Бизнес в России – привилегия украинских олигархов

Внешнеэкономические связи с Россией — крайне деликатная тема в украинском политикуме. С одной стороны, это «поддержка страны-агрессора». Но, с другой — весьма и весьма выгодный бизнес, как для самих бизнесменов, так и для государства.

Строго говоря, как решения СНБО, так и различные патриотические заявления и информационные «сливы», типа «пленок Бигуса», кроме несомненных элементов политической дискредитации и экономической рестрикции, играют в первую очередь роль «дымовой завесы». Которая должна скрыть суть вопроса: бизнес с Россией — привилегия украинских олигархов. Именно поэтому мы чаще слышим о каких-то земельных сделках украинских высокопоставленных чиновников в Крыму, о недвижимости на полуострове, принадлежащей супруге Президента, или о продаже сериалов «95-го квартала» в РФ, нежели о многомиллиардных оборотах украинских олигархов в сфере внешней торговли со «страной-агрессором».

Где патриотический подход?

За прошедшие годы нам пришлось немало выслушать шапкозакидательских предложений на тему, каким образом Украина может режимом санкций нанести существенный ущерб России. Сейчас таких предложений стало поменьше, но от этого они не стали более адекватными или обоснованными.

Однако, элементарная статистика — экспортная (украинская) или импортная (российская) — сразу же показывают «ахиллесову пяту» РФ во внешней торговле с Украиной. Россия в 2018–2020 годах получала из Украины 83% сырья для производства титана, 51% циркония и 70% каолина. Все эти позиции являются критически важными для экономики РФ. Разумеется, Москва имеет возможности для диверсификации закупок, но разовый шок был бы довольно серьезным.

Можем вспомнить не столь критичный для РФ продукт — ферросплавы. Здесь один из спонсоров предвыборной кампании действующего Президента — Игорь Коломойский — является в Украине монопольным владельцем всей производственной цепочки от добычи руды (Орджоникидзевский и Марганецкий ГОК) до производства самих сплавов (Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы). И никто не возмущается, что группа во главе с непотопляемым ИВК только за первые два месяца текущего года (по данным отечественного Госстата) заработала «за поребриком» от продажи украинских ферросплавов почти $7,3 млн.

Ринат Ахметов и его друзья — выше подозрений?

Украинский олигарх № 1 занимает одну из ключевых позиций в украинской энергетической сфере и контролирует целый ряд депутатов ВР. И это дает ему «карт-бланш» на проведение экономической деятельности как в России, так и на неподконтрольных территориях.

Его компании — энергетическому холдингу ДТЭК — в России принадлежат АО «Шахтоуправление «Обуховская» (ИНН 6146004404, Ростовская обл., г. Зверево, ул. Рижская, 13) и АО «Донской антрацит» (ИНН 6144009894, Ростовская обл., г. Гуково, ул. Комсомольская, 33), которые подземным образом добывают коксующийся уголь. (У последней компании имеется еще российская «дочка»).

Достаточно успешно работающий «Донской антрацит» в 2020 году по официальным данным заплатил в российский бюджет суммарно 266 млн. руб. налогов и сборов (примерно $3.7 млн. )

Многолетний политико-экономический сателлит Рината Ахметова — Борис Колесников, видимо, решил пойти по патриотическому пути Петра Порошенко — развивать в «стране-агрессоре» сахарный диабет путем продажи все бОльших партий сладостей. Так, российский «близнец» украинской «КОНТИ» — АО «КОНТИ-рус» (на базе Курской кондитерской фабрики) 28 мая с.г. прикупил ивановскую кондитерскую фабрику «Красная Заря».

Но никаких вопросов к Борису Викторовичу у власти нет — ведь он сейчас (как говорят — при энергичной поддержке Ахметова) создает спойлерский проект, чтобы попытаться на Юго-Востоке должен отбирать голоса у ОПЗЖ Медведчука...

Чей Крым?

Этот вопрос зачастую является последним аргументом маргинальных патриотов, но, тем не менее, Ринат Ахметов, несомненно, испытал бы затруднения с честным ответом. Ведь входящее в энергохолдинг ПАО «ДТЭК Павлоградуголь» имеет филиал в Крыму (ИНН 9909417486, г. Алушта, ул. Комсомольская, 17).

Интересна дата постановки филиала на учет: 7 июля 2014 года (Sapienti sat!)

Однако, абсолютно случайно выяснилось, что на этот вопрос не всегда правильно отвечал и Виктор Пинчук. После того, как Арбитражный суд в аннексированном Россией Крыму 4 февраля 2021 года обязал «Интерпайп — Нижнеднепровский трубопрокатный завод» уплатить задолженность по арендной плате за 1,8 гектара земли возле Фороса и отдать участок, выяснилось (в тексте того же решения), что с 18 марта 2014 года (даты аннексии АРК со стороны РФ) по 10 апреля 2015 года, «Интерпайп» не нарушал условий арендного договора. Однако никаких вопросов к Ахметову, Пинчуку, Коломойскому, Колесникову и сотням других бизнесменов, зарабатывающих в РФ десятки и сотни миллионов долларов у власти нет. Поэтому на фоне этой информации становится ясно, что истинная причина атаки власти на Виктора Медведчука — это не его связи с Россией, а что-то другое. А что тогда? Получается, что политические репрессии, где обвинения в связях с РФ и Путиным только ширма?

Впрочем, про российскую бизнес-эпопею г-на Пинчука мы более подробно поговорим в следующем материале.

(Окончание следует)