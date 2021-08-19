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Зеленский не выполняет обещание прекратить войну на Донбассе? О чем говорит новая социология

Светлана Кушнир
Светлана Кушнир
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Зеленский не выполняет обещание прекратить войну на Донбассе? О чем говорит новая социология

Садись, два? 84,9 % опрошенных считают, что президент Владимир Зеленский и Кабинет Министров недостаточно стараются для того, чтобы прекратить войну на Донбассе. Такие результаты опроса обнародовала «Украинская социологическая группа».

Если детальнее, то 40,4 % респондентов заявили, что Зеленский и компания почти ничего не делают, чтобы остановить войну. При этом 44,5 % считают, что власть все-таки что-то делает, но этого недостаточно. А 8,6 % сказали социологам, что власть, т.е. Зеленский вместе с соратниками, делают все возможное, чтобы прекратить войну.

Для ясности, «Украинская социологическая группа» проводила опрос с 2 по 10 августа, опросили 1 206 респондентов из всех регионов Украины, метод — личное интервью (или, как говорят на профессиональном языке, face-to-face). Статистическая погрешность — не более 3 %.

О чем говорят результаты опроса «Украинской социологической группы»? Несколько выводов. Во-первых, если говорить о линейных выводах (т.е. тех, что очевидны и лежат на поверхности), то абсолютное большинство украинцев оценивает политику власти по прекращению войны на Донбассе как НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ.

Во-вторых, становится понятно, что не сработала ставка на то, чтобы без суда и следствия отключить оппозиционные телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK- а взамен включить репрессии против их собственника Тараса Козака. Зеленский пришел к власти на обещании прекратить войну и принести мир на Донбасс. А спустя два годы мы видим, как 84,9 % считают, что Зеленский не старается выполнить одно из своих центральных обещаний.

А в целом это «оценка два» и информационной политике Зеленского & Co, и людям, которые за нее отвечают. Ведь своим «не пущать и запретить» власть продемонстрировала, что не может честно конкурировать в информационном пространстве со своими оппонентами. Между тем, напомню, что на каналы Тараса Козака могли ходить люди любых политических взглядов — и «белые», и «красные», и «зеленые», и «слуги» Зеленского, и адепты Порошенко, и сторонники Медведчука. Любой депутат от партии власти «Слуга народа» мог прийти на эфир, отстаивать свои политические взгляды и рассказывать о достижениях Зеленского. Другой вопрос, что то ли в «Слуге народа» слабый кадровый состав, то ли у власти нет достижений, но такие эфиры превращались для «слуг» Зеленского в «избиение младенцев». Однако еще раз повторюсь, что сам формат телеканалов Тараса Козака — «112 Украина», NewsOne и ZIK — максимально отвечал такому понятию как свобода слова, потому что получить трибуну там могли все.

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Поэтому для меня общий вывод однозначен — «зеленые» не смогли отстаивать свою политическую позицию в честной дискуссии. Но, как видим, и незаконный запрет телеканалов и репрессии против Козака не помогли Зеленскому и компании. Даже в нынешней ситуации, когда оппозиционные телеканалы вещают только на Youtube (надеюсь, что временно), большинство украинцев оценивает политику власти в отношении Донбасса на «оценку два».

Донбасс, опрос, Владимир Зеленский
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Четверг, 19 августа 2021
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Мнения

Светлана Кушнир
Светлана Кушнир
политолог

Зеленский не выполняет обещание прекратить войну на Донбассе? О чем говорит новая социология

Садись, два? 84,9 % опрошенных считают, что президент Владимир Зеленский и Кабинет Министров недостаточно стараются для того, чтобы прекратить войну на Донбассе. Такие результаты опроса обнародовала «Украинская социологическая группа».
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