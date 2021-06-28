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Бизнес в России – привилегия украинских олигархов-2

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
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Бизнес в России – привилегия украинских олигархов-2

В первой части мы рассказали, как Ахметов, Коломойский, Колесников и другие крупные бизнесмены зарабатывают десятки и сотни миллионов в России. Обзор бизнеса украинских олигархов с Россией продолжаем изучением связей Виктора Пинчука – самого проамериканскому (многолетний спонсор фонда четы Клинтонов, член AtlanticCounsil, партнер Брукингского института и СПИД-Фонда Элтона Джона), проевропейскому (основатель международной конференции «Ялтинская Европейская Стратегия» – YES, лауреат Европейской премии Треббия в номинации «Поддержка культуры и искусства» за 2012 год) и пролиберальному (многолетний спонсор Киевской Школы экономики, а также различных проектов, поддерживающих гендерную и ЛГБТ-тематику) олигарху Украины.

Однако, несмотря на все эти несомненные достоинства Виктора Михайловича, он никак не может порвать бизнес-пуповину, связывающую его с Российской Федерацией.

И его дочерняя компания «Интерпайп-М» до последнего времени была одним из ключевых игроков рынка т.н. цельнокатанных колес (ЦКК; речь идет о колесных парах для железнодорожных составов) в России.

«Интерпайп-М» (ИНН 7726560106), исходя из данных официального реестра, последний раз становилась на учет регистрирующими и налоговыми органами РФ 19 марта 2018 года в Москве по адресу Пресненская набережная, 10.

Но, видимо в силу «патриотической скромности» олигарха, в российской деловой прессе можно было прочитать об экономических успехах российской «дочки» пинчуковского «Интерпайпа» намного чаще, нежели в украинской.

Так, 21 мая 2018 года АО «СтальТранс» – подразделение одного из крупнейших российских железнодорожных операторов «Первая грузовая компания» (входит в холдинг UCL бизнесмена Владимира Лисина) подписала договор о закупке у украинского ООО «Интерпайп-М» ЦКК для своего железнодорожного подвижного состава.

Сумма сделки заявлена, как «не более 467,7 млн. руб.», что на тот момент соответствовало $7.5 млн.[1] 

В том же 2018 году ООО «Интерпайп-М» выиграло тендер на сумму 379 млн. руб. по поставкам продукции для ОАО «Российские Железные Дороги», что для любого другого бизнесмена обернулось бы обвинениями в «прямой поддержке кровавого путинского режима». Но, Виктор Михайлович Пинчук – лучший друг «либеральной общественности» в Украине и США, а потому ему – можно!     

Только с 1 ноября 2018 года Виктор Пинчук, а также его зарегистрированная в Британии инвестиционно-консалтинговая группа EastOne Group Ltd (материнская структура «Интерпайпа»), попали под санкции (по российской версии – «контрсанкции»), введенные 1 ноября 2018 года российским правительством.

Однако даже вкупе с публичными обвинениями со стороны официальных лиц в демпинге, это никак не сказалось на позициях компании на рынке ЦКК.   

По итогам 2018 года ООО «Интерпайп-М», согласно официальной информации, заплатило в российский бюджет налогов и сборов на сумму 313.3 млн. руб. ($ 5 млн.)

В 2019 году, по информации «Коммерсанта», «Интерпайп» поставил на российский рынок 223 тыс. колес. По данным Евразийской Экономической комиссии (ЕЭК), в 2019 году импорт частей подвижного состава с Украины в страны ЕАЭС по сравнению с 2018 годом вырос в 2,2 раза в стоимостном выражении, до $355 млн, и на 36% в объеме — до 161 тыс. тонн. На Россию пришлось 71,7% импорта, на Белоруссию — 23,6%, на Казахстан — 4,7%. То есть только на ЦКК зять второго президента Украины Леонида Кучмы получил на российском рынке прибыль, превысившую $200 млн.»

При этом, до введения санкций поставки в РФ железнодорожных колес осуществляла российская структура ООО «Интерпайп-М»; затем Виктор Пинчук действовал через посредников — израильскую компанию S.I. Group Consort Ltd, «эмиратские» Salita Systems FZE и Global Trade Partners, а также … российский «Лесстройторг» (Белгородская обл., г. Валуйки). Последняя «конспирация» особо пикантна – очевидно, что это был «договорняк» с Кремлем.

Введение в 2020-м году со стороны ЕЭК антидемпинговой пошлины в размере 34,22% на железнодорожные колеса «Интерпайпа» было связано с разворотом рынка ЦКК в РФ от дефицита к профициту, что «роняло» цену. А потому нужно было убрать кого-то из конкурентов российских и казахстанских производителей. Выбор был между украинскими и китайскими поставщиками, т.е., выбора не было…

На конец непростого для «Интерпайп-М» ковидно-антидемпингового года, ее российские активы составляли 2.8 млрд. руб ($39 млн.), выручка – 132.1 млн. ($1.8 млн.), чистая прибыль – 56.8 млн. ($ 0.78 млн.[3])

Разумеется, белорусская «тема» в контексте санкций сегодня не стоит столь остро, как российская, однако членам СНБО хотелось бы напомнить – для их будущих пятничных посиделок – что с октября 2019 года «Интерпайп» расширил свое присутствие на белорусском рынке, заключив контракт с крупнейшим белорусским производителем транспортного оборудования БЕЛАЗ-холдинг на поставку ж/д колес для Могилевский вагоностроительный завод (структурное подразделение  БЕЛАЗ-Холдинга).

При этом «Интерпайп» продолжает поставки колес Минскому и Гомельскому вагоноремонтным заводам, которые являются подразделениями «Белорусской железной дороги».

… А ведь именно по этой «железке» в могилевских вагонах на пинчуковских колесах белорусских «змагаров» везут на каторгу … (не благодарите за идею!)  

ОЛИГАРХИ «ВТОРОГО ПЛАНА»

Если ты, например, «отраслевой олигарх» и хочешь торговать с Россией, то желательно быть иностранным инвестором. Вот украинские Phillip Morris и «Прилуки» гонят свою табачную продукцию в Россию - и никто не возмущается. Хотя, как мы понимаем даже из соображений логистики, их сигареты массово попадают в руки и зубы «российско-оккупационных» войск на Донбассе.

Ну, а если с иностранным паспортом не повезло, а торговать со «страной-агрессором» ну очень выгодно («аж зубы сводит»), остается одно – быть настоящим патриотом. Как, например, Филя Жебривская, которая и сама – патриотка, а брат ее Павел – полный патриот.

Да, фармакологическая компания «Фармак» признала торговлю с РФ. Но, как выяснилось, это был акт патриотизма: таким образом украинский производитель обеспечивает медикаментами украинцев, проживающих на российской территории.

ЦИТАТА «Благодаря «Фармак» украинцы имеют доступ к высококачественным генерическим лекарственным средствам во всем мире. Здоровье многих больных зависит от лекарственных средств, которые выпускает «Фармак». Эти люди живут как в Украине, так и в других странах. Исторически сложилось, что потребители продукции «Фармак» преимущественно сосредоточены в странах СНГ».

Ну, и патриот человек принципиальный – г-жа Жебривская обещала торговать с РФ, пока это не будет прямо запрещено. Но это, похоже, девиз всех украинских олигархов, впервые сформулированный Александром Ярославским: «Если мне законодательно запретят торговать с Россией, то как законопослушный предприниматель я не буду торговать. Если не запрещают, то почему не искать варианты?»

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А в целом даже по открытым источникам можно легко установить, что Ахметов имеет серьезные бизнес-активы в России, товарооборот предприятий Пинчука с РФ составляет десятки миллионов долларов, свой гешефт на ферросплавной «теме» имеют «приватовцы» во главе с Коломойским. И в этой связи становится ясно, что любые претензии власти к Виктору Медведчуку являются, мягко говоря, несправедливыми и надуманными. А поскольку 7 из 10 избирателей Зеленского уходят именно к ОПЗЖ, то обвинения в связях с Россией выглядят не более чем повод для политических репрессий против оппозиции во главе с Медведчуком. Ха! Да и вообще смешно говорить о претензиях со стороны власти, потому что именно правящие «зеленые» сегодня подают всем пример, зарабатывая миллионы на российском рынке. Ведь именно фирма Владимира Зеленского и его партнеров «Квартал 95» «загрузила» всю сетку вещания российского канала СТС своими сериалами.

Если же говорить о бизнесе среднего уровня, то есть примеры Жебривских, Литвина и еще сотен коммерсантов средней руки, хорошо зарабатывающих на экспорте на российский рынок / на поставках российской продукции на рынок Украины.

Виктор Пинчук, олигархи, отношения с Россией
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Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Бизнес в России – привилегия украинских олигархов-2

В первой части мы рассказали, как Ахметов, Коломойский, Колесников и другие крупные бизнесмены зарабатывают десятки и сотни миллионов в России. Обзор бизнеса украинских олигархов с Россией продолжаем изучением связей Виктора Пинчука.
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