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Нынешние правители Украины решили возродить худшие практики абсолютизма

Павел Кутуев
Павел Кутуев
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Нынешние правители Украины решили возродить худшие практики абсолютизма

И ещё о налоговых практиках абсолютизма и параллелях с современной Украиной. Во времена абсолютизма в Европе существовало понятие податного сословия. Богатые и привилегированные от налоговых обязательств были в целом освобождены (с деталями можно ознакомится в гениальном трактате французского мыслителя Алексиса де Токвиля «Старый порядок и революция», где он идентифицировал подобную практику как одну из главных причин Французской революции).

А вот, к примеру, третье сословие во Франции — крестьяне, ремесленники и буржуазия (городские предприниматели, говоря современным языком) несли на себе основные тяготы налогового бремени. Недаром гравюры эпохи революции изображают представителя третьего сословия — обычно крестьянина — несущего на своей спине священника и дворянина, то есть, представителей первого и второго сословий.

Кстати, гениальный химик Антуан Лавуазье, открывший кислород и опровергнувший антинаучную теорию флогистона, принимал участие в откупах налогов. И хотя его личное поведение было бескорыстным, он пал жертвой всеобщей ненависти к откупщикам налогов после Великой французской революции. Дело в том, что при короле полномочия собирать налоги продавались. Откупщики вносили в казну определённую сумму — а взамен получали право собирать налоги. Например, в 1789 году откупщики заплатили французский короне 46 млн ливров, а собрали в свой кошелёк ровно в три раза больше — 148 млн ливров.

Нынешние правители Украины решили объединить два в одном — и абсолютистское государство и откупщиков — с целью опустошения карманов украинцев. Этому нашлось и законодательное обеспечение — законопроект # 5600, который 264 депутата 1 июля уже поддержали в первом чтении. Причем, более чем симптоматичным является отсутствие каких-либо консультаций Офиса президента и Кабинета Министров с украинским обществом. А зря. Многие исторические события — революции и восстания — разгорались именно из-за того, что власть не желала слушать народ. Недаром американские колонисты лозунгом своей революции (в нашей историографии — Война за независимость США) сделали лозунг: «No taxation without representation!» («Нет налогообложению без представительства!»).

А, между тем, № 5600 предлагает драконовские меры — и ввести налоги на урожай со своего огорода, и заставить платить «минимальное налоговое обязательство» за владение своей землей, и повысить акцизы на спирт, и обязать платить НДС при покупке квартиры.

И это далеко не весь список! Продолжать, увы, можно долго. Поэтому неудивительно, что действия правящей команды как по закручиванию налогового пресса, так и атаки на оппозицию и ее лидера В. Медведчука идут в разрез с принципом парламентаризма, то есть, цивилизованным обсуждением общественно важных проблем с целью их решения.

Есть такое выражение «пушки молчат, когда говорят дипломаты». Политический процесс происходит в правовых и цивилизованных рамках, когда парламент работает и оппозиция имеет право голоса.

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Когда эти принципы нарушаются, то поле для конструктивной политической конкуренции сужается и недовольство начинает выплёскиваться в том числе и в недопустимой — насильственной — форме, направленной на представителей партии власти (например, инцидент между Ирмой Крат и депутатом от «Слуг» Никитой Потураевым).

А сказано же в Библейской книге пророка Осии (8:7): «Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю».

налоги, Владимир Зеленский
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Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Нынешние правители Украины решили возродить худшие практики абсолютизма

Нынешние правители Украины решили объединить два в одном - и абсолютистское государство и откупщиков - с целью опустошения карманов украинцев.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Что общего между «налоговым законом» №5600 и штурмом Бастилии?

Демократическая политическая система характеризуется не просто наличием оппозиции, а и реальным уважением к ее правам. Вот почему политические дела, в частности, «дело Медведчука», являются такими знаковыми для нас. Ведь в противном случае мы сталкиваемся с угрозой возрождения тенденций деспотизма / тирании, которые, казалось бы, должны были остаться в монархическом прошлом, столь ярко описанном Проспером Мериме и Александром Дюма.
Ростислав Фортуна
Ростислав Фортуна
политический эксперт

Хуліганська витівка Ірми Крат – лише перший дзвіночок! А далі народ може і за вила взятися!

Що спільного у дачників та городників з компанією-мільярдером? А в тому, що після прийняття законопроекту №5600 про податки в них будуть забирати все до останньої нитки.
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