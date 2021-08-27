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Как «Слуги народа» получили Кривой Рог … и опять потеряли

Евгений Василевский
Евгений Василевский
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Как «Слуги народа» получили Кривой Рог … и опять потеряли

На малой родине президента Владимира Зеленского — в Кривом Роге — громкий скандал из-за смены градоначальника. Казалось бы, после трагической гибели мэра Константина Павлова, «зеленые» получили Кривой Рог «на блюдечке с голубой каемочкой». Но, как показала практика, в итоге партия власти «Слуга народа» не смогла удержать город и нескольких дней.

Всего через неделю с небольшим после трагической гибели мэра Константина Павлова Кривой Рог снова возглавил Юрий Вилкул, руководивший городом с 2010 по 2020 годы.

Как известно, вечером в воскресенье, 15 августа, на пороге загородного дома было найдено тело мэра Кривого Рога Константина Павлова. Причиной гибели стало огнестрельное ранение. По закону, в случае ухода мэра и.о. городского головы становится секретарь городского совета — т.е. Александр Котляр от «Слуги народа».

Но сразу же после празднования Дня независимости 24 августа в Кривом Роге произошли стремительные перемены. В среду, 25 августа, в Кривом Роге провели молниеносную рокировку — секретарь горсовета Александр Котляр по собственной инициативе подал в отставку, депутаты немедленно удовлетворили его желание, а вместо него сразу же избрали Юрия Вилкула.

Юрий Вилкул — многолетний мэр Кривого Рога, он руководил городом, начиная с местных выборов 2010 года. На местных выборах 2020 года Вилкул-старший занял первое место в первом туре, но затем снял свою кандидатуру, пояснив проблемами со здоровьем. А еще Юрий Вилкул — отец Александра Вилкула — губернатора Днепропетровской области при президенте Викторе Януковиче (2010-2012), вице-премьера в правительстве Николая Азарова (2012 — 2014), народного депутата (2014-2019).

Назначение Вилкула означает, что инициативу перехватили «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Блок Вилкула «Украинская перспектива», отобравшие бразды правления и «Слуги народа».

Судя по тому, как истерично отреагировала криворожская ячейка партии власти «Слуга народа», «зеленые» были вообще не готовы к такому повороту сюжета. Криворожские «слуги» покинули зал заседаний во время голосования, а затем на партийной странице в Facebook обвинили Александра Котляра в предательстве.

«Это решение не было обсуждено (так в тексте, видимо, криворожские „слуги“ не знают, что нет такого оборота „обсуждено“ — Автор) ни с депутатской фракцией Политической Партии „Слуга народа“ в Криворожском городском совете, ни с Криворожской Городской организацией партии. Котляр никоим образом не обосновал свою позицию, предав принципы нашей политической силы и Президента Украины Владимира Зеленского. Котляр не способен взять на себя ответственность перед городом и его жителями. Он показал себя не только как несостоятельный политик, но и как совсем некомандный игрок».

Сразу после трагической гибели Константина Павлова народный депутат и заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук в эфире канала «Украина 24» заявила, что новые выборы мэра Кривого Рога пройдут не раньше, чем 27 марта 2022-го. «Ближайшая дата, когда могут произойти выборы — 27 марта 2022 года», — сообщила Кравчук.

Но сейчас ситуация изменилась, и Юрий Вилкул в статусе и.о. может руководить городом вообще без выборов.

Здесь нужно сделать экскурс в историю и напомнить, как развивалась ситуация в родном городе Зеленского. Для Офиса президента и партии власти «Слуга народа» выиграть выборы мэра Кривого Рога было делом принципиальным — все-таки малая родина самого президента Владимира Зеленского. Поэтому в бой бросили все ресурсы — предвыборную кампания Дмитрия Шевчика финансировали за счет денег Ахметова, на его раскрутку работали принадлежащие олигарху медиаресурсы, а агитировать за ахметовского топ-менеджера в Кривой Рог приезжал сам Зеленский. Да, выдвинула руководителя Северного горно-обогатительного комбината (СевГОКа) партия власти «Слуга народа». Выборы превратились в ожесточенную борьбу между действующим мэром Юрием Вилкулом и кандидатом от «Слуги народа» Дмитрием Шевчиком. По итогам первого тура Вилкул получил 44,96 % голосов, а Шевчик — 25,94 %. Но Вилкул неожиданно заявил, что должен сняться с выборов, а в качестве причины назвал проблемы со здоровьем. Понятное дело, что, учитывая тот интерес, который проявили к выборам в Кривом Роге в Офисе президента и президентском окружении, сразу заговорили о том, что на Вилкула надавили из ОП, чтобы он расчистил дорогу для кандидата от Ахметова-Зеленского.

И Вилкул снял свою кандидатуру, но дал понять, что передает эстафету своему соратнику Константину Павлову, который в первом туре занял третье место с результатом 9,15 %. В итоге, в решающий день второго тура Павлов наголову разгромил кандидата Ахметова-Зеленского. Если Павлов получил 56,95 %, то Шевчик только 40,49 %.

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Понятно, что к выборам в Кривом Роге было приковано внимание всей страны. А проигрыш выдвиженца от партии власти «Слуга народа», который на малой родине Зеленского проиграл кандидату от ОПЗЖ Виктора Медведчука, стал символом провала кадровой и внутренней политики Офиса президента. Мало того, что проиграли Зеленский и партия власти, так еще и проиграли они кандидату от партии Медведчука — главного политического оппонента Зеленского. Понятное дело, сыграла свою роль и поддержка семьи Вилкулов, и авторитет самого Павлова, который был очень узнаваемым человеком в городе. Но еще одна очень важная трактовка заключается в том, что политический бренд ОПЗЖ Медведчука победил и деньги, и медиаресурсы Ахметова. Вот почему столько внимания к выборам в Кривом Роге. Вот почему победа кандидата от ОПЗЖ воспринималась как проигрыш и Зеленского, и «Слуги народа», и Ахметова.

Понятное дело, что трагическая гибель Константина Павлова вызвала и еще будет вызывать массу вопросов. Вместе с тем, второй приход Юрия Вилкула свидетельствует, что «слуги народа» еще раз потеряли Кривой Рог. В связи с этим будет интересно посмотреть, какие выводы сделают в Офисе президента и как будут жить с этой ситуацией.

Кривой Рог, Слуга народа
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Мнения

Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Как «Слуги народа» получили Кривой Рог … и опять потеряли

На малой родине президента Владимира Зеленского – в Кривом Роге – громкий скандал из-за смены градоначальника. Казалось бы, после трагической гибели мэра Константина Павлова, «зеленые» получили Кривой Рог «на блюдечке с голубой каемочкой». Но, как показала практика, в итоге партия власти «Слуга народа» не смогла удержать город и нескольких дней.
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