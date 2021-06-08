Ахметов, Пинчук, Зеленский… кто зарабатывает сотни миллионов в РФ

Замминистра экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка на форуме «Украина 30» заявил, что Украина продолжит торговать с Российской Федерацией. «В Россию мы импортируем титановое сырье и калий, в Беларусь — пищевую продукцию. Это достаточно весомые процессы, которые, несмотря на агрессию России, будут сохраняться как можно дольше», — сообщил Тарас Качка.

Знаете, почему Украина будет торговать с Россией, что называется, «в любую погоду»? Потому что товарооборот между Украиной и РФ в 2020 году — это 7,3 миллиарда долларов (это данные Государственной таможенной службы). Потому что на торговле с Россией зарабатывает вся первая сотня украинских бизнесменов. И если в Кабмине только рискнут посягнуть на доходы Ахметова, Пинчука и других, то и премьер Шмыгаль, и весь экономический блок правительства полетят из здания на Грушевского 12/2 как пробка.

Просто несколько примеров. Берем официальные источники из Российской Федерации. ДТЭК Рината Ахметова. Ахметов владеет шахтами «Обуховская» и «Дальняя» в Ростовской области. Балансовая стоимость «Обуховской» — 14,4 миллиарда российских рублей. За 2020 год шахта в Ростовской области принесла Ахметову 255,5 миллиона рублей прибыли (это 3 миллиона 530 тысяч долларов).

Выручка АО «Донской антрацит» за 2020 год составила 1,8 миллиарда рублей (24 миллиона 872 тысячи долларов США по курсу). А лохам Ахметов на своем канале «Украина 24» рассказывает про «диктатора Путина», при этом зарабатывая в России десятки миллионов долларов.

Или, скажем, пан Виктор Пинчук — большой друг семьи Клинтон и «серийного мецената» Джорджа Сороса. За торговлю с Россией отвечает компания «Интерпайп-М» — подразделение холдинга EastOne олигарха. «Интерпайп-М» до недавних пор активно продавала в Россию трубы и колеса. И, естественно, платила налоги в российский бюджет. Например, только в 2018 году компания Пинчука заплатила в государственный бюджет РФ в сумме 313,3 миллиона рублей (или 4 миллиона 329 тысяч долларов США). А всего «Интерпайп-М» приняла участие в государственных тендерах РФ на общую сумму 26,6 миллиарда рублей.

На этом фоне Борис Колесников, который завешал весь Курск рекламой своей фабрики «Конти-Рус», выглядит поскромнее. На днях российские СМИ опубликовали новость, что 28 мая «Конти-Рус» на торгах приобрела кондитерскую фабрику «Красная Заря» в Иваново. Как видим, дела у Колесникова в России идут хорошо, поэтому бизнес расширяется.

А что же СНБО и Офис президента? Неужели уже «кинули предъяву» в госизмене Ахметову, Пинчуку и прочим, кто зарабатывает в России сотни миллионов рублей? А ведь ни Ахметов, ни Пинчук, ни Колесников, в отличие от того же Виктора Медведчука, пальцем не пошевелили, чтобы освободить украинских пленных на Донбассе. А ведь предприятия украинских олигархов заключают договора на сотни миллионов с государственными компаниями Российской Федерации. Когда видишь, сколько Ахметов и другие олигархи зарабатывают на рынке РФ, становится ясно, что обвинения против Медведчука за контакты с РФ, что называется, высосаны из пальца. Собственно, уголовное дело, которое с самого старта, начало разваливаться, еще одно тому свидетельство.

Да, и, справедливости ради, давайте еще вспомним продукцию связанной с Зеленским компании «Квартал 95». Практически весь дневной эфир канала СТС заполнили сериалы производства «Квартала 95» — это «Папик» и «100 000 минут вместе».

А еще не забывать, что, кроме «партии экспорта», в Украине есть еще и «партия импорта». По оценке Государственной таможенной службы, импорт из России в Украину в 2020 год составил 4,6 миллиарда долларов. То есть, есть сотни украинских компаний, крупных, средних и малых, кто заключает контракты с российскими фирмами и зарабатывает на ввозе российских товаров в страну.