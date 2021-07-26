Чому заява Міністерства закордонних справ ФРН щодо «формули Штайнмайєра» викликала такий резонанс?

Чому заява Міністерства закордонних справ ФРН щодо необхідності імплементувати в українське законодавство «формулу Штайнмайєра» викликала такий резонанс?

Почнемо з того, що МЗС ФРН, а до цього Меркель прямо дали зрозуміти Зеленському, що потрібно не тільки розказувати, але й щось робити для миру. Але проблема в тому, що Зеленський-2021 — це не Зеленський-2019, сьогодні майже як дві краплі води схожий на Порошенка-2019. Про це говорять прості люди, це визнають експерти. Навіть російський переговірник Дмитрій Козак в інтерв’ю «Політік Інтернасьональ» визнав, що з Порошенком було простіше домовлятися.

Тому в Офісі президента чудово розуміють, що слідом за вимогою щодо «формули Штайнмайєра» можуть виникнути дуже неприємні питання. Порошенко і компанія, які зараз конкурують з «зеленими» на одному електоральному ареалі, відразу заволають про «зраду». Хоча, справедливості заради, саме за президента Порошенка підписали Мінські угоди, а «формула Штайнмайєра» — це просто послідовність виконання пунктів «Мінську-2». Не сприйме такий поворот і нова націоналістична аудиторія, перед якою Зеленський і компанія два роки розігрували «президента війни».

Якщо говорити про виборців, які голосували за Зеленського, тому що сподівався на мир на Донбасі, то такий виборець вважає, що зроблено трішки менше, ніж нічого. А фракція ОПЗЖ відразу нагадає, що єдиний законопроект про імплементацію «формули Штайнмайєра» подав саме Медведчук. І тут «зеленим» просто не буде, що сказати на своє виправдання. Далі ОПЗЖ викладуть ще один козир, адже саме Медведчук просував тему виконання Мінських угод на міжнародному рівні, об’єднавши парламентарів України, Росії, Німеччини та Франції в рамках своєї платформи «Міжпарламентський діалог заради миру». І, звісно, опозиція нагадає, що «формула Штайнмайєра» — це експортна назва для мирного плану Медведчука.

Якщо Порошенка Зеленський ще не догнав, то в порівняння з Медведчуком він сильно відстав. Знов-таки, завтра Меркель та інші зарубіжні партнери можуть запитати, чому під домашнім арештом знаходиться опозиційний політик, який за «формулу Штайнмайєра» та мир на Донбасі. Адже мільйони українців пам’ятають, що Зеленський на стадіоні обіцяв «вирок» саме «президенту війни» Порошенку, а не тим, хто за мирне врегулювання. І Офіс президента просто не знайде, що відповісти, адже жодних доказів ми досі так і не побачили.

І вимога про виконання «формули Штайнмайєра» означає, що іноземні партнери в досить різкому і неприємному тоні нагадали Зеленському, що він обіцяв у 2019 році і що «зелені» насправді коять зараз.