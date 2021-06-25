ЗЕ... ленский! Вчера насмешил дважды. Одна часть ленты ржет, не переставая, потому что Филю Киркорова объявили угрозой для нацбезопасности. Вторая часть заливается смехом, потому что власть отправила сбушников с обыском ... к теще Медведчука.

Ребята, вы серьезно? Вот серьезно, вы реально хотели у тещи доказательства вины Медведчука найти?! Вы ж хоть на шаг вперед думайте! Народ же уже в открытую ржет над вами! Хотели запугать — а сделали всем смешно.

Советую разобраться, кто в ОП дает такие советы, потому что эти «советчики» делают из Зеленского посмешище.

Скажу тебе так! Если президент воюет с женщинами и киркоровыми — он выглядит смешно. Такие обыски — это минимум минус 3 % от рейтинга.

А, может, некоторые так долго вели передачу «Рассмеши комика», что теперь на автомате думают, как нас всех насмешить?

Что дальше? А дальше все будет еще смешнее. Ребята, вы с таким подходом в следующий раз будете искать «доказательства» в лотке у кота Кокосика.