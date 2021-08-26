Рецепт «зеленого» успеха. Не так страшны досрочные выборы, как их малюют?

В Офисе президента рассматривают вариант объявить досрочные выборы — и Верховной Рады, и президента, и всех вместе. Разве что невооруженному взгляду такие приготовления не видны. Но разрозненные события укладываются в одну мозаику.

Горячая пора

Осень-2021 обещает быть горячей. Об этом говорят разговоры украинцев в очередях, где последними словами клеймят власть и Зеленского. Об этом говорят остановки и стены на Юго-Востоке, обрисованные надписями «ЗЕ — ПНХ». Об этом говорят миллионы бедных, у которых Кабмин Шмыгаля отобрал субсидию на коммуналку. Об этом говорят домохозяйки и пенсионеры, не понимающие, почему вместо лозунга «Конец эпохи бедности» стандартный набор продуктов на каждый день на ровном месте подорожал на 200 гривен. А селяне, фермеры и собственники паев, у которых вооруженные банды и аграрные магнаты отбирают урожай и землю?

Впрочем, простой народ не организован, поэтому сами по себе все эти «разговоры на кухнях» и в очередях для власти угрозы не представляют. Но Зеленский и компания развернули самую настоящую «войну всех против всех», перессорившись с такими мощными игроками как Виктор Медведчук, Арсен Аваков, Виталий Кличко (а также политическая и бизнесовая элита Киева), Юлия Тимошенко, Дмитрий Фирташ и так далее. Кстати, Порошенко, которому Зеленский обещал «Я — Ваш приговор», чувствует себя прекрасно. Поэтому многие избиратели Зеленского чувствуют себя обманутыми, ведь им обещали, что за свои деяния ответят Порошенко и его соратники, а вместо этого власть развернула репрессии против оппозиционных СМИ и Медведчука & Co.

«Война против всех»

После увольнения Арсена Авакова с поста главы МВД «зеленые» «зачищают» его людей из власти и «хлебных мест», свидетельством чему является «наезд» на «Национальный корпус», увольнение всех аваковских из структур МВД, уголовное дело и принудительная отставка главы Харьковского областного совета Артура Товмасяна. Практически каждый день проходят обыски в коммунальных предприятиях Киева и структурных подразделениях Киевской городской государственной администрации, потому что Офис президента «побил горшки» с Виталием Кличко. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова записала видео о том, что следствие по делу Медведчука закончено, «засветив», что это заказ Офиса президента, но при этом не смогла сказать ни слова о доказательствах вины оппозиционного политика. Сразу целый список украинских политиков «подвесили» через уголовное дело о государственной измене из-за голосования за так называемые «Харьковские соглашения» в 2010 году. А если учитывать, что «Харьковские соглашения» базируются на газовом контракте между «Нафтогазом» и «Газпромом», становится ясно, что таким образом «зеленые» угрожают Юлии Тимошенко. А еще Офис президента устроил показательную «порку» людям Тимошенко, возбудив уголовное дело об ущербе на сумму более 57 миллионов долларов в Государственной продовольственно-зерновой корпорации. А ведь это беспредел и «кидалово», потому что года не прошло, как «юлиным» дали «на кормление» ГПЗКУ за голоса за бюджет-2021.

Начав с закрытия телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK, «Перший незалежний» и санкций против оппозиционных политиков, Офис президента закономерно пришел к переделу собственности. В начале августа «зеленые» через суд отобрали у олигарха Дмитрия Фирташа Запорожский титано-магниевый комбинат. А 20 августа Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал отобрать и вернуть в собственность государства «Черкассыгаз» — по одним данным, это актив Фирташа, а по другим — одной из трейдерских групп на рынке газа. Даже олигарх Ринат Ахметов недоволен и «точит зубы» на Зеленского из-за законопроекта № 5600, предлагающего повысить ренту на добычу железной руды, который продавливает другой магнат Игорь Коломойский. Из-за все того же № 5600, который предлагает повысить сразу несколько десятков налогов и сборов, возбудились застройщики и производители птицы.

Кстати, в том числе, из-за Коломойского, у Зеленского и компании проблемы и во внешней политике. Это и «Северный поток-2», когда Джо Байден и Ангела Меркель договорились о позиции по газопроводу, а Украину разве что задним числом поставили в известность. Судя по тому, как США передвинули визит Зеленского, в Белом доме неоднозначное отношение к президенту Украины. И понятно почему — Белый дом объявил санкции против олигарха Игоря Коломойского, а «зеленые» создали для «приватовских» «режим наибольшего благоприятствования». Люди Коломойского через подставные структуры купили «Проминвестбанк», во власти работают ставленники Коломойского (замглавы ОП Кирилл Тимошенко, министр культуры Александр Ткаченко, глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев). «Приватовские» без стыда и совести отбирают у канадской компании TIU солнечную электростанцию в Никополе, а власть во главе с Зеленским не реагирует на жалобы иностранного инвестора на рейдерскую атаку.

Все попытки Зеленского провести еще одну встречу с российским президентом Владимиром Путиным потерпели крах. Не помогла даже Ангела Меркель, которая на пресс-конференции в Москве выступила за еще одну встречу «в нормандском формате». В итоге, как мы видим по результатам визита Меркель в Киев, который состоялся 22 августа, ни о какой встрече речи не идет.

Итак, негодует народ, недовольны крупные политические игроки и ряд олигархов, проблемы с внешней поддержкой. А бурлящие народные массы в связке с недовольными элитами — это главное условия для организации протестной «улицы». Собственно, протесты января-февраля 2021 года, когда разъяренные из-за коммунальных счетов украинцы выходили на протестные митинги и перекрывали дороги во многих регионах Украины — яркий тому пример.

Нарисуем — будем жить!

В общем, перед Зеленским и компанией маячит бурная «улица» с десятками тысяч протестующих, за которыми будет стоят фронда из украинских олигархов. Что же делать? Но ничто не ново под Луной.

Досрочные — рискованный шаг? Но ведь есть перед глазами пример Армении, где Никол Пашинян и компания после того, как вспыхнули бурные протесты из-за проигрыша во Второй Карабахской войне, пошли на досрочные выборы и выиграли! И пусть оппозиция кричала о массовых фальсификациях, о том, что в населенных пунктах Армавирской, Лорийской, Ширакской, Арагацотнской области во время подсчета голосов отключили свет.

Пусть результаты выборов не совпали ни с одним социологическим опросом. Например, Gallup за 18 июня давал политическому блоку «Армения» 28,7 %, «Гражданскому договору» Пашиняна — 25,2 %, блоку «Честь имею» — 10,8 %. Armenian Election Study за 16 июня дал «Гражданскому договору» 24 %, а блоку «Армения» 12 %. А на выборах 20 июня партия Пашиняна «Гражданский договор» вдруг получила 53,92 % (72 депутата), «Альянс «Армения» 21,04 % (29 депутатов), а блок «Честь имею» — 5,23 (7 депутатских мандатов). Кто сказал фальсификация?! Главное — это результат. А, выиграв выборы, Пашинян с соратниками получили железобетонный козырь под условным названием «Глас народа — Глас Божий».

На самом деле, как сказал классик, «не так страшен черт, как его малюют». В смысле, не так страшны досрочные выборы. При условии, если власть контролирует ЦИК и всю вертикаль избирательных комиссий, а также правоохранительные органы. А как за бюджетные деньги построить «сетку» и «мотивировать» членов комиссий, могут рассказать экс-президент Порошенко вместе с соратниками.

И тогда разрозненные события укладываются в единую схему. Единственный представитель власти, кто имеет право присутствовать на участке во время голосования и при подсчете голосов — это полицейский. Вот почему стратегически важно, что МВД контролирует не Аваков, а близкий к Офису президента Денис Монастырский. Просто напомню, что именно Аваков в 2019 году включил ресурс МВД и помог Зеленскому и «слугам народа» отстоять свои результаты и во время подсчета на президентских, и на парламентских выборах. А теперь Авакова нет, а МВД будет работать по указаниям из Офиса президента.

Вот почему идет атака ОП на оппозиционные СМИ — ведь если отключить оппозиционные телеканалы («Киевская Русь», «112 Украина» и другие) и Интернет-сайты («Страна.юа»), то оппозиции будет очень трудно критиковать власть и доносить свою программу до избирателей. Но тогда, по логике, мы должны наблюдать и телодвижения в Центральной избирательной комиссии, верно? И точно! 20 августа ЦИК вдруг вынесла решение о том, что проведение местных выборов в 18 ОТГ на Донбассе 31 октября 2021 года невозможно. С чего вдруг ЦИК озаботилась выборами? А потому что весь Юго-Восток исписан надписями «ЗЕ ПНХ» и партии власти «Слуга народа» там ничего не светит, кроме позорного провала. Поэтому «мятежные» округа нужно исключить из процесса любой ценой.

С каждым днем поступают все новые и новые сведения, что в Офисе президента планируют выйти из ситуации, когда Украину охватят уличные протесты, с помощью досрочных выборов. И, как видим, это достаточно реалистичный вариант. Пример Армении и Пашиняна показывает, что можно победить, даже если на улице лютуют массовые протесты, потому что ключ к успеху — это контроль за подсчетом голосов. При условии, конечно, если удастся организовать «управляемое голосование». Помните, как в путинской России был такой термин «управляемая демократия». Ну вот, похоже, приехали...