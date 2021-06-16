Банковой остаётся думать-гадать в координатах «зрада — перемога»

Главным событием текущей недели в мировой повестке дня, несомненно, является встреча президентов США и РФ — Джо БАЙДЕНА и Владимира ПУТИНА 16 июня в Женеве. Судя по просочившейся в СМИ повестке дня и оглашенному составу делегаций, на ней будет рассматриваться очень широкий круг проблем, включая и «украинский кейс».

И еще много дней после женевского саммита аналитики, эксперты и политики будут переваривать «пищу для размышлений» в оценки и прогнозы. Кто-то — исходя из собственных (иногда — адекватных, иногда — нет) представлений о мироустройстве, кто-то — исходя из запросов своей «целевой аудитории», кто-то — просто «гадая на кофейной гуще».

Например, на Банковой это будет гремучая смесь из всех трех перечисленных видов плюс различные курительные смеси, которые, как говорят, стимулируют политический креатив.

Впрочем, с этим могут не согласиться профессиональные «зеле-боты», которых в данном конкретном случае поддержат столь же профессиональные «порохо-боты»: мол, зачем нам гадать, если предварительную информацию мы получим из Твиттера американского посольства, а полную — на встрече с временной поверенной Кристин КВИН?!

На самом же деле, уровень адекватности Офиса Президента ситуации в американо-российских отношениях наиболее ярко продемонстрировал недавний скандал, когда согласно пресс-релизу ОП Джо БАЙДЕН обещал Владимиру ЗЕЛЕНСКОМУ ПДЧ в НАТО, что публично опровергнул Госдеп. А в итоге получился скандал — и «политическую ошибку» пришлось «стирать» на сайте президента Украины.

Пытаясь выйти из ситуации, Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ заявил, что «слова не важны, а важны конкретные поступки», и вскоре уже «на словах» Джо БАЙДЕН публично негативно высказался относительно ближайших «НАТОвских» перспектив Украины.

Но завтра как раз тот день, когда слова будут очень важны, тем более что БАЙДЕН (по версии официального Киева) взялся отстаивать перед ПУТИНЫМ национальные интересы Украины...

... В недавние времена Банковая могла точно знать, что имел в виду ПУТИН благодаря Виктору МЕДВЕДЧУКУ. Что имели в виду Дональд ТРАМП и Джо БАЙДЕН в Администрации / Офисе Президента узнавали в интерпретациях послов и министров внутренних дел, которым вкладывали в уши информацию различного рода лоббисты типа Курта ВОЛКЕРА и Андерса АСЛУНДА; иногда, исходя из личных представлений, слова своих президентов интерпретировали представители американского посольства. На американском направлении коммуникатора уровня МЕДВЕДЧУКА за последние 7 лет не было, нет и не предвидится ...

В результате — с одной стороны дискоммуникация по чувствительным вопросам (когда Госсекретарь Энтони БЛИНКЕН вынужден пояснять в Конгрессе, что Вашингтон своевременно сообщил Киеву свою точку зрения по СП-2, но, видимо, до Президента Украины ее своевременно не донесли), с другой — унизительный нарратив «чего изволите?» с попыткой предугадать следующее желание нового «Старшего Брата».

На сегодня мы не имеем реальных коммуникаторов ни с Вашингтоном, ни с Москвой, а потому вынуждены гадать — насколько болезненным для Украины может оказаться возможный компромисс США и РФ...

В чем же состоит роль коммуникатора? Во-первых, чтобы получать достоверную информацию «из первых рук». И если действительно «важны поступки», как утверждает Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ, то мы совершаем их на основе анализа информации, суть которой — именно слова.

Был бы у Украины коммуникатор с США, и Офису президента не пришлось бы совершать такие унизительные «поступки», как удаление слов про ПДЧ с президентского сайта.

Наконец, и это главное, коммуникатор на высшем уровне нужен, не просто как посредник, а как человек, и представляющий, и отстаивающий интересы Украины. Как пример, даже на смонтированных записях «от Бигуса» ничего иного, кроме отстаивания МЕДВЕДЧУКОМ интересов Украины, не содержится...

Миллионы людей будут вчитываться и пытаться расшифровать каждое слово... Самое смешное, что на Банковой точно так же будут думать-гадать в координатах «зрада — перемога», о чем же все-таки они там договорились ...