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Кто вытащил Зеленского из «теплой ванны»?

Татьяна Чугаенко
Татьяна Чугаенко
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Кто вытащил Зеленского из «теплой ванны»?

Итоговая пресс-конференция на фоне фюзеляжа самолета АН-178. Только «правильные журналисты», потому «правильные вопросы».

Организаторы итоговой пресс-конференции Владимира Зеленского «Два года каденции» так старались создать президенту «теплую ванну», что у них почти получилось.

«Теплая ванна» — так на сленге пиарщиков, журналистов и политтехнологов называется ситуация, когда окружение создает политику максимально комфортные условия, отсекая любую негативную информацию и ограничивая

Именно поэтому «Перший незалежний» и Shariy.net просто не пустили на пресс-конференцию, а «Страну» пустили, но не дали задать вопрос. С одной стороны, чтобы первое лицо не раздражали острыми и неудобными вопросами. С другой стороны, чтобы глава государства мог развернуто и обширно рассказать о своих достижениях и планах. И это получилось. Почти получилось.

Потому как, несмотря на «теплую ванну», Зеленский все-таки вышел из себя, когда прозвучали неудобные темы. Причем не один раз.

В первый раз Зеленского вытащили из «теплой ванны» в самом начале, когда журналист спросила, когда же закончится «эпоха бедности». В ответ Зеленский не стал отвечать, а завел разговор о борьбе власти против Виктора Медведчука. И здесь с ним произошла очень заметная метаморфоза. У Зеленского пропала жестикуляция, он начал отводить взгляд от аудитории, а затем вообще вжал голову в плечи.

Имиджмейкерам и пресс-службе президента нужно поработать с Зеленским, потому что на языке жестов это все признаки страха. Алан Пиз, автор знаменитой книги «Язык телодвижений» приводит эти и другие жесты как признак того, что человек боится — окружающих, темы разговора, ответственности за свои действия.

Еще одна метаморфоза произошла во время ответа на вопрос Василия Голованова с «Украина 24». Было очевидно, что президента снова вытащили из «теплой ванны», хотя Василий спросил всего лишь о том, как Зеленский оценивает политику власти по выведению бизнеса «из тени» и что думает о повышении налогов.

Но Зеленский взял с места в карьер, резко заявил «Вы манипулируете фактами» и завел речь о том, что налог на железную руду нужно повышать. «Дійсно, в новому потужному законі — я вважаю, що це одна з найважливіших податкових реформ — є збільшення податку на залізну руду».

В чем дело? Острый вопрос заставил Зеленского выбраться из «теплой ванны» — отсюда эта резкость в голосе и эти эмоции.

Дело в том, что в коридорах власти уже несколько недель обсуждается новый пакет поправок в Налоговый кодекс, в числе которых и повышение ренты на железную руду. Но предлагается не повышать напрямую, а через внедрение новой формулы. И если в 2019 году автором аналогичной инициативы был народный депутат Даниил Гетьманцев (глава финансового и налогового комитета Верховной Рады, фракция «Слуга народа»), то сейчас формально законопроект разработало Министерство финансов (значит, подавать в Верховную Раду будет Кабинет Министров). Дело в том, что в 2019 году эксперты сразу раскусили, что за инициативой о повышении ренты стоит олигарх Коломойский. А если «торчат» олигархические интересы, тут уже не расскажешь, будто власть думает о простом народе. Не верится, знаете ли.

А на пресс-конференции Владимир Зеленский попытался подать ситуацию так, будто властью повышает налоги, потому что ею якобы движет забота о простых людях.

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В свою очередь, у владельцев ГОКов есть свои контраргументы. Во-первых, почему такие вопросы решаются «под покровом ночи»? Потому что мы не увидели никакой открытой дискуссии по этому поводу — с участием профсоюзов, объединяющих работников отрасли, топ-менеджеров горно-обогатительных комбинатов, экспертов. Законопроект написали «слуги народа», представили бюрократы из Кабмина — и они же вносят документ в Верховную Раду. Во-вторых, почему повышают налоги и ренту только для ГОКов, производящих железорудный концентрат? Например, была инициатива по НДС для продукции АПК — но аграрное лобби ее быстро «погасило». Или, например, почему Гетьманцев и компания не предлагают повысить ренту для марганцевой руды? Неужели Коломойского боятся, чьи Покровский ГОК и Марганецкий ГОК производят марганцевый концентрат?

А на самом деле есть еще и политическая сторона вопроса. Потому что ассоциация «Укрметаллургпром» оценивает количество занятых в отрасли вместе с семьями в 250 тысяч человек. И если горнорудная промышленность начнет работать с перебоями или встанет, то горняки и металлурги будут винить в этом именно президента Владимира Зеленского.

налоги, руда, Владимир Зеленский
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Татьяна Чугаенко
Татьяна Чугаенко
журналист, медиаэксперт

Кто вытащил Зеленского из «теплой ванны»?

Итоговая пресс-конференция на фоне фюзеляжа самолета АН-178. Только «правильные журналисты», потому «правильные вопросы». Организаторы итоговой пресс-конференции Владимира Зеленского «Два года каденции» так старались создать президенту «теплую ванну», что у них почти получилось.
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