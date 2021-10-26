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Санкции по приколу? Почему санкций СНБО на самом деле никто не боится

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Санкции по приколу? Почему санкций СНБО на самом деле никто не боится

Чего стоят санкции СНБО, как их избегают еще до наложения, справедливы заявления о платном «входе и выходе» из санкционных списков и действительно ли санкции СНБО используют для сведения личных счетов? Об этом в новом расследовании BIHUS info.

За этот год СНБО наложило санкции на сотни людей и предприятий, как украинских, так и иностранных. И среди них далеко не все такие известные как Медведчук и его телеканалы. Там есть и воры в законе, и криминальные авторитеты, и контрабандисты о большинстве из которых рядовой гражданин даже никогда и не слышал. И вот некоторым из них дали возможность из-под санкций убежать. Некоторым дали время и возможность вывести из-под санкций свои активы. И вот как это происходило.

Вообще закон о санкциях существует в Украине с 2014 года. Просто до недавнего времени его не использовали в режиме «ежемесячного аттракциона». И вообще принимали этот закон для того, чтобы бороться санкциями с российским агрессором.

Механизм прост. Сначала Совет национальной безопасности и обороны Украины принимает решение о применении санкций, а дальше президент Украины своим указом вводит его в действие.

Предыдущий президент Украины Петр Порошенко пользовался санкциями очень редко. И попадали под них российские субъекты, а также боевики из ОРДЛО.

А вот при действующем президенте Зеленском все изменилось в феврале 2021 года. Когда санкции были наложены на каналы из пула Виктора Медведчука. Украинцам понравилось. Понравилось и власти. Но понравилось довольно странно. Ведь в дальнейшем начали происходить «странные» вещи.

В начале периода «штамповки» санкций временной промежуток между решением СНБО и указом президента составлял менее суток. 2 февраля решение, 2 февраля указ президента. Последний такой короткий промежуток был 19 февраля. А дальше он начал расти. И летом уже между решением Совета нацбезопасности и обороны и соответствующим указом президента проходило шесть дней. А однажды указа ждали, представьте себе, два месяца.

Что же происходило в эти промежутки? Вот вам пример.

2 апреля Зеленский, после заседания СНБО, делает громкое заявление о первых в истории Украины персональных санкциях против крупнейших контрабандистов Украины. Все их активы и имущество будут арестованы. И после этого заявления ждет следующий день для подписания соответствующего указа. А около 23 часов 2 февраля один из фигурантов списка контрабандистов выводит себя из списка учредителей многомиллионного строительного бизнеса. А значит под санкции этот бизнес не попадает. И так сделал не один контрабандист.

И вот здесь интересно, что один из указанных выше фигурантов списка вывел себя из прибыльного бизнеса за несколько часов до заявлений СНБО и Президента. Совпадение? Читайте дальше.

15 апреля. Очередное заявление об «атаке» на контрабандистов. Указ появляется 21 апреля. За это время фигуранты переписывают почти все свои бизнесы и избегают санкций. Но и здесь появляется фигурант, который внезапно начинает избавляться от «хлебных» активов уже 12 апреля. Так, будто он уже знает, что попал в список.

30 июля СНБО проводит выездное заседание в Краматорске. И к санкционному списку контрабандистов добавляют еще трех человек: Александр Акст, Валерий Фальковский, Владислав Студинец. Кроме того, должны попасть под санкции 24 компании, которые аффилированы с этими людьми. Так вот указ относительно этих людей был подписан 6 октября — через 68 дней.

Даже при такой «скорости» издания указов Офисом президента, Фальковский умудрился переписать свой бизнес на других лиц буквально за пару часов до выступления Данилова с объявлением результатов голосования СНБО.

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Похожая, но по-своему дикая история произошла и со списком воров в законе. Указ о введении списка санкций в действие появился через неделю. И оказывается, что в этот список в течение 7 дней вносили изменения. Итак, то за что голосовал СНБО и то, что подписал Зеленский — разные документы. Мало того, что с десяток людей оттуда просто исчезли. Так некоторые, как, например братьев Джамбулатовых, «склеили» в единую личность. Как? Очень просто — в финальном списке, который подписал президент Зеленский, был человек с ФИО старшего Джамбулатова, а с датой рождения младшего. То есть — несуществующий в природе человек. И это не говоря о том, что люди из списка быстренько, пока «готовился» указ президента, лишились бизнеса.

И это при том, что несколько месяцев назад СНБО указывали, что в списки попали люди, которые никакого отношения к преступной деятельности не имеют. Данилов твердо стоял на своем — списки проверены и никого лишнего там нет. Как потом оказалось — зря.

СНБО, санкции
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