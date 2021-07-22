Спикер Разумков не имел права подписывать три закона о «судебной реформе», потому что 20 июля не было легитимного заседания Верховной Рады

Как мы помним, 20 июля по инициативе президента Владимира Зеленского состоялось внеочередное заседание Верховной Рады. Ранее депутаты приняли 4 закона о так называемой «судебной реформе», но оппозиция заблокировала их, подав проекты постановлений об отмене. Поэтому на повестке дня внеочередного заседания были 10 проектов постановлений об отмене принятия в целом 4 законов. При этом на заседание собралось всего 99 депутатов — это легко можно проверить на официальном сайте www.rada.gov.ua.

В итоге, ни один из проектов постановлений не набрал необходимого количества в виде 226 голосов. Да и не мог набрать, ведь в зале было только 99 депутатов.

В этой связи интересно изучить, какую позицию заняли украинские политики первого эшелона.

Юлия Тимошенко, которая периодически под лозунгом «молодому президенту нужен опытный премьер» просится в коалицию к Зеленскому и компании, благоразумно промолчала. От «Батькивщины» только отдельные депутаты критиковали по мелочам, но в принципе ни словом не подвергли сомнению легитимность заседания, где присутствовали всего 99 парламентариев. При этом, скажем за проект постановления № 5069-П «Батькивщина» дала 8 голосов «за». К слову, фракция «Европейской солидарности» Петра Порошенко тоже дала 12 голосов «за». В народе это называется «и нашим, и вашим». «Голос», который в народе дразнят «Голосом грантоедов», вообще не заявила никакой позиции.

Виктор Медведчук — единственный из топ-политиков, кто с помощью Конституции и законов Украины аргументировал, что по факту заседание ВР от 20 июля — это фикция. Получается, слова Руслана Стефанчука, который заявил депутатам, что нормы Регламента якобы не содержат требования о кворуме для проведения внеочередного заседания, это неправда. Конечно, вице-спикер может сказать в свое оправдание, что он не знал, но незнание законов не освобождает от ответственности.

Оппозиционный аргументировал свою позицию решением Конституционного суда Украины № 17-рп/2002 от 17 октября 2002 года о том, что Верховная Рада имеет право принимать законы и постановления при условии, что на заседании присутствует количество депутатов, «которое согласно Конституции Украины необходимо для принятия соответствующего решения». То есть, минимум 226 голосов, как закреплено в Конституции.

В связи с этим Медведчук предупредил, что если спикер подпишет законы о «судебной реформе», то Конституционный суд может признать их неконституционными «в связи с нарушением установленной Конституцией Украины процедуры их рассмотрения и принятия».

И такая позиция Медведчука, который последовательно критикует Зеленского и компанию за нарушение Конституции (и в истории с рейдерской атакой на Конституционный суд и главу КС Александра Тупицкого, и в случае с фальшивым «внеочередным заседанием») — одна из причин политических репрессий.

Соответственно, из заявления Медведчука следует, что сегодня спикер Дмитрий Разумков не имел права подписывать три закона о так называемой «судебной реформе» (№ 3711-д (о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) с предложениями президента), № 5068 и № 5069 о деятельности Высшего совета правосудия), потому что по факту 20 июля не было легитимного внеочередного заседания Верховной Рады.