел к власти, то превратился в «Порошенко № 2». А по многим вопросам оказался даже хуже Порошенко. Например, Порошенко не рискнул отменить мораторий — а Зеленский и компания «хоть тушкой, хоть чучелом» продавили разрешение на продажу сельскохозяйственных земель.

Да и телеканалы при Порошенко, какой бы он ни был, не закрывали без суда и следствия. А здесь «зеленые» пошли на рекорд — сначала указом Зеленского запретили NewsOne, «112 Украина» и ZIK, где часто выступали Виктор Медведчук и его соратники из ОПЗЖ. Хотя президент не имеет права запрещать телеканалы — это нарушение законов Украины и международных конвенций. А затем СБУ с помощью админресурса и угроз добилась отключения из эфира нового канала «Перший незалежний».

Да и война на Донбассе продолжается — точно так же, как и при Порошенко. Борьба с коррупцией? Вы помните, какой громкий скандал вокруг коррупции в «Укроборонпроме» раскрутил канал «1+1» накануне президентских выборов-2019? А как Зеленский на дебатах в Олимпийском говорил Порошенко «Я — Ваш приговор»?" И что мы видим два года спустя? «Петр Пятый» бодр и весел и «с уверенностью смотрит в завтрашний день». Все обещания Зеленского про борьбу с коррупцией так и остались просто словами. Вот почему все больше украинцев задается вопросом «А какой был смысл менять Порошенко на Зеленского, который стал Порошенко № 2»?!

Итак, инерция президентских и парламентских выборов заканчивается, поэтому «зеленые» теряют. На фоне снижения рейтинга партии власти социология демонстрирует рост поддержки «Оппозиционной платформы — За жизнь», которая с 20,3 % наступает на пятки Зеленскому и компании. Потому что избиратели партии Зеленского и ОПЗЖ Медведчука — как два сообщающихся сосуда. У проекта Зеленского рейтинг убывает — у «Оппоплатформы» прибывает.

И в Офисе президента это прекрасно понимают, поэтому так нервно реагируют — и телеканалы запрещают, и самые настоящие репрессии против Медведчука объявляют.

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А вот рейтинг Порошенко и «Европейской солидарности» последние месяцы застыл. Хотя 15,9 %, которые ЕС имеет сегодня — это прогресс, ведь на выборах в Верховную Раду в июле 2019 года Порошенко и еэсовцы получили только 8,10 %. Но теперь Порошенко и Зеленский сражаются за один и тот же националистический электорат, поэтому интрига заключается в том, кто выиграет в борьбе за звание «главного националиста».

Замыкает список партий, которые проходят в Верховную Раду, «Батькивщина» Юлии Тимошенко. «Роботизированные телесистемы» дают им 10,1 %, это очень незначительный прогресс по сравнению с парламентскими выборами-2019, где они получили 8,18 %.

опрос, Слуга народа, ОПЗЖ
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Мнения

Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

От любви к «зеленым» до разочарования – один шаг

Инерция президентских выборов больше не действует – именно поэтому рейтинг Зеленского идет вниз (а следом и рейтинг его «сиамского близнеца» в лице «Слуги народа»). Если на волне «головокружения от успехов» партия Зеленского в июле 2019 года получила 43,16%, то, случись новые выборы, сегодня «слуги народа» могут рассчитывать только на 22,1%.
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