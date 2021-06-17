Почему Потураев запел арию «Промокашки» из «Места встречи»

Четверг, 17 июня, войдет в историю благодаря громкому скандалу, когда депутат Никита Потураев, распсиховавшись, прямо с трибуны Верховной Рады закричал, что эпоха бедности закончится, «когда расстреляют ОПЗЖ». После чего к трибуне вышли депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь», решившие спросить у пана Потураева, почему он не умеет себя вести в приличном обществе. К трибуне кинулись и депутаты из его родной фракции «Слуга народа» — которые и обещали простым украинцам «конец эпохи бедности», а потом «развели как лохов» и «кинули». Началась свалка, переросшая в потасовку прямо в зале «под куполом» Верховной Рады.

Пару слов о герое нашей истории. Автору этих строк довелось познакомиться с Потураевым, когда что при Януковиче молодой политик делал карьеру в организации Партии регионов. Да-да, в региональной организации ПР в Днепропетровске, под началом Александра Вилкула и Евгения Удода. А ровно на следующий день после победы революции Потураев осознал, что на самом деле он «патриот Украины» и вышел на Майдан. Вышел на Майдан как «патриот» и «революционер», пострадавший от «кровавого режима» «регионалов», которые издевались над Потураевым, платили нехилую зарплату в долларах и возили на служебной машине.

В общем, Вы поняли. Научный факт: после огромных доз радиации из живых существ способны выжить только тараканы. Так вот, если завтра случится ядерная война и все живое погибнет, то на Земле останутся только тараканы и Потураев.

Самое интересное — это почему Потураев забился в истерике как «Промокашка» из «Места встречи», когда понял, что «Все пропало!», уголовников повяжет милиция — а дальше только «небо в клеточку» и «вышка».

А что у нас случилось накануне, в пределах 24 часов? Переговоры Байдена и Путина на вилле «Ла Гранж» в Женеве. Есть мнение, что на утро 17 июня до Зеленского и «слуг» дошли первые сведения, что позиция Вашингтона меняется. В частности, намечается «разбор полетов» за все «художества! последнего времени. И за беззаконный запрет телеканалов NewsOne, «112 Украина» и ZIK, который осудили и Верховный комиссар ООН по правам человека («это решение противоречит международным стандартам»), и Парламентская ассамблея стран Европы (ПАСЕ), и правозащитники, и зарубежные СМИ во всем мире.

«Это решение противоречит международным стандартам в области прав человека, поскольку ему не хватает обоснования необходимости и пропорциональности, и оно не было принято независимым органом», — говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН.

И за репрессии и попытку посадить «за решетку» главу политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука. И за «крышевание» рейдерства, когда бандитскими методами отбирают активы у иностранных инвесторов, как было в случае с энергетической компанией TIU из Канады или топливной International Trading Partners AG из Швейцарии.

В этой ситуации Зеленский закричит «Невиноватая я!» и включит режим «Хороший царь не знал, что творят плохие бояре». Соответственно, нужны жертвы на роль плохих бояр, на которых и «повесят» вину за весь беспредел. Вот Потураев и почуял, что лично для него «дело пахнет керосином». И четко по поговорке «На воре и шапка горит» начал падать на истерику, потому что «рыльце в пушку». Вот Никита и завопил в страхе с трибуны Верховной Рады, что надо расстрелять депутатов от ОПЗЖ. Кстати, сам Потураев так и объяснил свое поведение, чистосердечно сознавшись, что «эмоции зашкаливают».

И, в завершение, о грустном. Смех смехом, а лично мне очевидно, что пока нами управляют фрики вроде Потураева, нормально жить мы никогда не будем.