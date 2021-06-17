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Украинскую «подмену понятий» заметили в Брюсселе

Роман Губриенко
Роман Губриенко
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Украинскую «подмену понятий» заметили в Брюсселе

Форумы «Украина 30» — интересный формат. Но, если, по сути, то от Зеленского и других участников звучат тезисы, слабо соответствующие тому, что власть делает на самом деле.

Например, недавний форум «Украина 30. Экология». С трибуны звучали правильные слова. Жаль, что на практике мы видим совсем другое.

Как сказал сам президент Владимир Зеленский, для модернизации украинской промышленности и решения проблемы с уменьшением выбросов заводов нужно 10-12 лет. Согласитесь, амбициозное заявление. Но разве проблема нашей экологии только в промышленных выбросах? А свалки бытового мусора? А качество воды? А бесконтрольное уничтожение деревьев? При этом, речь идет не только о Карпатах. Посмотрите на геноцид зеленых зон в городах. Не говоря уже о деградации наших черноземов, ежегодно загрязняющихся радионуклидами, пестицидами...

И даже если есть политическая воля для модернизации, то этого мало. Еще нужны инвестиции, потому что без денег и технологий невозможно ни модернизировать агломерационные фабрики, ни построить новые сортировочные линии для мусора. Но с этим в последнее время совсем туго. Кто забыл, напомню, что еще в апреле как-то незаметно на фоне традиционных шоу с решениями СНБО и очередными «приемами власти» по урегулированию ситуации с коронавирусом прошла информация о сокращении иностранных инвестиций в Украину, которую озвучил председатель Национального банка Украины Богдан Данилишин.

«В целом капитал иностранных инвесторов в 2020 году сократился на 868 млн долл. Сокращение годового объема иностранного капитала произошло впервые после 2015 года... По итогам 2020 года прирост прямых иностранных инвестиций в акционерный капитал предприятий Украины рекордно сократился — до 760 млн долл., что составляет лишь 0,5% ВВП», — заявил Данилишин.

Безусловно, на экономическую ситуацию повлияла пандемия COVID-19, потому что упали доходы большинство предприятий, а многие предприниматели обанкротились. И эти последствия ощутила не только Украина, но и весь мир. Не зря же по результатам 2020 года глобальный объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) во всем мире сократился на 42%.

Но все ли стоит оправдывать пандемией COVID-19?

Например, если говорить об экологии, то многие иностранные инвесторы еще с начала Независимости начали поочередно предлагать свои деньги для постройки сортировочных линий, или утилизации пластика. Однако, где-то не хватало ожидаемых объёмов, где-то против выступили местные власти.

Но главная проблема — это украинская коррупция. А местами — откровенный беспредел либо «под крышей», либо при попустительстве государственной власти. Например, несмотря на то что законы Украины запрещают так делать, но принадлежащий Коломойскому Никопольский завод ферросплавов отключил сети иностранного инвестора в сфере «зеленой энергетики» в лице канадской компании TIU Canada.

И таких случаев масса. Здесь приводятся только некоторые из самых вопиющих примеров. А в итоге страдает имидж Украины в глазах других стран мира. В зарубежной прессе все больше критических публикаций об Украине, ее первых лицах и том политическом и экономическом курсе, что проводит украинская власть. Яркий пример — статья в The Brussels Times под красноречивым заголовком «Европейские ценности — это не только вывешивать флаги ЕС» («European values are not just about EU flags»).

И влиятельное европейское издание пишет как раз о том, что у украинской власти во главе с Зеленским слова мало сочетаются с реальными делами. Более того, пишет о том, что украинская власть занимается «подменой понятий», причем это превратилось в норму поведения («Substitution of concepts has become a normal rule of politics»).

Зеленскому & Co досталось за все — и за запрет телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, и санкции против Медведчука без суда и следствия, и за неуважение к правам инвесторов, и за то, что вместо борьбы против коррупции украинская власть пошла войной на крупный и средний бизнес.

«Борьбу против коррупции подменили войной против крупного и среднего бизнеса, принцип равных условий в налогообложении заменили ужесточением налогового бремени, судебную систему, как подчеркнула ПАСЕ, заменили решениями Офиса президента и еще нескольких чиновников, целевые фонды Запада на борьбу против COVID-19, как и раньше, расходуются не по назначению, а все вместе это имеет признаки коррупции».

The Brussels Times пишет и о неуважении к иностранным инвесторам. А в качестве примера приводит вопиющий случай, когда рейдеры захватили компанию TIU, чьи владельцы инвестировала в украинскую «зеленую энергетику» 65 миллионов долларов США.

Влиятельное СМИ Европейского Союза удивляется, как у украинских политиков хватает совести просить у Запада денег, оружия и политической поддержки, и при этом разрушать собственную экономику. В качестве примера The Brussels Times пишет о законопроекте с поправками в Налоговый кодекс, предупреждая, что «если налоговый закон, который был подан в парламент, примут, то суммарное налогообложение бизнеса будет самым высоким в мире».

А в сумме такая политика приводит к тому, поясняет The Brussels Times, что «интеграция украинской и европейской экономик будут „помножены на ноль“ усилиями украинских чиновников».

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Самое главное, что с течением времени таких опасных сигналов со стороны Запада становится все больше. Так, Верховный комиссар ООН по правам человека осудил запрет телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, подчеркнув, что такой шаг не соответствует международным стандартам. Без сомнения, иностранный инвестор в лице канадской TIU будет защищать свои права в международных судах. Точно так же Украину ждет громкая история с разбирательством Европейском суде по правам человека, поскольку Медведчук обвинил украинскую власть в политических преследованиях. А еще ведь есть такие площадки как Еврокомиссия и Европарламент. Кстати, депутат Европарламенте Джузеппе Фернандино уже написал письмо президенту Владимиру Зеленскому и другим первым лицам Украины, где прямо заявил, что «грустно наблюдать как собственное правительство Украины предпринимает контрмеры, увеличивая налоговую нагрузку на ключевых работодателей».

Поэтому мало говорить с трибун правильные слова. Международные новости все чаще свидетельствуют, что такой подход с «подменой понятий» больше не работает.

инвестиции, Украина 30
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Четверг, 17 июня 2021
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