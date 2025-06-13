Суд арештував активи Хорошковського та його бізнес-партнера у справі про ухилення від сплати податків

Український суд наклав арешт на низку об’єктів нерухомості, пов’язаних із колишнім першим віцепрем’єром Валерієм Хорошковським та його бізнес-партнером Вадимом Григор’євим. Про це повідомив журналіст-розслідувач Володимир Бондаренко з посиланням на дані з Єдиного реєстру судових рішень.

За словами Бондаренка, попри тривале проживання за кордоном, Хорошковський продовжує активно вести бізнес в Україні. Зокрема, він володіє часткою в телеканалі «Інтер» та контролює низку об’єктів нерухомості у центрі Києва. Його представником та найближчим партнером в українських активах виступає підприємець Вадим Григор’єв.

Як зазначає журналіст, структури, пов’язані з Григор’євим, регулярно беруть участь у великих аукціонах через систему Prozorro. Серед придбаних об’єктів — колишня штаб-квартира ВТБ Банку на розі вулиць Шевченка і Пушкінської, бізнес-центр на Прорізній, 8 (будівля колишнього «Київметробуду»), готель «Ермітаж» на вул. Богдана Хмельницького, а також будівля «Експобанку» на вул. Дмитрівській.

«Григор’єв не просто скуповує елітну нерухомість — він часто бере участь в торгах, штучно завищуючи ціну активів. Це впливає на ринок і створює проблеми для таких гравців, як, наприклад, Максим Кріппа», — зазначає Бондаренко.

За словами журналіста, у березні–травні 2025 року правоохоронні органи арештували активи, пов’язані з групою Хорошковського–Григор’єва, у межах кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків на суму 184 млн грн.

У судових документах фігурує кілька десятків компаній, зокрема: «ПОБУТСЕРВІС» (БЦ на вул. Жилянська, 146), «ДІПРОБУДМАШИНА» (об’єкти на Лейпцизькій, Пушкінській і Прорізній), «КМЗІ ім. Ватутіна» (багатофункціональний центр на вул. Антоновича, 118),«АГРОПРОМСИСТЕМА», «МАГАЗИН “КИЯНКА”» (GoodWine на вул. Мечникова) та інші.

Слідство встановило, що під час виплат доходів на користь офшорних компаній Biesef Investments Limited та Amarena Limited (обидві зареєстровані на Кіпрі), зазначені українські юридичні особи свідомо ухилялись від сплати податку на прибуток на суму 183,8 млн грн.

Крім того, Бондаренко нагадав, що раніше Григор’єва звинувачували в недоплаті 160 млн грн при купівлі офісу колишнього «Київметробуду» — 7400 кв. м на Прорізній вулиці.