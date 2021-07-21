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Блицкриг, «котел», нокаут, или О творческом стиле Банковой

Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
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Блицкриг, «котел», нокаут, или О творческом стиле Банковой

Громкие политические судебные процессы — это маркер и политической борьбы, и отношений между ветвями власти. Я сразу говорил, что воевать против Медведчука в суде — это проигрышный сценарий для Банковой и Зеленского. А все остальные убедились в этом в мае, когда Медведчук с адвокатами устроили «зеленым» в суде настоящее «избиение младенцев».

А последнее судебное заседание в Киевском апелляционном суде 20 июля продемонстрировало, что на Банковой креатив закончился. И, говоря на языке гопников, в ОП начали «съезжать с темы». Судите сами, доказательств против Медведчука мы так и не увидели. За это время ГБР и СБУ провели пять обысков — в офисе ОПЗЖ, дома у Медведчука, даже у тещи главного оппозиционера. Доказательств — ноль.

Что делать? Если выпускать из-под домашнего ареста, то все скажут, что «Акела промахнулся». Если окажется, что сам президент озвучивал громкие обвинения против Медведчука, а на поверку все это оказалось просто политическими репрессиями, это засчитают как поражение Зеленского и Банковой. И даже сторонники Зеленского признают, что это «поражение нокаутом». Точнее, то, что это нокаут, уже ясно и так. Но широкая общественность еще это не осознала.

А в политической сфере проигрыш в настолько знаковом деле однозначно расшифруют как мощный сигнал. Тем более что блицкриг власти уже забуксовал сразу по двум резонансным делам — и по делу Медведчука, и по делу Конституционного суда. 14 июля 2021 года Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины признал противоправным и отменил указ президента Владимира Зеленского об увольнении Александра Тупицкого с должности главы Конституционного суда Украины. Здесь тоже блицкриг закончился «котлом» и разгромом.

А такие новости — это серьезный сигнал для политических группировок и чиновничьей братии о том, что Офис президента далеко не такой всесильный, как пытается казаться. А это риск того, что чиновники президентской «вертикали» начнут саботаж, не желая выполнять наиболее одиозные приказания. Суды начнут выносить решения по закону, а не так как требует Офис президента. Собственно, сам Медведчук по итогам заседания КАС пояснил скрытый смысл всей этой войны — на Банковой решили подчинить судебную ветвь и руководить ею «в ручном режиме», поэтому «власть опускается ниже плинтуса в давлении на суд».

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Итак, выпускать из-под домашнего ареста — это поражение нокаутом для Зеленского и Офиса президента. Тем более что Медведчук прямым текстом заявил, что за делом против него стоит ОП. А не выпускать — нет оснований, потому что ни ГБР, ни СБУ, вообще никто не предъявил ни единого доказательства, что Медведчук причастен к государственной измене или нарушению законов и обычаев войны.

Вот и получается патовая ситуация, когда в ОП не знают, что делать, потому что сами себя загнали в «котел». Потому и начали «тянуть волынку» и переносить судебные заседания, оттягивая неминуемый «нокаут».

Виктор Медведчук, Офис президента
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Мнения

Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Блицкриг, «котел», нокаут, или О творческом стиле Банковой

Громкие политические судебные процессы – это маркер и политической борьбы, и отношений между ветвями власти. Я сразу говорил, что воевать против Медведчука в суде – это проигрышный сценарий для Банковой и Зеленского. А все остальные убедились в этом в мае, когда Медведчук с адвокатами устроили «зеленым» в суде настоящее «избиение младенцев».
Даниил Богатырев
Даниил Богатырев
политолог

Офис президента «на тропе войны» против судебной власти

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