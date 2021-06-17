Войти
Путин заявил, что Байден отличается от его образа в СМИ
дружба народов
Путин заявил, что Байден отличается от его образа в СМИ
Трамп хочет взыскать с Китая $10 трлн за пандемию
позиция
Трамп хочет взыскать с Китая $10 трлн за пандемию

Читай
бесплатно!
Разделы

Мнения

резонанс
RSS

Почему Потураев запел арию «Промокашки» из «Места встречи»

Николай Васильковский
Николай Васильковский
701
Почему Потураев запел арию «Промокашки» из «Места встречи»

Четверг, 17 июня, войдет в историю благодаря громкому скандалу, когда депутат Никита Потураев, распсиховавшись, прямо с трибуны Верховной Рады закричал, что эпоха бедности закончится, «когда расстреляют ОПЗЖ». После чего к трибуне вышли депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь», решившие спросить у пана Потураева, почему он не умеет себя вести в приличном обществе. К трибуне кинулись и депутаты из его родной фракции «Слуга народа» — которые и обещали простым украинцам «конец эпохи бедности», а потом «развели как лохов» и «кинули». Началась свалка, переросшая в потасовку прямо в зале «под куполом» Верховной Рады.

Пару слов о герое нашей истории. Автору этих строк довелось познакомиться с Потураевым, когда что при Януковиче молодой политик делал карьеру в организации Партии регионов. Да-да, в региональной организации ПР в Днепропетровске, под началом Александра Вилкула и Евгения Удода. А ровно на следующий день после победы революции Потураев осознал, что на самом деле он «патриот Украины» и вышел на Майдан. Вышел на Майдан как «патриот» и «революционер», пострадавший от «кровавого режима» «регионалов», которые издевались над Потураевым, платили нехилую зарплату в долларах и возили на служебной машине.

В общем, Вы поняли. Научный факт: после огромных доз радиации из живых существ способны выжить только тараканы. Так вот, если завтра случится ядерная война и все живое погибнет, то на Земле останутся только тараканы и Потураев.

Самое интересное — это почему Потураев забился в истерике как «Промокашка» из «Места встречи», когда понял, что «Все пропало!», уголовников повяжет милиция — а дальше только «небо в клеточку» и «вышка».

А что у нас случилось накануне, в пределах 24 часов? Переговоры Байдена и Путина на вилле «Ла Гранж» в Женеве. Есть мнение, что на утро 17 июня до Зеленского и «слуг» дошли первые сведения, что позиция Вашингтона меняется. В частности, намечается «разбор полетов» за все «художества! последнего времени. И за беззаконный запрет телеканалов NewsOne, «112 Украина» и ZIK, который осудили и Верховный комиссар ООН по правам человека («это решение противоречит международным стандартам»), и Парламентская ассамблея стран Европы (ПАСЕ), и правозащитники, и зарубежные СМИ во всем мире.

«Это решение противоречит международным стандартам в области прав человека, поскольку ему не хватает обоснования необходимости и пропорциональности, и оно не было принято независимым органом», — говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН.

И за репрессии и попытку посадить «за решетку» главу политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука. И за «крышевание» рейдерства, когда бандитскими методами отбирают активы у иностранных инвесторов, как было в случае с энергетической компанией TIU из Канады или топливной International Trading Partners AG из Швейцарии.

Читайте также: В Раду проходят 4 партии, отсутствие достижений в борьбе с коррупцией в наибольшей мере негативно повлияло на репутацию власти, - западные социологи

В этой ситуации Зеленский закричит «Невиноватая я!» и включит режим «Хороший царь не знал, что творят плохие бояре». Соответственно, нужны жертвы на роль плохих бояр, на которых и «повесят» вину за весь беспредел. Вот Потураев и почуял, что лично для него «дело пахнет керосином». И четко по поговорке «На воре и шапка горит» начал падать на истерику, потому что «рыльце в пушку». Вот Никита и завопил в страхе с трибуны Верховной Рады, что надо расстрелять депутатов от ОПЗЖ. Кстати, сам Потураев так и объяснил свое поведение, чистосердечно сознавшись, что «эмоции зашкаливают».

И, в завершение, о грустном. Смех смехом, а лично мне очевидно, что пока нами управляют фрики вроде Потураева, нормально жить мы никогда не будем.

ОПЗЖ, Николай Потураев
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 17 июня 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

Почему Потураев запел арию «Промокашки» из «Места встречи»

Автору этих строк довелось познакомиться с Потураевым, когда что при Януковиче молодой политик делал карьеру в организации Партии регионов. Да-да, в региональной организации ПР в Днепропетровске, под началом Александра Вилкула и Евгения Удода. А ровно на следующий день после победы революции Потураев осознал, что на самом деле он «патриот Украины» и вышел на Майдан.
Галина Акимова
Галина Акимова
журналист

Как бы форуму «Украина 30» не превратиться в унылый райком конца 80-х

Президентские форумы «Украина 30», безусловно, благое дело. Правда, мне это напоминает съезды райкомов КПСС конца 80-х. Когда с трибуны звучат правильные слова, аплодисменты, переходящие в овацию, зал рукоплещет «в едином порыве»… Только никто в эту говорильню уже не верит.
Роман Губриенко
Роман Губриенко
журналист

Украинскую «подмену понятий» заметили в Брюсселе

Форумы «Украина 30» - интересный формат. Но, если, по сути, то от Зеленского и других участников звучат тезисы, слабо соответствующие тому, что власть делает на самом деле. Например, недавний форум «Украина 30. Экология». С трибуны звучали правильные слова. Жаль, что на практике мы видим совсем другое.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016