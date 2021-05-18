Грантоеды так привыкли врать и воровать, что брешут даже Соросу

«Соросята» вообще от рук отбились. У меня такой вывод после просмотра фильма Бигуса о Медведчуке. Извините за грубость, но это фуфло, а не расследование.

Во-первых, Бигус рассказывает, что у них «часы записей», где звучит голос, похожий на Медведчука. Откуда записи? Почему Бигус так боится об этом рассказать? Или сами смонтировали на компьютере эти разговоры и теперь нам показываете?

Один раз Бигус даже откровенно прокололся. Ведущий рассказывает о брифинге главы СБУ Баканова и генпрокурора Венедиктовой, и проговаривается «І ось на цьому брифінгу звучать фрагменти наших плівок». В смысле, наших? «Я его слепила из того, что было»?

Весь фильм — одна откровенная халтура. Очевидно, что Бигус и компания хотели очернить, а получилось так, что прорекламировали Медведчука.

Звучат записи разговоров — это якобы переговоры Медведчука с предводителями ЛНР и ДНР, а также высшими чиновниками РФ. Например, очень яркий момент, когда «голос Медведчука» разговаривает с человеком, которого Бигус называет предводителем ЛНР Алексеем Карякиным. «Изварино. Колонна бронетехники. Если в течение часа эта бронетехника не останавливается и не возвращается на место своей дислокации, вы ее теряете», — говорит голос (бигусы называют его Алексеем Карякиным из ЛНР. Может, так и есть, но мы же знаем, что верить грантоедам нельзя). Человек, которого «бигусы» называют Медведчуком перезванивает и сообщает, что он говорил с президентом и тот приказал колонне развернуться и уйти. Слава Богу, никто не пострадал.

Напомню, что впоследствии именно под Изварино ВСУ угодили в «Изваринский» или «Южный котел», где были бои на Саур-Могиле, где погибли сотни украинских военных, а в руки боевиков попали десятки единиц техники.

И здесь поражает цинизм Бигуса и его «стаи товарищей». Очевидно, что им нужна война, нужна кровь, они хотят, чтобы погибали и украинские военные, и мирные жители. А сами они будут сидеть в уютной студии и радоваться. Это просто по подлому. Хотели разоблачить Медведчука — а разоблачили себя.

А еще «бигусы» транслируют несколько записей, на которых Медведчук разговаривает с высшими чиновниками РФ — здесь и глава Администрации президента Антон Вайно, и вице-премьер Дмитрий Козак, и глава службы протокола российского президента Владимир Островенко, и помощник Путина Владислав Сурков. Единственное, чего добились — подчеркнули статус Медведчука. Обратите внимание — всегда, когда Медведчук разговаривает с главой службы протокола Путина, то говорит «хочу попасть к первому лицу». Он никогда не спрашивает, может Путин его принять или нет. Это само собой разумеется, что может. А просто уточняет время встречи. Судя по разговору, Медведчук — один из немногих, кто может зайти в кабинет Путина, что называется, без доклада. То есть, входит в ближний круг российского президента.

Но есть и несколько удачных кадров. Например, Бигус на фоне вольеров с животными. Очень символично. Бигус здесь похож то ли на взбесившегося койота, то ли на замурзанного шакала Табаки. Сразу и не поймешь, кого из них надо держать за решеткой — Бигуса или животных.

Итак, Бигус и компания в очередной раз пообещали нам расследование и обманули. Как так? А все очень просто. Грантоеды настолько привыкли врать и воровать, что теперь брешут даже своему предводителю Соросу, впаривая под видом «расследования» всем давно известные вещи. Ну и параллельно прорекламировали Медведчука, который тут и миротворец, и главный переговорщик, и друг Путина. А Соросу пора что-то делать, потому что ребята вроде Бигуса потеряли берега и по факту просто воруют его деньги.