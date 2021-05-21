Пресс-конференция Зеленского: на разрыве между словом и делом

Разбираем и комментируем самые яркие цитаты президента Владимира Зеленского с итоговой пресс-конференции «Два года каденции» 20 мая 2021 года.

«А зліва новий фюзеляж, який ми почали будувати 5 місяців тому — новий фюзеляж АН-178. Один із трьох літаків, який вперше за 30 років незалежності держава замовила „Антонову“ для нашої української сучасної потужної армії».

Уже только ленивый не обратил внимание, что президент выступал на фоне фюзеляжа самолета БЕЗ КРЫЛЬЕВ с надписью «Збройним силам — надійні крила». Честно говоря, для пресс-службы президента это непростительный промах. Потому что первая ассоциация, которая приходит в голову — это на словах одно, а на деле совсем другое.

«Які пріоритети? Номер один — ми будуємо країну без олігархів».

Честно говоря, здесь Зеленского опровергает «Форбс», который подсчитал, что за минувший год украинские олигархи увеличили свои капиталы и активы на 42 %.

«Багато важливих законів. Більшість з них вже узгоджено із українцями, професіоналами, з депутатами, із нашими міжнародними партнерами».

А вот это неправда! Например, по поводу НДС для аграриев порешали по-тихому, теневые лоббисты добились, чтобы налог на добавленную стоимость для АПК отменили. И наоборот, глава финансового и налогового комитета ВР Даниил Гетманцев («Слуга народа») снова подготовил законопроект о повышении ренты на железную руду (предлагается новая формула — товарная продукция * цена по китайскому сырьевому индексу Platts (IODEX 62% Fe CFR China) * ставку в %), который серьезно ударит по горнодобывающей отрасли. И что же, где обсуждение с простыми рабочими? С профсоюзами и топ-менеджерами ГОКов? Никакой открытости и цивилизованной дискуссии нет и в помине.

«Ми будуємо країну без війни». Извините, только что вы сами говорили, что на Донбассе очередное обострение. Минские соглашения не выполняются, а ситуацию на Востоке лучше всего можно описать словами «ни мира, ни войны». Как и при Порошенко.

"Не пам’ятаю, чи була там на бігбордах "епоха Медведчука"...я вважаю, що ця епоха закінчується«.

Только что Зеленский улыбался, только что с вдохновением рассказывал, как Украина будет праздновать 30-летие независимости, как вдруг с ним произошла метаморфоза. Зеленский неожиданно начал отводить глаза, как будто боится. Лицо исказила гримаса, Зеленский начал сбиваться и путать слова, вжал голову в плечи.

Начал перескакивать с эпохи на воров в законе, с воров на работу полиции и прокуратуры, а потом на «эпоху бедности». Тем более что суд по избранию меры пресечения для Медведчука четко показал, что дело против него «валится» на глазах. А за политические репрессии по традициям Украины придется отвечать — здесь можно вспомнить и бывшего министра внутренних дел Луценко, и экс-президента Януковича.

«І зараз, наприкінці другого року я себе дуже гарно почуваю...» Как только Зеленский ушел от опасной темы, как только прекратил думать об ответственности, на его лицо снова вернулась улыбка, он начал жестикулировать правой рукой (свидетельствует о том, что человек чувствует себя комфортно и демонстрирует открытость перед аудиторией).

«Називати їх прізвища не буду. Не боюсь нікого». Зеленский решил не раскрывать все карты и оставил без ответа просьбу журналистки «Фокуса» назвать фамилии 13 олигархов.

«Дійсно, в новому потужному законі — я вважаю, що це одна з найважливіших податкових реформ — є збільшення податку на залізну руду».

Здесь власть не учитывает специфику того, что добываемая в Украине железная руда имеет низкое содержание железа (25-35 %, в то время как на мировом рынке востребован показатель от 63 %). Поэтому украинские ГОКи не только добывают, но и занимаются обогащением — а это дополнительные человеческие ресурсы, производственная база, финансовые ресурсы. Но в данном случае предлагается принцип Шарикова «все отнять — и поделить», когда автор законопроекта в лице Даниила Гетманцева просто предлагает через повышение ренты «отнять и поделить» около 40 % прибыли ГОКа. При этом Гетманцев и компания предлагают такую инициативу только для железной руды. А что ж так? Может, давайте, ребята, проявите характер — и предложите повысить ренту и для марганцевой руды, которую добывают на предприятиях группы «Приват» и Игоря Коломойского?!

Какой-то однобокий подход, не считаете?!

«Якщо ви маєте на увазі людей з потужним досвідом Володимир Гройсман, Арсеній Яценюк і Юлія Тимошенко, то таких людей з таким досвідом Ви не побачите». Один из редких ответов, когда Зеленский четко и однозначно заявил свою позицию. Что ж, как мы поняли, для экс-премьеров Гройсмана, Яценюка и Тимошенко, который долго и настойчиво демонстрировали готовность «хоть тушкой, хоть чучелом» вернуться во власть, лучше не питать необоснованных иллюзий.