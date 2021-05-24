Вашингтон подталкивает Киев к деэскалации – нужны переговорщики, настроенные на мирное решение

Последние неприятные известия из «Града на Холме» могли оказаться неожиданными только для наиболее фанатичных последователей секты «Свидетелей борьбы Вашингтона за украинские национальные интересы». Всем остальным уже давно понятно, что новая демократическая администрация США продолжает начатый предшественником Джо Байдена разворот в сторону realpolitik.

Более свежая новость касается отказа Государственного департамента США от усиления санкционного режима в отношении «Северного Потока-2». При этом, согласно Bloomberg,в «санкционном» отчете, который Госдеп направил в Конгресс, прямо указано, что и само предприятие Nord Stream-2 AG (является швейцарским резидентом), и его исполнительный директор Матиас Варниг (гражданин Германии) занимаются деятельностью, подпадающей под санкции в соответствии с законодательством США. Однако администрация Байдена воспользовалась оговоркой, которая обязательно присутствует в любом «санкционном» законе: президент США может остановить, отсрочить либо не вводить в действие санкции, исходя из «национальных интересов США», которые он и определяет.

На этот раз «национальными интересами США» оказалось восстановление отношений с ключевым континентальным союзником — Германией, которые были изрядно испорчены эпатажным Дональдом Трампом. Bloombergдает понять, что улучшение отношений с Берлином является важным элементом в противодействии Вашингтона Китаю и Ирану.

Интересно, что согласно сообщению Associated Press, министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что государственный секретарь США Энтони Блинкен заранее проинформировал его о решении США сделать «президентские исключения» в санкционном режиме в отношении Nord Stream 2 AG и г-на Варнига.

Более ранняя новость — это весьма жесткая статья от 14 мая в The Washington Times, издании, которое играет роль «Женьминь Жибао» для Демократической партии США, под весьма красноречивым заголовком: «США и НАТО обещали защитить Украину. Если же агрессором выступит Украина, то все обещания отменяются».

Автор данного материала сообщает о моделировании полномасштабного российско-украинского конфликта: «Последние три года эксперты Королевского колледжа Лондона, Академии обороны Великобритании и Ливерморской национальной лаборатории проводили „военные игры“, проигрывая возможные сценарии действий Соединенных Штатов, НАТО и России. В ходе этих экспериментов 46 действующих и бывших американских и европейских чиновников и экспертов приняли 32 стратегических решения в условиях реалистичного сценария кризиса, включающего в себя гражданские волнения, которые приводят к оборонительным военным шагам Украины. Команда из 17 экспертов оценивала эти сценарии, которые приводили к 19 различным результатам с разной степенью вероятности».

Наиболее лаконичным и, одновременно, циничным является следующий вывод: «Как показывают данные этих моделирований, Соединенные Штаты и их союзники не хотят подвергать себя риску начала войны с Россией из-за Украины». Под этот вывод, разумеется, находится вполне разумное объяснение: «НАТО считает, что прямое вмешательство в конфликт находится вне рамок его мандата, потому что Украина не является членом альянса».

Но самым шокирующим (разумеется, для тех, кто считает, что Вашингтон смотрит на конфликт глазами официального Киева) стали следующие тезисы:

«Хотя союзники порицали Москву, провокатором они все же считали Киев». «[Некоторые игроки] говорили, что их реакции были бы другими, если бы у них не было никаких сомнений в том, что агрессор — Россия».

В качестве выводов, автор материалы делает еще несколько непривычно прямолинейных заявлений. Прежде всего — «Украина и Запад по-разному понимают, что поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины должна означать на практике». Из чего выводится следующее предупреждение: «В условиях обостряющегося кризиса есть вполне логичные причины для того, чтобы украинские лидеры решились на военную атаку и рассматривали ее в духе „давать сдачи“. Однако различные сценарии, разыгранные в ходе этих военных экспериментов, показывают, что, если Киев своими военными действиями спровоцирует Россию на открытый конфликт, Запад вряд ли станет защищать Украину».

Ну, и в заключение автор формулирует «дилемму сдерживания»: «Заверения [в поддержке] могут придать Украине смелости, что создаст политические и военные риски, которые американские и европейские лидеры, возможно, не готовы принять. И наоборот, признаки того, что Запад не станет вмешиваться, могут придать смелости России».

Нежеланию Запада принимать реальное участие в обороне Украины в случае конфликта с РФ автор этих строк посвятил материал «Если завтра война, кто же наши друзья?» со ссылками на авторитетных американских военных аналитиков. Однако, цитируемая статья в The Washington Times более показательна, потому как политическое (и, во многом — идеологическое) издание может себе позволить весьма прозрачные намеки. Главный из которых — Вашингтон будет сам определять, кто является инициатором обострения конфликта, не оглядываясь не только на мнение Киева, но и, возможно, на факты.

Не нужно забывать, что в отношении т.н. «войны 08.08.08», начавшейся на территории Южной Осетии и чуть было не завершившейся в Тбилиси, коллективный Запад использовал термин «непропорциональный ответ России», подразумевавший, что Москва отвечала, но излишне жестко.

Так что, если Зеленский и компания относится к отечественным аналитикам по принципу «Нет пророка в своем отечестве», то пусть серьезно воспримет предупреждения иностранных обозревателей. Которые прямо указывают — заявления Президента Зеленского о ДЕОККУПАЦИИ территорий на востоке Украины и полуострова Крым могут подразумевать ТОЛЬКО переговорный путь.

Впрочем, если таковое понимание на Банковой и появится, то только для того, чтобы убедиться в справедливости пословицы «Не плюй в колодец...» А пока что Зеленский и компания демонстрируют конфронтационный стиль поведения, свидетельством чего являются репрессии против такого эффективного переговорщика как Виктор Медведчук.

Что самое интересное, даже «записи», которые предъявляют оппоненты— отмечу, что их достоверность никто так и не доказал — работают на имидж Медведчука. Если эти «записи» хотя бы наполовину правда, то получается, что Медведчук решает практически любые вопросы между Украиной и Россией.

Как мы помним, выдача в одностороннем самопровозглашенными республиками 4-х женщин-заключенных, которых они согласились отпустить при посредничестве Виктора Медведчука, и вызвала нынешний приступ ярости на Банковой, завершившийся санкциями, закрытием каналов и высосанным из пальца уголовным делом против главы политсовета ОПЗЖ. Как Вы догадываетесь, женщины продолжили отбывать свои многолетние сроки в местах заключения на территории непризнанных ДНР и ЛНР. И с тех пор все переговоры об обмене пленными забуксовали.

... Сейчас «Минский процесс» и «Нормандский формат» поставлены на паузу. Как в приступе откровенности заявил глава украинской части минской «трехсторонней контактной группы» Леонид Кравчук, Киев будет определяться со своей позицией по выполнению Минских Соглашений по итогам встречи лидеров США и РФ. Забегаю вперед, сообщаю Леониду Макаровичу: Вашингтон предложит Киеву договариваться с Москвой на основе Минских соглашений («Минск-2»). И украинской стороне, во исполнение воли нашего нового Старшего Брата, понадобится сильный переговорщик...