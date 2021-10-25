Серийный филантроп Джордж Сорос

Вышедший на российской НТВ документальный фильм «Белый кит» про деятельность Джорджа Сороса сложно назвать сенсационным. Ведь украинцы знают про деятельность этого «серийного филантропа» не понаслышке. Да и фактаж имеется и более интересный, и более поучительный.

Знаменитым Джордж Сорос стал в возрасте 62-х лет после «черной среды» — 16 сентября 1992 года, когда, аккумулировав через свой хедж-фонд Quantum Fund $10 млрд. в игре против британского фунта и воспользовавшись несовершенством Европейского механизма регулирования валютных курсов (МВК), из-за которого фунт реально был переоценен, он заработал $1 млрд.

Сам же фунт только за один день подешевел на 4.5% относительно доллара, его более плавное падение продолжалось и далее, а суммарно Британия потеряла порядка 3.4 млрд. фунтов.

Именно с этого момента хедж-фонды из маргинального финансового института превратились в один из столпов финансовых рынков.

Позже Джордж Сорос летом 1997 года спровоцировал азиатский финансовый кризис, который по принципу домино в условиях глобальных рынков привел к серии дефолтов, например, в Аргентине и России (в Украине дефолт был «техническим» — удалось договориться с кредиторами о реструктуризации), а позже — к краху рынка американских «доткомов».

Тогда Джордж Сорос поставил на падение таиландского бата более $1 млрд., и с группой других «стервятников» (общепризнанное прозвище подобного рода финансовых спекулянтов) сыграл против малайзийского ринггита.

Кстати, тогда же будущий нобелевский лауреат Пол Кругман ввел термин «соросы» для обозначения финансовых спекулянтов, которые ради своих сверхприбылей готовы разорять сотни миллионов людей; кроме того, г-н Кругман обвинял финансиста в получении инсайдерской информации.

Осознав нехитрую истину, что финансовые спекуляции проще осуществлять человеку с репутацией «филантропа», а не «стервятника», Сорос основал фонд «Открытое общество», который декларирует благие цели продвижения демократии и либеральных ценностей во всем мире. Реально же, речь шла о создании через систему аффилированных с Фондом НКО фабрики «агентов влияния» как самого Джорджа Сороса, так и американского правительства, которое регулярно пользовалось услугами «серийного филантропа» для подготовки лояльных кадров в разных уголках Земли. (Сорос всегда был связан, как с истеблишментом Демократической партии США, так и с его леволиберальным / «прогрессистским» крылом)

И там, где «соросят» привести к власти через выборы и/или интриги было затруднительно, в ход шел инструментарий госпереворотов — начавшийся с Югославии и продолжившийся на постсоветском пространстве «цветными революциями» — в Грузии, Украине, Киргизии, Молдове, Армении...

Глядя на сегодняшний «пир во время чумы» в исполнении «соросят», трудно поверить, что Украина в свое время стала первом страной на пространстве бывшего СССР, где «серийному филантропу» Соросу & Co дали суровый отпор.

Будучи главой Администрации Президента, в марте 2004 года Виктор Медведчук приказал закрыть Ливадийский дворец для Сороса и его сотрудников, исполняющих роль «гражданского общества». Сорос планировал провести «смотр сил» накануне «оранжевой революции» 2004 года, когда зарубежные силы сделали ставку на Виктора Ющенко. «Серийный филантроп» планировал провести символическое мероприятие, ведь именно в Ливадийском дворце на Ялтинской конференции в феврале 1945 года Сталин, Рузвельт и Черчилль решали вопрос о судьбах мира по итогам Второй мировой войны. Но с подачи Медведчука символический «смотр сил» превратился в символ поражения, показав, что если есть политическая воля, то «политические гастарбайтеры» и «гастролеры» вынуждены убираться вон. В итоге, Сорос был вынужден через Виктора Пинчука обратиться к президенту Леониду Кучме, который на свою голову разрешил Соросу и «соросятам» проводить свое мероприятие.

Можно добавить, что в 2020 году Сорос & Co получили суровый отпор в Белоруссии. И если уж бросить честный ретроспективный взгляд, то «великим и ужасным» Джордж Сорос стал благодаря умелому пиару. Даже в описанных выше случаях обрушения национальных валют он действовал вместе с более мощными игроками, которые просто предпочитали оставаться в тени.

Например, попытка сыграть в том же 1997 году против гонконгского доллара закончилась предупреждением спекулянту от китайских товарищей из КПК, которые прозрачно намекнули, что Пекин «впишется» за Центробанк своего Специального автономного района не только золотовалютными резервами, но, если надо, и спецслужбами. И Сорос не рискнул ужалить и предпочел отползти ...

Еще более примечательным оказался опыт Сороса в ельцинской России, где его попросту кинул другой авантюрист — Борис Березовский в афере со «Связьинвестом». Джордж сотоварищи, покупая «пустышку», были уверены, что «за недорого» получают недооцененный актив...

Еще большие потери Джордж Сорос и верующие в его непогрешимость финансисты понесли на противостоянии с Дональдом Трампом. Находясь в плену своих либеральных иллюзий, они поставили огромные деньги на падение биржевых индексов — ведь макроэкономическая политика Трампа должна была привести к обрушению рынков! Но Доу-Джонс при 45-м президенте практически все время рос, за исключением нескольких «корректировок» и короткого обвала в начале пандемии; за четыре года этот индекс вырос на 56%, что принесло серьезные убытки Соросу и Ко — до миллиарда долларов.

К слову сказать, сторонники Трампа в свое время за 10 дней собрали 100 тысяч подписей под петицией к Белому Дому с требованием признать Сороса финансистом террористов (аффилированные с ним фонды финансировали не только BLM, но и анархистов).

Впрочем, в антинациональной деятельности Джорджа Сороса обвиняли не только в США времен Трампа, но и на его родине — Венгрии, где он объявлен в розыск, а его структурам законодательно резко ограничили влияние на политику. Интересно, что схожей позиции придерживается и «историческая родина» миллиардера — Израиль, где его обвиняют в поддержке палестинцев, выступающих против еврейского государства. Да и заявления Сороса о том, что антисемитизм в современном мире вызван политикой самого Израиля тоже считаются неприемлемыми на Земле Обетованной.

Мельком упомянем Россию, где аффилированные с Соросом НКО были признаны нежелательными в конце 2015 года.

Интересно, что ровно за год до победоносного завершения Второй Карабахской Войны, из Азербайджана был изгнан Фонд Сороса. А «мудрый армянский народ» продолжает сосуществовать с этим Фондом, который de facto финансирует партию Пашиняна.

Кстати, еще один любимчик Сороса — Михаил Саакашвили тоже потерял территории, считая, как и Пашинян, что «весь мир с нами».

Можно привести еще один пример прихода к власти соросовских ставленников, которые потеряли территории, но как говорится, — «на себе не показывают»!