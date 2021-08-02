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История Чауса показывает, что за политические репрессии придется отвечать. И, скорее всего, до конца жизни

Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
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История Чауса показывает, что за политические репрессии придется отвечать. И, скорее всего, до конца жизни

А ведь когда-то «пацан шел к успеху...» Чаус при Порошенко «решал вопросы» и вершил судьбы, складировал на огороде баксы в трехлитровых банках.

История судьи Николая Чауса — а эта «мыльная опера» пока далека от завершения, дай Бог ему здоровья — подвигает сделать ряд далеко идущих выводов.

Вот, например, на наших глазах идет война между Офисом президента и Медведчуком, которого Зеленский считает своим главным политическим оппонентом. Мы зациклились на главных действующих фигурах — это Зеленский, Медведчук, генпрокурор Венедиктова, глава СБУ Баканов...

А ведь есть еще судьи — и они тоже участники этой истории. И они тоже, как и главные герои, находятся в парадигме «выиграть или проиграть». Например, для Офиса президента выиграть — это заставить Медведчука уехать из страны, коль уж даже «ручной» судья отказался сажать его за решетку без доказательств. Для Медведчука выиграть — это разбить обвинения против себя и отстоять свою правоту.

А для судей? Ведь дело Чауса наглядно показывает, что судья, который участвует в политических репрессиях, оказывается между молотом и наковальней. Ведь не секрет, что Чаусу «прилетело» от его «доброжелателей». Вы погуглите, кого Чаус посадил в СИЗО, наплевав на законы и понятия. Ну вот, теперь по понятиям ему «отвечать». И, судя по всему, отвечать до конца жизни. Дай Бог, чтобы эта жизнь была долгой.

А ведь есть еще бывший судья Родион Киреев. Ну, этот не стал испытывать судьбу — и в 2014 году, сразу после победы Евромайдана, сбежал. А иначе сейчас бы «сидел на шконке» и шил рукавицы в колонии где-нибудь в Черниговской области. Может быть, даже в той же самой колонии, где в свое время сидел Юрий Луценко, который в 2005 году был причастен к исполнению политического заказа против одного из лидеров «донецких» Бориса Колесникова.

Но мы отвлеклись на лирику. Действительно, вот есть судья, есть судебный процесс, где СБУ и прокуратура за 5 месяцев так и не осилили предоставить доказательства. С точки зрения «выигрыш или проигрыш», что означает для судьи выиграть в такой ситуации? Думаю, что выиграть здесь нельзя. Но как говорил один мудрый человек, если выиграть нельзя — ТО МОЖНО ХОТЯ БЫ НЕ ПРОИГРАТЬ.

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Да, понятно, что, как и в деле Тимошенко, власть давит на суд. Да, понятно, что могут пугать и угрожать. Но любому судье достаточно просто представить, что пережил — И ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ ПЕРЕЖИТЬ — Николай Чаус, чтобы понять, что НЕ НАДО УЧАСТВОВАТЬ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ЗАКАЗЕ. Вот такие вот трезвые выводы получаются из всей этой истории. Плюс истории о бывшем судье Родионе Кирееве.

В общем, между делом Медведчука и историей Чауса есть четкие параллели. Как мы наглядно увидели, политическая традиция Украины — когда «стрелочники» жестко отвечают за политические репрессии. А ведь когда-то «пацаны шли к успеху...»

Виктор Медведчук, Дмитрий Марунич, Николай Чаус
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Понедельник, 2 августа 2021
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Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

История Чауса показывает, что за политические репрессии придется отвечать. И, скорее всего, до конца жизни

Любому судье достаточно просто представить, что пережил - и что еще может пережить - Николай Чаус, чтобы понять, что не надо участвовать в политическом заказе. Вот такие вот трезвые выводы получаются из всей этой истории. Плюс истории о бывшем судье Родионе Кирееве.
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