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Настоящая дипломатия – это не «ла-ла-ла»

Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга
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Настоящая дипломатия – это не «ла-ла-ла»

16 июня состоится встреча Байдена и Путина. Миллионы людей во всем мире будут слушать заявления Байдена и Путина, будут вчитываться с строки пресс-релизов и пытаться понять — о чем говорили? И о чем договорились?

Вы удивитесь, но в Офисе президента будут точно так же гадать «на кофейной гуще». «Ха!» — скажет какой-то зелебот или порохобот. «Да мы обратимся к стратегическим партнерам США — и они нам все расскажут».

И здесь стоит напомнить недавний скандал, когда ОП в пресс-релизе написал о том, якобы Байден обещал Зеленскому ПДЧ в НАТО. А потом офисным пришлось убирать про ПДЧ из информации на сайте президента Украины. Потому что коммуникации со «стратегическими партнерами» нет. И мы все это четко увидели.

«Слова не важны, а важны конкретные поступки», — так Зеленский тогда прокомментировал скандал. Так вот! Как раз завтра будет тот случай, когда слова очень важны.

Со стороны РФ на встрече будет Козак... А кто будет со стороны Украины? Никто. Нужны коммуникаторы. А их нет. При всех «за» и «против», при всех позитивах и негативах, но за 2 года мы увидели, что у Украины так и не появилось коммуникатора уровня Медведчука. А с США такого коммуникатора у Украины не было никогда. А с РФ такой коммуникатор был, но сейчас не задействован.

Зачем нужен такой коммуникатор? Во-первых, чтобы получать информацию. Во-вторых, как сказал тот же Зеленский, «важны поступки». Но мы совершаем поступки на основе информации, а информация — это как раз слова.

Все тот же пример: был бы у Украины коммуникатор с США — и Офису президента не понадобились бы скандальные «поступки» в виде удаления слов про ПДЧ с сайта.

Наконец, самое главное, коммуникатор на высшем уровне нужен, чтобы отстаивать интересы Украины. Политика в стиле «Чего изволите?» перед США и Западом уже показала, что интересы Украины банально игнорируют. А тот же Медведчук — мы это можем услышать даже на этих склеенных «записях» — показал, что в критических ситуациях дипломатией и правильным словом для РФ умеет отстаивать интересы Украины.

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Ибо дипломатия — это не «ла-ла-ла», дипломатия — это умение продвигать собственный интерес — и словами, и поступками (!!!), понятными и приятными иной стороне.

В общем, завтра состоится встреча Путина и Байдена. Миллионы людей будут вчитываться и пытаться расшифровать каждое слово... И будет смешно, если в ОП точно так же будут думать-гадать, о чем же все-таки договорились.

Владимир Путин, Виктор Медведчук, Джо Байден
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Вторник, 15 июня 2021
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Мнения

Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга
политтехнолог, блогер

Настоящая дипломатия – это не «ла-ла-ла»

16 июня состоится встреча Байдена и Путина. Миллионы людей во всем мире будут слушать заявления Байдена и Путина, будут вчитываться с строки пресс-релизов и пытаться понять - о чем говорили? И о чем договорились? Вы удивитесь, но в Офисе президента будут точно так же гадать «на кофейной гуще».
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