Российское трубоукладочное судно «Академик Черский» вошло в исключительную экономическую зону ФРГ для продолжения строительства второй нитки «Северного потока-2».

«Трубоукладочное судно „Академик Черский“ уложит 2,6-километровый участок второй нитки трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. Все работы проводятся в соответствии с полученными разрешениями», — сообщила пресс-служба Nord Stream 2 AG. По данным открытых источников, общий объем работ в водах Германии составляет 28 километров, предыдущий этап в водах Дании — это 120 километров трубопровода.

«Академик Черский» — это краново-монтажное трубоукладочное судно, т.е. судно, совмещающее функции кранового судна и трубоукладчика. Длина «Академика Черского» — 150 метров, ширина 36,8, высота борта 15.10.

КМТУС названо так в честь академика Николая Черского — знаменитого ученого в области поиска, разведки и разработки нефтяных и газовых месторождений. С апреля 2021 года «Академик Черский» работал в территориальных морских водах Дании, но в ночь с 18 на 19 июля перешел в исключительную экономическую зону Германии. В датских водах «Академик Черский» проводил работы совместно с трубоукладочной баржей «Фортуна». «Фортуна» пока продолжает работать в водах Дании.

Новости, связанные с проектом «Северный поток-2», интересны тем, что они как в капле воды отражают хитросплетения и взаимосвязи европейской политики — и в плоскости Россия-ЕС, и в плоскости Украина-ЕС, и в плоскости Россия-Украина. Напомню, что в конце июня «Северный поток-2» вышел на финишную прямую, после того как Федеральное сетевое агентство Германии официально подтвердило, что получило заявку от компании Nord Stream 2 AG на сертификацию в качестве независимого оператора газотранспортной системы. На данный момент звучат сроки на уровне конца сентября 2021 года, когда «Северный поток-2» будет завершен, пройдет техническую экспертизу и приемку. С экономической точки зрения, украинская власть во главе с Зеленским бьет в набат, справедливо опасаясь, что украинская ГТС станет просто не нужна.

А с политической точки зрения успех проекта «Северный поток-2» означает банкротство курса Порошенко на строительство из Украины «анти-России». И одновременно банкротство политического курса Зеленского, который просто продолжает политику Порошенко. Ведь успех «Северного потока-2» стал возможен в первую очередь потому, что его активно поддерживают ФРГ и Франция — главные экономические локомотивы Европы. Если бы страны ЕС не поддерживали, то и не было бы никакого СВ-2, как в свое время из-за позиции властей Болгарии был остановлен проект трубопровода «Южный поток».

Чем чревата политика превращения Украины в «анти-Россию» со стратегической точки зрения пояснил в своей статье «Будущее украинского и русского народов» Виктор Медведчук. Пояснил, в том числе, и на примере «Северного потока-2».

«Но нужно ли сегодня Европе государство, главной задачей которого будет сдерживание России? Ответ очевиден — нет. В противном случае Украина получала бы намного больше поддержки и никакого „Северного потока ‒ 2“ не было», — аргументировал оппозиционный политик.

Согласно аргументации Медведчука, если весь смысл существования Украины — это конфронтация с Россией, то если Европа и Россия договорятся, тогда «государство Украина становится ненужным». И на примере «Северного потока-2» мы видим, ч то его слова подтверждаются, потому что Европа и Россия не только прекрасно договариваются, но и реализуют масштабные совместные проекты.

Главный оппозиционный политик предлагает, чтобы Украина не создавала проблемы для России и для Европы, а помогала в решении этих проблем.

Конечно, с любой концепцией места Украины в Европе и в мире можно соглашаться или спорить. Но, в том числе, и на примере «Северного потока-2» мы наглядно видим, что курс Порошенко-Зеленского — это тупик. И Медведчук стал первым среди топ-политиков Украины, кто поставил вопрос о том, какой должна быть здравая альтернатива тупиковой политике нынешней власти.