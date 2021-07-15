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Авторитет не купишь: о чем нам расскажут рейтинги медиа-популярности

Галина Акимова
Галина Акимова
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Авторитет не купишь: о чем нам расскажут рейтинги медиа-популярности

Рейтинги медиа-популярности интересны тем, что они наглядно показывают, кто из украинских политиков высшей лиги сегодня в фаворе у СМИ и кого считают главными лидерами общественного мнения (ЛОМами).

Появление под №10 Геннадия Зубко - бывшего вице-премьера времен Порошенко – это случайность. В июне СМИ много писали о том, как с дач в Конча-Заспе и Пуща-Водице выселяют многих бывших можновладців, среди них звучала и фамилия Зубко.

Игорь Коломойский - под №9. В июне фамилия Коломойского прозвучала в числе представителей крупного бизнеса, которые ведут бизнес с Россией и платят деньги в бюджет РФ.

«Само государство Украина, которая там с 2018 года законом каким-то образом обозначила Россию как агрессора, платит нам деньги. Приближенные к власти граждане, включая до сих пор Порошенко и его группы с неким господином Грановским, Яценюк, Пинчук, Фирташ, Ахметов, Коломойский - все оплачивают продукцию, которая производится в России», - заявил заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак. Также фамилия Коломойского звучала в связи с законопроектом «об олигархах». А новость о том, как секретарь СНБО Алексей Данилов и один из замминистров обороны прилетели в Одессу на переговоры с представителями Великобритании на вертолетах, оформленных на структуры «Привата» Коломойского-Боголюбова и «Эпицентра» семьи Герег, очень забавно смотрелась на фоне возгласов Зеленского и компании про «деолигархизацию».

Премьер-министр Денис Шмыгаль, занявший позицию №8, в первый месяц лета фигурировал в СМИ в связи с ростом инфляции, которая только за май месяц составила 1,3 %, при том, что в бюджете НА ВЕСЬ ГОД заложен показатель 7,5 %. На селекторном совещании в Кабмине премьер рапортовал о том, как правительство эффективно борется с эпидемией коронавируса – и темпы вакцинации растут, и число активных больных падает, и материальную помощь на общую сумму 1,4 миллиарда платят. Можно ли верить рапортам об успехах, мы увидим уже в ближайшее время, потому что в Украину идет штамм «дельта». И если Зеленский, Шмыгаль и компания будут готовы к «четвертой волне» так же, как и раньше – то есть, вообще не готовы – тогда надо быть готовыми к катастрофе. Еще одна тема – это ковид-сертификаты, в мае Денис Шмыгаль обещал, что ЕС и Украина договорятся о взаимном признании COVID-паспортов. Но в июне сам премьер уже не захотел комментировать эту тему, поэтому сейчас министр Кабинета Министров Олег Немчинов рассказывает, почему «не получилось» и почему к 1 июля ничего не будет.

Спикер Дмитрий Разумков присутствует в рейтинги на позиции №7. В июне Разумков публично выступил против референдума о расторжении отношений с Донбассом, о котором Владимир Зеленский говорил в интервью для «1+1». Разумкову также пришлось комментировать тему своей возможной отставки с поста главы Верховной Рады. Но здесь он твердо заявил, что у него «нормальные рабочие отношения с Владимиром Александровичем и с Офисом президента» и «В отставку я не собираюсь». Что касается заявления Разумкова о том, что сейчас нет и для отставки главы МВД Арсена Авакова, то, как видим, его оценка оказалась «мимо кассы».

Поскольку в мире бушует пандемия COVID-19, такая фигура как министр здравоохранения, что называется, по должности обязана быть в прицеле внимания СМИ. Если раньше такой расклад способствовал активному присутствию в СМИ Максима Степанова, то сегодня плоды пожинает его сменщик на посту главы МОЗ Виктор Ляшко.

Виталий Кличко, присутствующий под №5, переживает непростой этап выяснения отношений с Офисом президента. В июне правоохранители штормили «Муниципальную варту» - военизированные отряды, подчиняющиеся Киевской городской государственной администрации во главе с Кличко. Также сотрудники ГБО и СБУ приходили с обысками в ряд коммунальных предприятий и подразделения КГГА. А еще Кличко пришлось комментировать тему, пойдет ли он в президенты. Правда, сам градоначальник не сказал ни «да», ни «нет», зато просветил нас, что «будет кандидатов большая куча».

Глава МИД Дмитрий Кулеба не ленится комментировать все сколько-нибудь заметные темы, мелькающие в СМИ. Просто удивлению даешься, хватает ли у него времени заниматься своими прямыми обязанностями? Впрочем, видимо, это не так востребовано, как комментирование. В июне Кулеба требовал у Запада компенсацию за запуск Nord Stream-2, а также требовал ввести новые санкции против России за раздачу российских паспортов жителям Донбасса. Зато, как показывает рейтинг медиа-популярности, Кулеба пока в первой десятке.

Несмотря на то, что глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» находится под домашним арестом, рейтинги показывают, что уровень интереса СМИ к нему сравним с популярностью Зеленского и даже Байдена. При этом в мае первые два места в рейтинге медиа-популярности вообще поделили между собой Медведчук и Зеленский. А сегодня топ-3 самых популярных политиков первой величины – это Медведчук, Порошенко и Зеленский.

В общем, если в Офисе президента рассчитывали исключить главного политического оппонента Зеленского из информационного пространства и активной политики, то добились абсолютно противоположного результата.

Позиция №2 Петра Порошенко свидетельствует о том, что несмотря на уход с должности президента, он остается интересен СМИ. В июне партия Порошенко требовала закрыть границу с Россией, а также прекратить пассажирское сообщение – из-за нового штамма коронавируса «дельта». Кроме того, Порошенко и его «Европейская солидарность» постоянно критикуют Зеленского с «патриотических позиций». И это понятно, потому что сегодня Зеленский – это факту «Порошенко №2», потому что проводит в жизнь политическую линию экс-президента. А куда в такой ситуации деваться с электорального поля самому Порошенко? Ведь, перефразируя поговорку, Госдепартамент не вынесет двоих…Также Порошенко фигурировал в СМИ в связи с законопроектом «об олигархах», если конкретно – из-за перспектив попасть в список «лиц, имеющих значительную экономический или политический вес в общественной жизни».

Владимир Зеленский, занявший позицию №1, будет интересен СМИ до тех пор, пока занимает пост президента. Зеленский в первый месяц лета «отметился» интервью для телеканала «1+1», где озвучил свое видение по таким пунктам политической повестки как история с «вагнеровцами» и отношения с Донбассом.

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Ряд СМИ также обратили внимание на сообщение Зеленского в twitter в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны – президент постарался не упоминать, кто на кого напал, а также не использовал термин ВОВ, сделав свое сообщение максимально нейтральным. Во время выступления в Верховной Раде в честь 25-летия Конституции, президент пообещал внести проект Большого герба Украины. А еще Зеленский подписал закон, позволяющий финансировать ремонт дорог и аэропортов в обход системы Prozorro. Не обошлось и без скандалов. Из-за того, что Офис президента сначала включил поп-певца в список угроз национально безопасности, а сотрудники ГБР и СБУ пришли с обыском к теще Медведчука, Зеленский в глазах украинцев заработал себе репутацию человека, который не придумал ничего важнее, как воевать с Филиппом Киркоровым и пожилой женщиной.

Итак, имеем очень интересный расклад, потому что самые популярные политики в украинских СМИ – это Медведчук, Порошенко и Зеленский. То есть, действующий глава государства и его основные политические противники.

СМИ, Петр Порошенко, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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Четверг, 15 июля 2021
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Мнения

Галина Акимова
Галина Акимова
журналист

Авторитет не купишь: о чем нам расскажут рейтинги медиа-популярности

Рейтинги медиа-популярности интересны тем, что они наглядно показывают, кто из украинских политиков высшей лиги сегодня в фаворе у СМИ и кого считают главными лидерами общественного мнения (ЛОМами).
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