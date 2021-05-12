Надавить на тормоз. Как на Банковой пытаются затормозить снижение рейтинга Зеленского и «Слуги народа»

Каждая эпоха человеческой истории — это личности, а также прозвища, благодаря которым они вошли в историю. Например, если Петр Порошенко не смог войти в историю, как президент, который закончил войну на Донбассе за один день, то его уж точно все запомнят, как «шоколадного короля» и повелителя фабрики «киевских тортов».

Еще один символ отечественной политической истории — Юлия Тимошенко, она же «газовая принцесса» конца 2000-х. Тут же можем вспомнить «пчеловода» Виктора Ющенко и «проффесора» Виктора Януковича. Из последних лет в этом перечне не хватает только действующего президента — Владимира Зеленского. И хотя многие однозначно будут ассоциировать его власть с юмористической средой, а также его детищем — студией «Квартал 95» — однако глобально это всего лишь форма, с помощью которой Зеленский вошел во власть. Настоящий же символ его эпохи пока больше напоминает не смех и юмор, а «пудру для мозгов».

Действующая власть постоянно «пудрит мозги» украинцам, чтобы с помощью различных манипуляций отвлекать от настоящих социальных проблем, волнующих миллионы наших сограждан. То со всех экранов телевизоров нам трубят о победоносных решениях и санкциях против контрабандистов, то рапортуют о закрытии оппозиционных телеканалов NewsOne, «112 Украина» и ZiK, несмотря на то, что даже в ООН в ответ заявляют, что такое решение «может повлиять на свободу слова в Украине».

И хотя такие действия создают удачный информационный шум и выглядят как захватывающий экшн, однако они так и не решает главного вызова, который стоит перед Владимиром Александровичем — сохранение собственного рейтинга и поддержки избирателей. А с этим проблема, потому что рейтинги серьезно «просели», особенно, если сравнивать с результатом 43,16 % на выборах в Верховную Раду-2019.

Взять хотя бы недавнюю социологию компании «Роботизированные телесистемы», результаты которой показали, что если бы выборы в Верховный Совет прошли в ближайшее воскресенье, то «Слуга народа» Зеленского смогла бы набрать только 22,1%. Согласитесь, заметный обвал по сравнению с 43,16% поддержки, которую получила партия Зеленского на выборах в парламент в 2019-м году. И это, конечно, весьма беспокоит Банковую. Ведь рейтинги «Слуги народа» — это, прежде всего, уровень поддержки самого Зеленского. Тем более что за счет падения рейтинга Зеленского и СН растет «Оппозиционная платформа» Медведчука.

И сколько бы соратники Петра Алексеевича не старались подчеркивать проступки Владимира Александровича и его власти, главную свою электоральную проблему у Зеленского, судя по результатам социологии, видят не в Порошенко. Ведь как показывает социология от «Роботизированных телесистем», последовательно «на пятки» «Слуге народа» наступает ОПЗЖ, чей рейтинг продолжает расти. Так, если на выборах в парламент 2019 ОПЗЖ получила 13,05%, то сейчас уровень ее поддержки уже 20,3%. На сегодня такими темпами прироста поддержки избирателей не может похвастаться ни одна парламентская политическая сила в стране. «Батькивщина», получившая уровень поддержки на парламентских выборах в 2019 году 8,18%, выросла только на +1,92%, судя по тому, что сейчас социологии дает ей 10,1%. Проблема «Европейской солидарности» Порошенко заключается в том, что они со своими 15,9 % уперлись в потолок, потому что рейтинг больше не растет.

Соответственно, как и ранее, главной причиной беспокойства для власти продолжает оставаться рост рейтинга «Оппозиционной платформы — За жизнь».

В Офисе Президента пока не придумали ничего лучше, как выдвинуть обвинения в адрес одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука. Правда, складывается впечатление, когда правая рука не знает, что делает левая. Потому что в марте секретарь СНБО Данилов заявлял, будто Медведчук причастен к поставкам угля из ОРДЛО, хотя на самом деле это «тема» Рината Ахметова, на которой держалась формула «Роттердам +». А теперь генпрокурор Венедиктова и глава СБУ Баканов заявили, будто оппозиционный политик может быть причастен к государственной измене и покушению на разграбление национальных ресурсов в Крыму. В общем, полная нестыковка, а доказательства опять никто не привел.

Да и что тут придумаешь, когда депутаты от «Слуги народа» сами постоянно дискредитируют свою политическую силу, попадая в громкие скандалы. Один рассуждает в телеэфире, что пенсионерам нужно продавать домашних животных, чтобы заплатить за коммуналку. Другой устраивает масштабную вечеринку в честь дня рождения жены, в то время как вся страна сидит на карантине. Третий прямо во время заседания Верховной Рады снимает проститутку «в смартфоне».

Учитывая это, вероятно, в Офисе Президента решили идти другим путем. С одной стороны, оппозицию будут давить с помощью репрессий. С другой стороны, запустить новый политический проект, который будет «волком в оппозиционной шкуре», чтобы собирать голоса оппозиционно настроенных избирателей, тем более что из-за политики Зеленского их число постоянно растет.

Неслучайно одновременно с атакой на Медведчука появилась информация о том, что Ринат Ахметов совместно с Офисом президента готовятся запустить новый политический проект для Юго-Востока, чтобы отбирать голоса у «Оппозиционной платформы — За жизнь». В теории новая партия на деньги Ахметова должна и оппозиционных избирателей привлекать, и в то же время «гасить» любую острую критику в адрес Зеленского и «Слуги народа».

Будет ли этот политический проект успешным, пока рано говорить. Тем более что как показывает опыт последних лет политические инвестиции Ахметова традиционно заканчиваются хроническими провалами. Радикальная партия Ляшко, которая прямо имела непосредственную финансовую и медийную поддержку олигарха, проиграла последние выборы, набрав только 4.01%. Об «Оппозиционном блоке» вообще лучше промолчать, ведь несмотря на весь пафос и заметные рекламные бюджеты, результат партии на парламентских выборах в 2019 году оказался просто ничтожным — 3,03%. В связи с чем злые языки обозвали результат списка во главе с Евгением Мураевым «тридцатью сребрениками Иуды».

Впрочем, как говорится, «поживем — увидим». Хотя уже сейчас ясно одно: вместо того, чтобы решать проблемы Украины и украинцев, нам опять будут «пудрить мозги» — пафосными видео с участием Зеленского, громкими заявлениями, новыми политическими проектами, борьбой с политическими оппонентами под соусом рассказов про «деолигархизацию...»