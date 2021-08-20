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Венедиктова сама показала, что не верит в правдивость обвинений против Медведчука

Сергей Годный
Сергей Годный
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Венедиктова сама показала, что не верит в правдивость обвинений против Медведчука

Генеральная прокурорка Ирина Венедиктова записала специальное видео, чтобы сообщить, что Офис генпрокурора завершил следствие по делу народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака и передает материалы в суд.

Несколько мыслей по горячим следам. Начнем с того, что это была не лучшая идея дать Венедиктовой в руки ручку. По тому, как Венедиктова все время нервно крутила и перекладывала ручку из одной руки в другую, стало понятно, что генеральный прокурор нервничает. А нервничают люди в такой ситуации, когда не верят в то, что говорят. Да и вообще не уверены в «успехе безнадежного дела».

То есть, вот такая получается картинка. Генеральный прокурор перечисляет обвинения в адрес Виктора Медведчука и Тараса Козака, а сама постоянно сигнализирует нам на языке жестов «Не верю», «Не верю».

«Прокуратура не играет в политику, а защищает закон...» Да-да, мы почти поверили. Мы помним, что президент Владимир Зеленский подписал указ о запрете вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne ZIK, а затем указ о санкциях в отношении Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко сразу после того, как рейтинги «Оппозиционной платформы — За жизнь» догнали и перегнали партию власти «Слуга народа».

«Расследованием установлено...» Извините, установлено каким расследованием? По законам Украины, следствие в отношении народного депутата имеет право вести ГБР. Пусть генпрокурор Венедиктова объяснит нам, почему по делу Медведчука и Козака следствие ведут сотрудники СБУ. Вы расскажите украинцам, пани Венедиктова, расскажите, что дело Медведчука зарегистрировал следователь СБУ, а не сотрудник Офиса генерального прокурора.

«Прокуроры и следователи провели огромный объем следственных и процессуальных действий, экспертных исследований и доказательств...»

О да! Мы помним, какой громкий скандал разразился по поводу экспертиз в деле Медведчука, когда оказалось, что по заказу СБУ экспертизы проводили ... сотрудники Института специальной техники и судебных экспертиз СБУ. Более того, президент Зеленский сразу же наградил сотрудников Института СБУ, которые проводили «экспертизу» по делу Медведчука — Татьяне Будко пожаловали звание «заслуженный деятель науки и техники Украина», Анатолию Свинцицкому — звание «Заслуженный юрист Украины». Наградили за то, что сделали нужные для власти выводы. Главное, чтобы потом не пришлось страдать как судья Николай Чаус, который тоже выполнял политические заказы, а теперь страдает так, что врагу не пожелаешь. Зато судьба судьи Чауса — это урок всем другим. Урок для судей, следователей, прокуроров — что за политические репрессии придется отвечать и отвечать сурово.

Да, напомним, как на суде выяснилось, что сотрудники СБУ проводили экспертизу копий — копий записи телефонных разговоров и копий рукописных текстов. Хотя есть инструкция Министерства юстиции от 1998 года, которая устанавливает, что экспертиза может проводиться только на основании оригиналов — но оригиналов звукозаписи или документов в деле нет.

«Весь процесс был публичным и открытым...» Пани генпрокурорка, наверное, не в курсе, что когда 30 июля судья Киевского апелляционного суда спросил ее подчиненных, где доказательства против Медведчука, то сотрудник Офиса генерального прокурора ответил, что на этом этапе они не могут предъявить доказательства.

В общем, вот такие выводы по итогам просмотра видео с участием генерального прокурора Венедиктовой. Впрочем, глядя как Венедиктова нервно вертит ручку в руках, мы понимаем, что она и сама не верит в то, что говорит. А значит, нас ждут новые разоблачения, когда Медведчук и его адвокаты устроят «зеленым» в суде «избиение младенцев».

Виктор Медведчук, Ирина Венедиктова
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Пятница, 20 августа 2021
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Мнения

Сергей Годный
Сергей Годный
политолог

Венедиктова сама показала, что не верит в правдивость обвинений против Медведчука

Генеральный прокурор перечисляет обвинения в адрес Виктора Медведчука и Тараса Козака, а сама постоянно сигнализирует нам на языке жестов «Не верю», «Не верю».
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