Все уже поняли, что «неладно в Датском королевстве»? Псаки, конечно, это Псаки, у нее и в Белоруссии есть море.

Но история с «заморозкой» показала, что в Белом доме «концепция меняется». Сначала пошла информация, что США не дадут 100 миллионов военной помощи. Потом Псаки опровергла в стиле «как вы могли такое подумать!» А в воскресенье советник Трампа Салливан сказал, что «нас не так поняли». 100 миллионов собирались выделить Украине — и от своих слов не отказываются. Просто помощь «заморозили». Ага, до лучших времен. То есть, отказываются, но говорят, что не отказываются.

Самое главное, что это не первый тревожный звоночек для Зеленского от коллективного Запада. Все активно обсуждают, как The Brussels Times осудила «налоговую реформу» от Гетманцева-Коломойского. Законопроект № 5600, который и акциз на алкоголь поднимает, и ренту за пользование недрами, и фермерам помогает разориться (как раз перед скупкой земли), потому что вводит «минимальную налоговую нагрузку» (5 % от цены участка) etc.

Но главное не это! «Налоговый грабеж» — это просто пример! The Brussels Times пишет, что «зеленые» «превратили двойные стандарты в норму жизни»!

Под лозунгами про «деолигархизацию» и «войну с коррупционерами» — просто война против бизнеса. Под лозунгами про «реформы» — заменили судебную систему указами Зеленского и его компашки. То есть, историю, когда задавили канал КРТ, потом без суда и следствия закрыли «112» и другие каналы, а еще «по беспределу» объявили санкции против Медведчука, Марченко и дальше по списку, на Западе заметили. Под видом «налоговой реформы» — просто выжимают соки из бизнеса и простого народа тоже.

Что самое интересное, оказывается? Запад давал деньги на борьбу с ковидом. Так «зеленые» потратили их на другие задачи — The Brussels Times прямо пишет, что это симптом коррупции. То есть, «Велике будівництво» — это для Запада история с коррупционным душком. Как и эта «налоговая реформа».

Так вот, в Брюсселе прямо спрашивают — чего ж вы просите помощи и Америки, и ЕС, когда сами уничтожаете экономику и разоряете свою страну! Вот так, под «европейские» лозунги Украина при Зеленском «движется в противоположном направлении».

Поэтому Зеленскому & Co хорошо бы почитать, что пишут об Украине. И что всю эту «политику с двойным дном» все давно раскусили!

И вот такие статьи как The Brussels Times очень хорошо поясняют, почему США вдруг «заморозили» обещанную помощь и рассказывают в стиле «мы обещали, но уже выполнили, а больше мы не обещали»...