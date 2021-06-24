Акела промахнулся. Опять. Снова

Обыски в офисе и у тещи (?!!!) Медведчука — это продолжение негативного сценария. Негативного для Зеленского & Co.
Мы уже видели, как «Акела промахнулся» один раз. Когда власть выдвигает громкие обвинения — госизмена и разграбление национальных ресурсов — а потом судья на заседании на всю страну отчитывает прокурорских за то, что нет доказательств — это удар по репутации Зеленского & Co.
Как выглядит вся эта история? Что думают люди? На пальцах поясняю.
Если есть громкие обвинения, но нет доказательств — это репрессии.
Если за полгода не нашли доказательств, но опять приходит СБУ с обысками — это репрессии.
Значит, цель — это прессовать оппозицию, а не найти доказательства. Но тогда это не защита национальной безопасности — а политические репрессии.
Если по госизмене приходят с обысками к теще — это репрессии. Потому как всем понятно, что теща Медведчука не занимается политикой, а пришли к ней только затем, чтобы запугать.
Да, самое плохое для Зеленского — что в глазах народа он является человеком, который воюет с женщинами. Заранее подскажу, что в этой войне он уже проиграл. Очень недостойно все выглядит.
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