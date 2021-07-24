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Почему Зеленский & Co так переполошились из-за «формулы Штайнмайера»?

Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
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Почему Зеленский & Co так переполошились из-за «формулы Штайнмайера»?

Казалось бы, что здесь такого? МИД ФРГ потребовал от Зеленского & Co имплементировать в законодательство Украины «формулу Штайнмайера». А 10 днями ранее то же самое потребовала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Почему же так переполошились Офис президента «и примкнувшие к нему» спикеры ртом?

Ведь Зеленский в декабре 2019 года прямым текстом обязался выполнять «формулу». «Вони (т.е. стороны) вважають за необхідне інкорпорувати „формулу Штайнмаєра“ в українське законодавство згідно з версією, узгодженою Н4 та Тристоронньою контактною групою», — коммюнике «нормандского саммита» до сих пор висит на сайте www.president.gov.ua.

Для ясности, «формула Штайнмайера» означает, что на Донбассе проходят выборы в местные советы, в 20.00 того же дня Донбасс получает особый статус, а контроль над границей переходит к Украине. Сначала закон об особом статусе действует на временной, а после того как ОБСЕ официально признает выборы, то на постоянной основе.

Просто, как писал Довлатов, «открывается широкая волнующая тема...» Потому что Зеленский на международном уровне оказался в неудобном положении.

Дело в том, что в Верховной Раде с ноября 2019 года зарегистрирован законопроект об имплементации «формулы» в украинское законодательство. Вот только под этим законопроектом стоит подпись не Зеленского, а Медведчука.

И, кстати, это Медведчук приезжал в бундестаг в рамках своего «Межпарламентского диалога во имя мира» и презентовал свой мирный план.

Но при этом Порошенко, которому Зеленский обещал «Я — ваш приговор», гуляет на свободе и в ус не дует. На Донбассе продолжаются боевые действия как и при Порошенко. А Медведчук находится под домашним арестом. Причем за полгода никто так и не предъявил нам никаких доказательств. А суд просто переносит даты заседания, чтобы не дать опротестовать арест.

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Вот и получается очень невыгодная история для Зеленского & Co. «Наши международные партнеры» денег не дали, по «Северному потоку-2» Байден, Меркель и Путин порешали без Зеленского, даже не заметив все эти вопли «ничего об Украине без Украины». Так еще и требуют выполнять обязательства и внедрять «формулу Штайнмайера». При этом главный человек, который должен быть союзником власти, если Зеленский действительно за мир, находится под домашним арестом. Причем Меркель лично знает этого человека, ведь в 2014 году именно она просила Порошенко включить Медведчука в Трехстороннюю контактную группу.

Вот и переполошились в ОП, потому что по факту международные партнеры в лице ФРГ и лично Меркель ткнули Зеленского носом в то, что обещания надо выполнять. А пока что все признаки говорят о том, что после Порошенко к власти пришел «Порошенко № 2» и рассказывает нам байки вместо того чтобы «просто перестать стрелять».

Донбасс, Дмитрий Марунич, формула Штайнмайера
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Мнения

Дмитрий Марунич
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Почему Зеленский & Co так переполошились из-за «формулы Штайнмайера»?

Казалось бы, что здесь такого? МИД ФРГ потребовал от Зеленского & Co имплементировать в законодательство Украины «формулу Штайнмайера». А 10 днями ранее то же самое потребовала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Почему же так переполошились Офис президента «и примкнувшие к нему» спикеры ртом?
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