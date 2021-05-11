Чуть помедленнее, кони беспредела, чуть помедленнее…

Обыски дома у Медведчука войдут в историю как пример того, что Зеленский и компания нарушили негласный кодекс чести украинской политики. Говоря по-модному, пересекли «красные линии». А за это потом прилетит бумеранг. И больно ударит не только по Зеленскому, но и по всей постмайданной братве.

Во всей этой истории хочу обратить внимание на принципиальные моменты:

Понятно, что настоящая причина — это политика. Минимум 7 из 10 избирателей Зеленского разочаровались в этом «Порошенко light» и уходят именно к Медведчуку в ОПЗЖ. Понятно, что Медведчук раздражает американцев, потому что с его подачи в Украине даже замглавы Офиса президента заговорил про внешнее управление. Понятно, что Зеленского раздражает тема вакцины. Власть провалила вакцинацию, поэтому рейтинг «Слуги народа» валится. А Медведчук еще полгода назад решил вопрос с производством вакцины, который не под силу решить Зеленскому и «зеленым».

Самый главный момент — Зеленский и компания нарушили негласный кодекс чести украинских политиков.

Потому что по правилам украинской политики политическая борьба — это одно. А обыски дома у политического оппонента — это беспредел. И не просто обыски, а вручение подозрения по выдуманным статьям, которые не предусматривают другой меры пресечения, кроме содержания под стражей. Два месяца назад «великие патриоты» из Ивано-Франковского СБУ (Мельник, Карабин и Щадей) провели обыски по нескольким адресам: у моих родителей, девушки и родственников. Была изъята вся техника и последние деньги, к которым я не имею отношения. А мне предъявлено подозрения по трем статьям и объявление в розыск. Вот что значит полный беспредел, за который власть рано или поздно ответит.

Напомню просто, как один министр внутренних дел, который после «оранжевой революции» испытал «головокружение от успехов», в 2005 году тоже хвастался обысками дома у Рината Ахметова. Тогда резиденцию олигарха в Донецке брал штурмом спецназ с автоматами, устроили целый боевик. А потом пан Луценко радостно отсидел два с половиной года — пока не попросил помилования у президента Януковича.

Можно спорить на ток-шоу. Можно воевать с политическими конкурентами. Можно даже драться. Но нельзя трогать родителей, женщин и детей. Потому что трогать родителей, женщин и детей — это беспредел. И за беспредел придется отвечать.

Можно вспомнить министра внутренних дел Луценко. А можно вспомнить Януковича, который тоже решил, что «море по колено» и можно вести себя «по беспределу». А еще раньше были десятки криминальных авторитетов. Борис «Зверь» Савлохов, Игорь «Череп» Ткаченко, Игорь «Князь» Князев, Виктор «Рыбка» Рыбалко... В 90-е эти люди считали себя полубогами, которым якобы дозволено все. Для которых человеческая мораль и Божьи законы якобы не указ. И за эти заблуждения они заплатили своей недолгой жизнью. Да и простой народ, несмотря на всех их понты и похвальбу, считал их не «полубогами», а беспредельщиками, поправшими законы людские и Божьи. И что же? Все «полубоги», жившие по беспределу, давно лежат на разных киевских кладбищах. И это ответ тем, кто еще не понял, куда приведет жизнь «по беспределу».