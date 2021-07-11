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Сумочка Ирмы Крат как «народное средство» против «налогового грабежа»

Сергей Лозовский
Сергей Лозовский
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Сумочка Ирмы Крат как «народное средство» против «налогового грабежа»

Журналистка-активистка Ирма Крат, съездившая сумочкой «об фейс» скандальному депутату Никите Потураеву, заработала свои «15 минут славы», как говорил Энди Уорхол. Без всякого сомнения, это хулиганство и ни один нормальный человек не будет поддерживать подобные «методы».

Однако, может быть, в этой истории все-таки есть позитив? И позитив заключается в том, что депутаты от партии Зеленского «Слуга народа» все-таки задумаются над тем, что они творят — и опомнятся? Не дожидаясь, пока народ окончательно озвереет и возьмется за вилы?

Ведь власть в лице Офиса президента и Кабинета Министров, в связке с депутатским большинством в Верховной Раде абсолютно беспардонно «закручивают гайки» и лезут в карман к простому украинцу Иваненко или Петренко.

Не успели депутаты Рады принять закон о так называемой «налоговой амнистии», который на самом деле представляет собой самое настоящее вымогательство с целью заставить нас заплатить от 2,5 % до 9 % за свое же имущество и свои собственные деньги, как на подходе еще один образчик «налогового рэкета» в виде законопроекта № 5600.

№ 5600 — это еще более наглая попытка залезть в карман к простому украинцу. «Зеленые» хотят заставить нас платить дороже при покупке квартир в новостройках, потому что отменяют льготу по уплате НДС. По словам застройщиков, цены могут прыгнуть вверх вплоть до 20 %. Сейчас экономический кризис, многие люди потеряли источники дохода и, чтобы выжить, выращивают на огороде овощи и фрукты. Но наша власть во главе с Зеленским решила добраться и до садоводов-огородников. Если Ваш участок превышает по площади 50 соток — будьте добры заплатить налог с урожая! В виде 18 % налога на доходы физических лиц от стоимости картошки, яблок, капусты и помидоров-огурцов. Да, а еще собственников земли хотят обязать КАЖДЫЙ ГОД! платить налоги за свой земельный участок. Просто за то, что он есть! Ставка «минимального налогового обязательства» составит примерно 4,5 % — это где-то 50 долларов с каждого гектара. Внимание, откуда сельские пенсионеры возьмут по 150-200 долларов каждый год, если они получают нищенскую пенсию?!

И самое подлое в этой ситуации то, что Офис президента, Кабинет Министров, депутаты Верховной Рады пытаются залезть в карман к простым украинцам, когда ситуация в экономике и без того тяжелая! По данным Госстата, индекс промышленного производства за январь-мая 2021 года рухнул на 12,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объемы строительства сократились на 6,1 %. При этом инфляция вышла за пределы «коридора» Нацбанка (они прогнозировали 5 % +/- 1 %) и составила 9,5 %. Зато индекс потребительских цен, как свидетельствует Госстат, за январь-май только вырос: продукты питания подорожали на 9,2 %, расходы на охрану здоровья увеличились на 3,0 %, на связь на 3,5 %, на транспорт на 5,8 %.

И при этом власть инициирует повышение налогов, акцизов и ренты для бизнеса что содержит все тот же законопроект № 5600. Хотя авторитетные европейские издания, такие как The Brussels Times, предупреждают, что увеличение налогового давления «сделает слабую экономику еще слабее», а также приведет к росту безработицы и массовому бегству трудовых ресурсов из Украины в другие страны.

Но Офис президента и Кабинет Министров продвигают № 5600, «докупая» голоса у депутатской группы Коломойского «За будущее» и «Доверие» аграрного магната Веревского и компании, без каких-либо совещаний и переговоров с бизнесом.

Вот почему хулиганская выходка Ирмы Крат — которую ни в коем случае не поддерживаю, потому что Потураев тоже человек — может стать хорошим отрезвляющим лекарством для «слуг народа». И, может быть, они не станут провоцировать народ «браться за вилы» и не станут заниматься «налоговым грабежом» с помощью № 5600 и других подобных «законопроектов».

На самом деле на Банковой хорошо бы разобраться, кто заманил Зеленского & Co в сценарий «зеленые против всех». Сегодня Зеленский и компания воюют с Виталием Кличко и столичными элитами, с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и его окружением, с «Оппозиционной платформой — За жизнь» и Виктором Медведчуком. И это, не считая войны с экс-президентом Петром Порошенко и его окружением, где боевые действия то затухают, то вспыхивают с новой силой. Например, новый виток скандала вокруг поставки некачественной техники для ВСУ, в ходе которого взяли под стражу главу правления «Кузня на Рыбальском» В. Шандру — это новый эпизод войны Офиса президента с Порошенко.

Здесь партия власти «Слуга народа» во главе с Владимиром Зеленским рискует просто «надорваться» как в свое время нацистская Германия под руководством Гитлера, которая не осилила «войну на два фронта...» И первые звоночки, свидетельствующие, что сценарий «зеленые» против всех» — это тупик, уже прозвенели. Дело против Виктора Медведчука, которое Офис президента начинал под громкие обвинения в государственной измене и прочих тяжких преступлениях, откровенно забуксовало. А после того, как в мае судья отказал прокуратуре в ходатайстве взять Медведчука под стражу, в политикуме открыто заговорили, что «Акела промахнулся», имея в виду Зеленского и Офис президента.

Судебное заседание от 8 июля показало, что план отправить оппозиционера «за решетку» или заставить уехать из страны забуксовал, поэтому в Офисе президента банально не знают, что дальше делать.

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Еще один показатель того, что это дело полное «палево» — это смена судьи. Дело в том, что с опасного дела решил «соскочить» судья Вячеслав Пидпалый, поэтому заседание вел Сергей Вовк. У любого более-менее вменяемого судьи перед глазами печальные примеры таких судей как Родион Киреев и Николай Чаус, которые когда-то вынесли неправедное решение, а теперь обречены страдать до конца своей жизни. И не факт, что жизнь эта будет длинной...

Но даже одиозный Вовк не рискнул взять оппозиционного политика под страну, в виду того, что прокурорские не осилили представить ни единого доказательства. А мелкие пакости, которые устраивал Вовк, вроде выключенного кондиционера, из-за чего все присутствующие страдали от жары и духоты, только подчеркивали, что серьезные ходы у Офиса президента закончились. Или даже не начинались?

налоги, Слуга народа
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Мнения

Сергей Лозовский
Сергей Лозовский
политический аналитик

Сумочка Ирмы Крат как «народное средство» против «налогового грабежа»

Журналистка-активистка Ирма Крат, съездившая сумочкой «об фейс» скандальному депутату Никите Потураеву, заработала свои «15 минут славы», как говорил Энди Уорхол. Без всякого сомнения, это хулиганство и ни один нормальный человек не будет поддерживать подобные «методы». Однако, может быть, в этой истории все-таки есть позитив?
Ростислав Фортуна
Ростислав Фортуна
политический эксперт

Ей, «зелені», може відразу панщину повернемо?!

Податки, податки і ще раз податки – головна тема кінця весни-початку літа. Мені просто цікаво: можливо у «слуг» з’явиться хоч один грам совісті і вони або не проголосують за проект №5600, або зроблять радикальні правки до нього. Якби тільки можна було б купити, гроші-то в них є, адже не секрет, що багато хто з депутатв отримують «в конверті».
Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга
политтехнолог, блогер

Акела таки промахнулся…

Прокуратура «внезапно» потребовала продлить арест Медведчука. Если кто не знает, то КПК (криминальный процессуальный кодекс… это ЗАКОН) требует, чтоб прокуратура не позже, чем за 10 дней до суда вносила в суд ходатайство о продлении домашнего ареста. Кто-то подскажет мне какое сегодня число? А… 7-е?! Т.е. за сутки до суда! Как интересно…
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