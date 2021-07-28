«Слепила из того, что было»: адвокаты рассказали о нарушениях по делу Медведчука

Адвокаты главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука вместе с депутатами от ОПЗЖ дали пресс-конференцию в «Интерфаксе» в Киеве. 30 июля Печерский суд рассмотрит апелляцию на решение о домашнем аресте. Поэтому пресс-конференция адвокатов — это площадка, чтобы проинформировать украинцев, как видит ход дела защита и какие перспективы у апелляции.

Если тезисно, то суд ведет себя предвзято, и в процессе, и в действиях следователей СБУ есть масса нарушений, но судья Сергей Вовк никак на них не реагирует.

Если свести выступления Ларисы Чередниченко и Дмитрия Лойфмана к резюме, то получается, что нарушен процессуальный порядок, нарушена подсудность, нарушены сроки, а экспертизы — это не экспертизы. Кроме того, по одному из эпизодов до сих пор нет ни материалов, ни доказательств. Речь о «секретном» эпизоде, из-за которого в мае судья Пидпалый отчитал прокурорских, родив мем «Разве есть такая категория как «честное слово прокурора»?

Итак, речь о следующих нарушениях:

— нарушен процессуальный порядок расследования — на бумаге уполномоченный орган — это Государственное бюро расследований, а по факту вся работа проводится следователями СБУ. Как подчеркнул Дмитрий Лойфман, по закону дело в отношении народного депутата может расследовать только ГБР;

— нарушена подсудность — по закону все вопросы должен рассматривать суд по месту расположения ГБР — т.е. Шевченковский районный суд. А на деле прокурор направил дело в Печерский районный суд Киева. Но судья Сергей Вовк не стал дожидаться, пока апелляционный суд рассмотрит вопрос о подсудности, а постановил, что дело должен рассматривать Печерский районный суд. Что самое интересное, адвокаты нашли в Реестре судебных решений решение судьи Вовка по аналогичному делу, когда расследовать дело должна была Национальная полиция, а расследовало Государственное бюро расследований. Судья Вовк отменил подозрение, постановив, что по закону должна расследовать Нацполиция;

— нарушены сроки — прокурор должен был обратиться с ходатайством о продлении срока домашнего ареста за 10 дней (потому что в условиях карантина), а в итоге обратился всего за 3 дня до судебного заседания;

— экспертизы проведены и доказательства собраны СБУ, которое не имеет полномочия расследовать дело в отношении народного депутата. Как пояснила Лариса Чередниченко, в основу подозрения Виктору Медведчуку положены 4 экспертизы, которые провели эксперты Института судебных экспертиз Службы безопасности Украины по заказу ... Службы безопасности Украины. При этом, как подчеркнула Чередниченко, следователи СБУ не имели права заказывать экспертизы, поскольку дело в отношении народного депутата может расследовать только ГБР;

— экспертизы СБУ некачественные. «Вероятно, это почерк Медведчука», «вероятно, это его голос». То есть, даже сотрудники Института СБУ не рискнули ничего однозначно утверждать, а указали, что их выводы носят вероятный характер;

— экспертиза, которую поручили проводить независимым экспертам, установила, что Медведчук не причастен к тому, что ему пытаются инкриминировать;

— по одному из эпизодов сторона обвинения до сих пор не представила ни материалов, ни доказательств, ссылаясь на повышенную секретность. «А существует ли вообще этот эпизод?» — поставила вопрос Лариса Чередниченко. Это тот эпизод, о котором судья Вячеслав Пидпалый говорил «А разве есть такая категория „честное слово прокурора“?». Чередниченко сообщила, что спустя 2 месяца прокуратура так и не предоставила никаких материалов или доказательств по «секретному» эпизоду.

В общем, зафиксированы конкретные нарушения при расследовании громкого политического дела, а также предвзятое поведение судьи Сергея Вовка. А все вместе это уже сегодня дает основания считать, что речь идет о политических репрессиях, а не о справедливом суде.

И здесь очень правильную вещь сказал депутат Григорий Мамка, заявивший, что рано или поздно все причастные к беззаконию будут отвечать. Причем отвечать будут исполнители — все, кто ставил свою подпись под беззаконными решениями, кто озвучивал заведомо ложные обвинения, кто делал фальшивую экспертизу и прочие.

Тем более уже есть примеры таких судей как Родион Киреев и Николай Чаус, которые «прославились», потому что выносили несправедливые приговоры. Киреев, который в 2011 году приговорил к тюремному заключению Юлию Тимошенко, скрывается от украинского правосудия где-то в Москве. Но Киреев хотя бы «спасибо, что живой». А вот Чауса, вполне может быть, что и волки уже где-то на болоте доедают. Потому что «поклонники таланта» достали его даже в Кишиневе, откуда похитили и вывезли в неизвестном направлении.