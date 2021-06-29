К нам задом, к лесу передом: как Украина превращается в «фасадную» демократию

Политологи в своё время много говорили о «фасадной» демократии, как характерной черте постсоветских политических систем. Что имеется в виду? Демократия существует преимущественно на показ, потому что в современном мире принято называть и легитимизировать политические системы при помощи ссылок на демократию. На деле же такая демократия лишена своего социально-экономического содержания — вспомним, что на рубеже 19-20-х веков призыв к демократии СОЦИАЛЬНОЙ воспринимался как революционный. А сегодня в развитых странах - это в целом политический и общественный мейнстрим.

К сожалению, подобные «фасадные» тенденции мы наблюдаем в Украине и в сфере экономической политики. Провозглашая курс на евроинтеграцию и украшая фасады госучреждений (и снова фасады) флагами Евросоюза, украинские власть имущие — согласно свидетельству англоязычной газеты Brussels Times, публикуемой в столице объединённой Европы Брюсселе — проводят на самом деле противоположную политику. Процитируем первоисточник, статью под названием European values are not just about EU flags («Европейские ценности не сводятся к европейским флагам»): «Борьба с коррупцией заменяется борьбой с крупным и средним бизнесом, справедливое налогообложение заменяется усилением налогового бремени, судебная система, как отмечает ПАСЕ, заменяется решениями Офиса Президента и ещё нескольких должностных лиц (здесь безусловно имеются в виду санкции, вводимые СНБОУ против граждан Украины, политиков и бизнесменов. — Автор.), средства, предоставляемые Западом именно на борьбу с коронавирусом используются, как и раньше, не по назначению да ещё и с привкусом коррупции».

Лишь одна вещь остаётся неизменной — иностранные инвесторы, которые по идее являются носителями европейских практик и идеалов — испытывают такие же трудности в Украине Зеленского, как это было при Януковиче и Порошенко. Целый ряд европейских инвесторов, которые пытаются выйти на украинские рынки, особенно на аграрный рынок, вынуждены его покинуть. Мы можем вспомнить случай с TIU - канадской компанией, производящей «зелёную» энергию. Менеджмент этой компании инвестировал более 65 млн. долларов в Украину, построив 4 станции на солнечных батареях, но это не спасло компанию от судьбы жертвы атаки рейдеров».

Дальше больше — законопроект №5600, предлагающий изменения к Налоговому кодексу — в случае принятия имеет шансы превратить Украину в страну с одним из самых высоких уровней налогообложения в мире: предлагается повысить сразу несколько десятков ставок налогов и ренты - начиная от акцизов на алкоголь и ренты на железную руду.

Те, кто знаком с алгоритмом действий заморских инвесторов знают, что первый шаг, который они предпринимают - это заказ аналитического отчёта о стране потенциального инвестирования. И первым разделом таких отчетов является оценка политической ситуации, ситуации с верховенством права и независимостью судов.

Естественно, что, узнав о том, что в Украине — единственной стране мира! — вводятся санкции против собственных граждан, любой здравомыслящий инвестор из цивилизованной страны постарается воздержаться от инвестирования до лучших времён. Ведь охват атак СНБОУ на собственных граждан не может не поражать — санкциям подвергаются и бизнесмены, и политики. И не просто бизнесмены, а представители крупного бизнеса как Дмитрий Фирташ и Павел Фукс, и не просто политики, а представители лидирующей оппозиционной партии, в частности, такой оппозиционный лидер как Виктор Медведчук. При этом, к примеру, как прямо заявил во время судебного заседания сам судья, никаких доказательств нет, а обвинения против В. Медведчука основываются на «честном слове прокуроров».

Расхождение между словами и делами у украинских властей достигает такого масштаба, что абсурдность реальности превосходит любые фантазии. В этом контексте вспоминаются слова Шекспировского персонажа: “If this were play’d upon a stage now, I could condemn it as an improbable fiction.” («Если бы я увидел это на сцене, я сказал бы, что в жизни такого вздора не бывает»).