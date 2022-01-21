Олигархи, «любі друзі», политические репрессии: у каждого украинского президента свой «порог осторожности»

Недавно мне в руки попалась удивительная книга французского писателя Лорана Гюнеля «Бог всегда путешествует инкогнито». Атеистов успокою, она не о Господе, и даже не о вере. Это роман с размышлением о себе и о том, как можно побудить себя взять судьбу в собственные руки.

В одном из эпизодов этого произведения есть удивительная фраза «Переступив порог осторожности». Имеется в виду ситуация, когда человек пересекает «красные линии» - которые установлены собственной моралью, обществом или политическими силами. Согласитесь, эта фраза только на первый взгляд кажется невзрачной и неприметной. Но если задуматься, в ней кроется глубина, палитра всех ошибок и страхов. И не только отдельно взятых личностей, а целых властей и эпох, олицетворяющих их правление.

Вот, например, какой «порог осторожности» переступил Кучма? Наверное, Кучма переступил «красную линию» (или «порог осторожности»), когда во время своей второй каденции позволил сформироваться первым финансово-промышленным группам и, как следствие, способствовал появлению олигархов.

При Ющенко все это продолжилось, но личный «порог осторожности», о который Виктор Андреевич изрядно спотыкался - это его окружение, вошедшее в историю в качестве, как сказали бы сейчас, мема «любі друзі».

Ключевой ошибкой Виктора Федоровича стало то, что он вообще не увидел этот самый «порог осторожности», а потому во время Евромайдана просто упустил ситуацию, а затем начал «сливать» и свое окружение (согласился на увольнение Николая Азарова), и правоохранителей.

Порошенко, как умелый бизнесмен, даже будучи в политике продолжал умело обходить «пороги осторожности», выстраиваемые реальностью. И все же свой личный «порог осторожности» Петр Алексеевич таки не смог обойти, пообещав на выборах мир, а на деле продолжив войну на Донбассе. А оппоненты до сих пор обвиняют Порошенко в том, что при нем процветали «схемы», позволявшие зарабатывать разным коррупционерам и прочим проходимцам.

Владимир Зеленский, как нетипичный кандидат в президенты, а затем и президент Украины, всем своим видом говорил, что отныне никаких «порогов» не будет - все будет открыто и прозрачно. Образно говоря, все будут ходить через стеклянные двери, которые будут открываться по зову народа. Ведь «Каждый у нас президент», не так ли? Но, по факту, первые месяцы президентства Владимира Александровича показали, что «красные линии» будут - причем их будет много. И Зеленский будет без особой осторожности переступать «красные линии» на пути к укреплению собственной власти.

«Красная линия» или «порог осторожности №1». В случае победы на выборах Зеленский обещал, что представители крупного бизнеса не будут влиять на политику Президента Украины. Но вскоре, оказалось, что «не все так однозначно». Потому что СМИ открыто сообщали, как помощник президента Сергей Шефир едет прямо домой к олигарху Ринату Ахметову, а не менее известный олигарх Коломойский открыто выясняет отношения со своими бизнес-конкурентами, руками, в том числе, и депутатов от «Слуг народа», как в истории с законопроектом №1210 о повышении ренты на железную руду.

«Красная линия» или «порог осторожности №2». Вспомните, с какой риторики начинал Президент, когда речь заходила о подборе кадров? Будут конкурсы, будут настоящие технократы и профессионалы. Сначала намеки на это все действительно были, а вскоре понеслись назначения лояльных и обеспечивающих «теплую ванну». Короче, Офис Президента и его «постояльца» очень быстро затянула воронка кулуарных договоренностей и «решалова».

«Красная линия» или «порог осторожности №3». Проблема каждого политика, который переступал порог здания на Банковой - это хроническое неприятие собственных оппонентов. Только вспомните, Кучма видел опасность в Черноволе, Ющенко и Янукович боролись с Тимошенко, Порошенко воевал с Садовым и той же Тимошенко. Зеленский, несмотря на всю, казалось бы, монолитность своей власти, тоже шагнул на эту тропу. Сначала, когда были попытки устроить судебный процесс в отношении Порошенко, сейчас против Медведчука, партия которого, согласно опросу BURI-Украина вплотную подобралась к рейтингу «Слуги народа», а значит и самого Зеленского.

Но самое интересное может начаться после того, когда Европейский суд по правам человека рассмотрит иск Медведчука о незаконных действиях украинской власти, грубом нарушении права на справедливый суд, права на свободу, а также личную неприкосновенность.

То, что белых пятен в этом деле хватает, понимают даже в украинских судах. Иначе бы СБУ не кормило «завтраками» уже почти 12 месяцев, так и не предоставив никакой нормально задокументированной и аргументированной доказательной базы по тем статьям УК, которые инкриминируют Медведчуку. Или кто-то видел сведения о передаче информации о «секретном украинском военном подразделении» российской разведке, на чем якобы выстроено подозрение? Или о создании вербовочной сети, как утверждало СБУ? А где доказательства о «содействии деятельности террористической организации», на основании которого оппозиционного политика поместили под второй домашний арест. Или это просто очередной пузырь? И если адвокаты Медведчука, вероятность чего очень высока, таки добьются решения ЕСПЧ в свою пользу, это может быть ударом под дых не только генпрокуратуре, но и самому президенту, а главное - его политическому будущему.

А что дальше? Дальше, к сожалению, могут быть новые «пороги осторожности», прыжки через которые, способны постепенно толкать эту власть в политическую пропасть.

Потому что получается парадоксальная ситуация, когда Зеленский, Ермак и компания, казалось бы, все больше концентрируют власть и укрепляют самодержавие, а на деле создают себе все больше и больше мощных противников, при том, что «зеленые» уже потеряли большинство в Верховной Раде.