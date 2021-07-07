Акела таки промахнулся…

Прокуратура «внезапно» потребовала продлить арест Медведчука. Если кто не знает, то КПК (криминальный процессуальный кодекс... это ЗАКОН) требует, чтоб прокуратура не позже, чем за 10 дней до суда вносила в суд ходатайство о продлении домашнего ареста. Кто-то подскажет мне какое сегодня число? А... 7-е?! Т.е. за сутки до суда! Как интересно...

Т.е. на лицо явная НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ! Ну... а чего еще ожидать от Прокуратуры после стольких лет «реформ». Хотя... если у прокурорских и судейских осталась хоть капля ума, то лучше бы не участвовать в преступлении, которое им навязывает Зеленский... Хотя тему банальной некомпетентности я бы ставил все же в приоритет.

А самое главное, что следствие так ничего и НЕ предоставило. И как теперь «продлевать» меру пресечения?

Ну очевидно же, что судья не решится на прямое нарушение, потому что это подписать самому себе приговор. Перед глазами бывший судья Киеве, который осудил по беспределу Тимошенко, а теперь с волчьим билетом бегает по Москве... Понятно, что и прокуроры пытаются избежать ответственности за нарушение Закона и только Зеленский требует от всех совершать преступления именем своего «величества».

Напомню и еще один эпизод. Венедиктова в мае весьма комично перепутала статьи УК, пытаясь обвинить Медведчука... Озвучила статью 348 УК (посягательство на жизнь военнослужащего«, а в опубликованном подозрении оказалась статья 438 УК (нарушение законов и обычаев войны). Ну... Образование видимо сегодня не в почете... да и статья... а ну ее... «какая разница» (тм) )))

Напомню, что 9 июля заканчивается домашний арест Медведчука. Если я не ошибаюсь, то еще в феврале месяце товарищ Данилов браво обвинил Медведчука... Кто-то может мне дать ссылку на хотя бы ОДНО доказательство того, в чем его обвиняют?

Что будет дальше? А дальше система «поплывет». Потому что «Акела промахнулся». В смысле, Зеленский. И никто не захочет отвечать за чужие грехи. Все понимают бред происходящего и неизбежное УГОЛОВНОЕ преследование тех, кто участвовал в беспределе. Киеве, напомню, уже лет 7 как в бегах... И все перекидывают «задачу» Зеленского как горячий пирожок. А на Банковой, видимо, паника.

Провели 5 обысков, включая обыски у тещи Медведчука... и? Что нашли? НОЛЬ.

Простите, но СБУ даже в заочной битве... Киркорову проиграло... Позор. И как теперь назвать Зеленского? Я бы назвал его «стремным лузером». Стремным потому, что любые его топанья ножками и указания грозят исполнителям УГОЛОВКОЙ... и те это понимают. И максимально отгребают.

Ох, и разброд там на Банковой.