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Система сдержек и противовесов передала «привет» Зеленскому и «слугам»

Павел Кутуев
Павел Кутуев
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Система сдержек и противовесов передала «привет» Зеленскому и «слугам»

Как мы знаем, 14 июля Кассационный административный суд в составе Верховного суда признал противоправным и отменил указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого председателем Конституционного суда Украины.

Если уйти от частностей, то перед нами пример, как функционирует и как должна функционировать система сдержек и противовесов. Когда именно Конституционный суд и Верховный суд — а в комплексе судебная ветвь власти — выступает в качестве сдерживающего фактора и для президента, и для любого другого высшего чиновника, если они выходят за рамки своих полномочий, определенные Конституцией и законами Украины.

Какие основные цели общественного развития стоят сегодня перед Украиной? Безусловно разработка и реализация проекта модернизации.

Безусловно, мы все давно знаем благодаря выдающемуся немецкому мыслителю Юргену Хабермасу, что модерн — это феномен, пребывающий в становлении.

Тем не менее, говоря о модернизации в контексте Украины, мы акцентируем внимание не только на экономическом развитии и повышении дееспособности государства, но и о демократичности политической системы. А демократичность системы определяется наличием работающих механизмов сдержек и противовесов.

Один из ключевых элементов «системы сдержек и противовесов» — это наличие оппозиции и гарантии ее политической деятельности, направленной на критику и оппонирование власть имущим.

Идут ли на пользу демократичности modus operandi политической системы Украины сегодняшние атаки Зеленского и компании на оппозицию и ее лидера В. Медведчука?

Вопрос риторический и точно не сводится к индивидуальным симпатиям / антипатиям. Вопрос не в личностях, а в принципе. Вопрос заключается именно в поддержании работы политической системы и ее направленности.

Ведь демократия — это способ мирного сосуществования и конкуренции представителей разных сегментов политического спектра, а не милостивое позволение «монарха» существовать лишь тем, кто мил властям.

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И в этом ключе решение Верховного суда — это только один из сигналов. А в целом «зеленые» крайне неуверенно чувствуют себя именно в судах, свидетельством чего является то «избиение младенцев», которое в мае им устроили Медведчук со своими адвокатами в Печерском суде, когда слушалось дело об избрании меры пресечения для лидера оппозиции.

Поэтому в ответ на попытки Зеленского и Офиса президента выйти за рамки полномочий вопреки нормам Конституции «зеленским» нужно готовиться к тому, что им прилетит целая куча «бумерангов». Но так и должно быть в демократическом обществе, где действует система сдержек и противовесов. В завершение, просто хочу напомнить, что времена абсолютной монархии в стиле «Государство — это я» закончились в XVIII-XIX веке.

И даже если некоторые у нас книжек не читали — не буду тыкать пальцем, кто это — все равно ход истории им изменить не дано.

КС, Владимир Зеленский, Александр Тупицкий
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Среда, 14 июля 2021
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Мнения

Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Система сдержек и противовесов передала «привет» Зеленскому и «слугам»

Как мы знаем, 14 июля Кассационный административный суд в составе Верховного суда признал противоправным и отменил указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого председателем Конституционного суда Украины. Если уйти от частностей, то перед нами пример, как функционирует и как должна функционировать система сдержек и противовесов.
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