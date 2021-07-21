Офис президента «на тропе войны» против судебной власти

Между тем, вчера перенесли суд по апелляции на избрание меры пресечения Виктору Медведчуку. Отсрочили до 30 июля, в связи с «несвоевременным поступлением материалов дела». Слежу за этой историей, потому, что она может стать одним из маркеров «начала конца» ручного управления страной при помощи санкций СНБО и преследования политических оппонентов «по беспределу».

Действия суда (за которым стоит Офис президента) в этом плане показательны. Реальных доказательств у прокуроров нет, значит, по всем формальным признакам, надо отменять меру пресечения и отпускать. Но сделать этого не могут по политическим причинам, так как в этом случае промах власти с уголовным преследованием Медведчука стал бы очевиден. Ну, а это, в свою очередь, повлекло бы за собой волну «отката» в других делах против политических оппонентов, оспаривание санкций в судах, и самое главное — саботаж указаний ОП звеньями «президентской вертикали» на местах.

Именно поэтому ОП ведет войну против Конституционного суда — а теперь еще и Верховного суда. После того, как Верховный суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения главы КС, ГБР возбудило дело против судей. «Пробуксовка» с делом Медведчука наглядно демонстрирует, почему ОП взял курс на уничтожение независимости и подчинение судебной власти, о чем вчера после суда заявил сам политик.

Потому власти и тянут время в этом деле, перенося заседания по формальным причинам. Но вечно затягивать рассмотрение апелляции не получится. Рано или поздно, это дело развалится. Ну, а что будет дальше, я описал выше.