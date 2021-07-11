Сумочка Ирмы Крат как «народное средство» против «налогового грабежа»

Журналистка-активистка Ирма Крат, съездившая сумочкой «об фейс» скандальному депутату Никите Потураеву, заработала свои «15 минут славы», как говорил Энди Уорхол. Без всякого сомнения, это хулиганство и ни один нормальный человек не будет поддерживать подобные «методы».

Однако, может быть, в этой истории все-таки есть позитив? И позитив заключается в том, что депутаты от партии Зеленского «Слуга народа» все-таки задумаются над тем, что они творят — и опомнятся? Не дожидаясь, пока народ окончательно озвереет и возьмется за вилы?

Ведь власть в лице Офиса президента и Кабинета Министров, в связке с депутатским большинством в Верховной Раде абсолютно беспардонно «закручивают гайки» и лезут в карман к простому украинцу Иваненко или Петренко.

Не успели депутаты Рады принять закон о так называемой «налоговой амнистии», который на самом деле представляет собой самое настоящее вымогательство с целью заставить нас заплатить от 2,5 % до 9 % за свое же имущество и свои собственные деньги, как на подходе еще один образчик «налогового рэкета» в виде законопроекта № 5600.

№ 5600 — это еще более наглая попытка залезть в карман к простому украинцу. «Зеленые» хотят заставить нас платить дороже при покупке квартир в новостройках, потому что отменяют льготу по уплате НДС. По словам застройщиков, цены могут прыгнуть вверх вплоть до 20 %. Сейчас экономический кризис, многие люди потеряли источники дохода и, чтобы выжить, выращивают на огороде овощи и фрукты. Но наша власть во главе с Зеленским решила добраться и до садоводов-огородников. Если Ваш участок превышает по площади 50 соток — будьте добры заплатить налог с урожая! В виде 18 % налога на доходы физических лиц от стоимости картошки, яблок, капусты и помидоров-огурцов. Да, а еще собственников земли хотят обязать КАЖДЫЙ ГОД! платить налоги за свой земельный участок. Просто за то, что он есть! Ставка «минимального налогового обязательства» составит примерно 4,5 % — это где-то 50 долларов с каждого гектара. Внимание, откуда сельские пенсионеры возьмут по 150-200 долларов каждый год, если они получают нищенскую пенсию?!

И самое подлое в этой ситуации то, что Офис президента, Кабинет Министров, депутаты Верховной Рады пытаются залезть в карман к простым украинцам, когда ситуация в экономике и без того тяжелая! По данным Госстата, индекс промышленного производства за январь-мая 2021 года рухнул на 12,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объемы строительства сократились на 6,1 %. При этом инфляция вышла за пределы «коридора» Нацбанка (они прогнозировали 5 % +/- 1 %) и составила 9,5 %. Зато индекс потребительских цен, как свидетельствует Госстат, за январь-май только вырос: продукты питания подорожали на 9,2 %, расходы на охрану здоровья увеличились на 3,0 %, на связь на 3,5 %, на транспорт на 5,8 %.

И при этом власть инициирует повышение налогов, акцизов и ренты для бизнеса что содержит все тот же законопроект № 5600. Хотя авторитетные европейские издания, такие как The Brussels Times, предупреждают, что увеличение налогового давления «сделает слабую экономику еще слабее», а также приведет к росту безработицы и массовому бегству трудовых ресурсов из Украины в другие страны.

Но Офис президента и Кабинет Министров продвигают № 5600, «докупая» голоса у депутатской группы Коломойского «За будущее» и «Доверие» аграрного магната Веревского и компании, без каких-либо совещаний и переговоров с бизнесом.

Вот почему хулиганская выходка Ирмы Крат — которую ни в коем случае не поддерживаю, потому что Потураев тоже человек — может стать хорошим отрезвляющим лекарством для «слуг народа». И, может быть, они не станут провоцировать народ «браться за вилы» и не станут заниматься «налоговым грабежом» с помощью № 5600 и других подобных «законопроектов».

На самом деле на Банковой хорошо бы разобраться, кто заманил Зеленского & Co в сценарий «зеленые против всех». Сегодня Зеленский и компания воюют с Виталием Кличко и столичными элитами, с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и его окружением, с «Оппозиционной платформой — За жизнь» и Виктором Медведчуком. И это, не считая войны с экс-президентом Петром Порошенко и его окружением, где боевые действия то затухают, то вспыхивают с новой силой. Например, новый виток скандала вокруг поставки некачественной техники для ВСУ, в ходе которого взяли под стражу главу правления «Кузня на Рыбальском» В. Шандру — это новый эпизод войны Офиса президента с Порошенко.

Здесь партия власти «Слуга народа» во главе с Владимиром Зеленским рискует просто «надорваться» как в свое время нацистская Германия под руководством Гитлера, которая не осилила «войну на два фронта...» И первые звоночки, свидетельствующие, что сценарий «зеленые» против всех» — это тупик, уже прозвенели. Дело против Виктора Медведчука, которое Офис президента начинал под громкие обвинения в государственной измене и прочих тяжких преступлениях, откровенно забуксовало. А после того, как в мае судья отказал прокуратуре в ходатайстве взять Медведчука под стражу, в политикуме открыто заговорили, что «Акела промахнулся», имея в виду Зеленского и Офис президента.

Судебное заседание от 8 июля показало, что план отправить оппозиционера «за решетку» или заставить уехать из страны забуксовал, поэтому в Офисе президента банально не знают, что дальше делать.

Еще один показатель того, что это дело полное «палево» — это смена судьи. Дело в том, что с опасного дела решил «соскочить» судья Вячеслав Пидпалый, поэтому заседание вел Сергей Вовк. У любого более-менее вменяемого судьи перед глазами печальные примеры таких судей как Родион Киреев и Николай Чаус, которые когда-то вынесли неправедное решение, а теперь обречены страдать до конца своей жизни. И не факт, что жизнь эта будет длинной...

Но даже одиозный Вовк не рискнул взять оппозиционного политика под страну, в виду того, что прокурорские не осилили представить ни единого доказательства. А мелкие пакости, которые устраивал Вовк, вроде выключенного кондиционера, из-за чего все присутствующие страдали от жары и духоты, только подчеркивали, что серьезные ходы у Офиса президента закончились. Или даже не начинались?