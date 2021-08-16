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О чем пишут европейские СМИ накануне визита Меркель

Павел Кутуев
Павел Кутуев
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О чем пишут европейские СМИ накануне визита Меркель

22 августа в Киев с визитом прибудет федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. Повестка переговоров известна — это ситуация на Донбассе и судьба украинской газотранспортной системы в привязке к запуску «Северного потока-2». Вместе с тем, хочу обратить внимание, что европейские СМИ сформировали Зеленскому и его окружению достаточно неприглядный имидж. Поэтому переговоры Зеленского с Меркель начинаются на фоне целого ряда критических публикаций в европейских СМИ.

Речь о похищении судьи Чауса в Молдове (вот уж, действительно, прославились на всю Европу), атаке рейдеров на канадскую компанию TIU, развивающую солнечную энергетику в Украине и репрессиях власти в отношении Виктора Медведчука.

История, когда сотрудники украинских спецслужб в марте прямо на улице в Кишиневе похитили и насильственно вывезли из страны беглого судью Николая Чауса, прогремела на всю Европу. А главное — рассорила официальный Киев с официальным Кишиневом. Как бы ни скрывали на Банковой, а СМИ все равно узнали о том, как президент Молдовы Майя Санду устроила украинской делегации во главе с Зеленским громкий скандал на встрече в Батуми. И самое опасное для Зеленского и компании что история с похищением Чауса продолжается, поэтому грозит принести еще немало неприятных сюрпризов.

Об истории с атакой «приватовских» во главе с Коломойским на солнечную электростанцию TIU в Никополе писали многие авторитетные издания, начиная с The Brussels Times. Влиятельное европейское СМИ отметило, что по злой иронии судьбы именно TIU была спонсором «Украинского дома» в Давосе, где президент Зеленский обещал иностранному бизнесу «инвестиционных нянь». Хороша няня, нечего сказать, отключила СЭС от сети и требует продать бизнес за копейки.

А еще, как бы кому не хотелось на Банковой, но около 70 тысяч иностранных СМИ написали о политических репрессиях против оппозиции во главе с Виктором Медведчуком. Из последних публикаций можно взять Luxemburg Herald, где прямо в заголовке открытым текстом написали, что дело против Медведчука является сфальсифицированным.

Не стоит сбрасывать со счетов и недавний скандал, когда сенатор Франции Натали Гуле обратилась с запросом на имя министра по делам Европы и главы МИД о том, что украинские власти без суда и следствия закрыли телеканалы «112 Украина», NewsOne, ZIK и «Перший незалежний», а лидер оппозиции Виктор Медведчук без находится под домашним арестом, причем без суда и следствия. Напомню также, как недавно Верховный комиссар ООН официально заявил, что запрет телеканалов «противоречит международным стандартам в области прав человека».

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Все вместе это формирует совсем не такой имидж администрации Зеленского в Европе, как бы хотелось на Банковой. А избавиться от обвинений в авторитаризме, незаконном запрете СМИ и репрессий против оппозиции будет весьма непросто. Самое главное, что шаг за шагом, но такой имидж угрожает привести к дипломатической изоляции Зеленского как политика в ЕС, а это путь, который в своё время из-за дела Тимошенко прошёл Виктор Янукович.

Ангела Меркель, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

О чем пишут европейские СМИ накануне визита Меркель

Избавиться от обвинений в авторитаризме, незаконном запрете СМИ и репрессий против оппозиции будет весьма непросто. Самое главное, что шаг за шагом, но такой имидж угрожает привести к дипломатической изоляции Зеленского как политика в ЕС, а это путь, который в своё время из-за дела Тимошенко прошёл Виктор Янукович.
Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

Пан Порошенко, узнаю Вас в гриме!

Даже Мустафу Найема передают от Порошенко к Зеленскому как «переходящее красное знамя». При Порошенко Найема взяли в список БПП и сделали депутатом Верховной Рады, а при Зеленском «ценного кадра» трудоустроили сначала в «Укроборонпром», а сейчас назначили замминистра в Мининфраструктуры.
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

История Чауса показывает, что за политические репрессии придется отвечать. И, скорее всего, до конца жизни

Любому судье достаточно просто представить, что пережил - и что еще может пережить - Николай Чаус, чтобы понять, что не надо участвовать в политическом заказе. Вот такие вот трезвые выводы получаются из всей этой истории. Плюс истории о бывшем судье Родионе Кирееве.
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