Никакой конкретики Меркель в Киев не привезла

Киев с прощальным визитом посетила федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. С прощальным, потому что Меркель еще в декабре 2018-го покинула ключевую партию правящей коалиции ХДС/ХСС и на парламентские выборы в сентябре христианских демократов ведет Армин Лашет.

Поскольку визит Меркель — это производная от соглашения США и ФРГ по газопроводу «Северный поток-2» и от переговоров с Владимиром Путиным, которые состоялись 20 августа в Москве, нелишне будет проанализировать, о чем именно говорили лидеры России и Германии.

Обратим внимание, что на итоговой пресс-конференции Путин и Меркель сделали разные акценты. Путин начал с экономических показателей («взаимный товарооборот всё-таки начал расти. В январе‒мае этого года показатель приблизился к 33 процентам, превысив 21 миллиард долларов») и совместных крупных проектах (он не назвал прямо «Северный поток-2»). В тройку приоритетов он также отнес ситуацию в Афганистане, где власть взяли талибы. Затем российский президент затронул вопрос урегулирования на Донбассе, раскритиковав украинскую власть за то, что «принят целый ряд законов и подзаконных актов, по своей сути противоречащих Минским соглашениям. Складывается впечатление, что руководство этой страны решило в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации».

Далее последовали ситуация в Белоруссии, ядерная программа Ирана и вопрос выстраивания отношений с влиятельными силами в Ливии. А завершил свое выступление президент РФ своим видением положения дел в Сирии.

Ангела Меркель начала со слов о том, что «80 лет тому назад гитлеровская Германия напала на Советский Союз», поэтому «я сегодня в начале своего визита возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата».

Что касается политической повестки, то в качестве вопроса № 1 Меркель напомнила об «угнетающей ситуации вокруг Алексея Навального», а также о включении 3 немецких организаций, действующих в России, в список иностранных агентов. Дальше канцлер говорила о «Северном потоке-2», подчеркнув, что это не германо-российский проект, а проект европейского характера, «потому что в нём участвуют и предприятия из других стран». Меркель уведомила, что со стороны ФРГ переговорщиком по вопросу транзита газа по территории Украины будет Георг Граф Вальдерзее.

Далее последовали такие темы:

— поддержка желания России взаимодействовать с ЕС по климатическому пакету Fit for 55;

— обращение к России как к посреднику для переговоров с движением «Талибан» в Афганистане;

— ситуация в Украине и «нормандский формат»;

— проблема беженцев из Беларуси в Европейский Союз;

— Ливия и Сирия;

— вызовы для Германии и России в связи с изменениями климата.

Как известно, Меркель поднимала перед Путиным вопрос о судьбе транзита газа по украинской ГТС после 2024 года, но российский президент демонстративно не стал давать никаких обещаний, а перекинул проблему на европейских контрагентов («Мы не можем написать транзитный контракт, если у нас нет контрактов на поставку нашим потребителям в Европе»).

Вместе с тем, как известно, Путин и Меркель более двух часов общались за закрытыми дверями. 100 %, что обсуждали «Северный поток-2», а, значит, и ситуацию в Украине. Раньше, во времена Порошенко, эту задачу решали благодаря переговорщику на высшем уровне, который находится на прямом контакте с Путиным. Но переговорщиков класса Виктора Медведчука у Офиса президента нет — и не предвидится. Потому как все мы видели, что Зеленский и компания так и остались в неведении, о чем договорились Меркель с Путиным. Вот и получается, что политические репрессии против Медведчука не усилили, а только ослабили переговорные позиции Украины.

Что касается на конкретики, то на совместной пресс-конференции Зеленского и Меркель прозвучал самый минимум. Зеленский на совместной пресс-конференции говорил, что они с Меркель обсуждали прекращение огня на Донбассе, обмен удерживаемыми лицами и открытия КППВ на линии фронта на Донбассе. Меркель ни по одному из пунктов никакой конкретики не сказала. Обратите внимание, что Зеленский, который очень любит говорить о своих достижениях, много говорил о том, что они вместе с Меркель ОБСУЖДАЛИ, но ни слова не сказал, что они хоть о чем-либо ДОГОВОРИЛИСЬ.

Меркель в своем выступлении начала с даты 80-летия нападения нацистской Германии на СССР, коснулась ситуации в Афганистане, похвалила Зеленского «за те усилия, которые предпринимаются в различных сферах для реформирования». Меркель тоже озвучила расхожую фразу, что «газ не должен использоваться как политическое оружие», выразила поддержку Украине в борьбе с пандемией. Канцлер ФРГ сообщила, что они могли бы разработать хорошую повестку дня для новой встречи в «нормандском формате», но не смогла сказать, когда может состояться такая встреча. Пусть даже хотя бы в самых общих чертах.

А в довершение вышло так, что никакой конкретики Меркель в Киев не привезла. Судьба транзита после 2024 года? Никакой конкретики нет даже в первом приближении. Путин же прямо сказал, что «мы готовы», но срок и объемы должны определить европейские потребители, т.е. пусть эту проблему решают страны ЕС. Новая встреча в «нормандском формате»? Вообще ноль информации. А как мы помним, со стороны Кремля звучали сигналы, что пока Киев не выполнит все договоренности, заключенные на встрече в Париже в декабре 2019 года, разговаривать вообще не о чем.