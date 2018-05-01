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Как выбрать систему видеонаблюдения IP камера или wifi камера

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Как выбрать систему видеонаблюдения IP камера или wifi камера

На сегодняшний день множество людей, которые хотят обезопасить помещение, в котором они работают или живут, задаются вопросом о том, какую модель видеокамеры приобрести. В этом вопросе нет «ничего такого», он весьма корректный и уместный, если вы хотите постоянно производить наблюдение за всем, что происходит через сеть Интернет. Мы сделаем все возможное, чтобы объяснить в этой статье все необходимое для приобретения наиболее подходящей камеры.

Помощь в выборе камер любезно предоставила комнания Naum.pro, лидер на украинских просторах.

Какую систему видеонаблюдения выбрать?

Чтобы определиться с самой оптимальной моделью видеокамеры, стоит первоначально ознакомиться с техническими параметрами и особенностями продукции:

  • Обратите внимание на разрешение и тип матрицы.
  • Чувствительность.
  • Частота кадров.
  • Варианты подключения.
  • Дополнительные функции.

Сегодня самыми востребованными считаются два вида матриц: CCD и CMOS.

Их отличия заключаются в том, каким способом обрабатываются полученные информационные данные. Первый тип будет обрабатывать данные постепенно, по мере их поступления. Второй – все целиком. Стоит отметить, что в связи с этим, CCD матрица обеспечит вам более качественную картинку, нежели CMOS.

Если говорить о разрешении этого элемента, то тут безоговорочно можно быть уверенным в том, что чем выше его показатель, тем лучше, поскольку в результате картинка будет яркой и четкой.

Если вы хотите, чтобы можно было рассмотреть черты человеческих лиц, а не просто ограничиться силуэтами, то предпочтение стоит отдать видеокамерам с максимальным разрешением матрицы. Нуждаетесь в видеосъемке Full HD качества? В таком случае показатели разрешения должны составлять 1920 на 1080 пикселей.

Четкость полученной картинки при недостаточном освещении напрямую связано со светочувствительностью матрицы.

Так что, если вы хотите производить запись видео ночью, следует приобрести видеокамеру с высоким параметром светочувствительности матрицы или с наличием ИК подсветки для ночной съемки.

Если вы хотите, чтобы картинка была настолько реалистичной, насколько это возможно, иными словами, вам необходимо наблюдать за всем, что происходит без запинок в режиме реального времени, то частота кадров такой видеокамеры должна быть не менее 30 в секунду. Минимальное количество кадров, конечно, равносильно 15, но тогда без торможения изображения обойтись не получится. Инновационные модели видеокамер обладают частотой кадров до 60 за секунду.

Можем посоветовать купить более универсальную камеру которая позволит вести запись на карту памяти MicroSD и подключается по wifi. Уличная камера в алюминиевом корпусе станет идеальным решением для вас. Сотни положительных отзывов по всей Украине. Советуем в Google набрать "Камера 114" и убедится самостоятельно. Или перейдите по ссылке и подберите себе профессиональную IP камеру ЗДЕСЬ

Как подключать видеокамеры наблюдения?

Такие камеры подключаются непосредственно к компьютеру. Сделать это можно, используя провод. Правда, IP камеры нуждаются в LAN кабеле, а аналоговые варианты в коаксиальном или с наличием USB адаптера. В связи с этим, перед тем, как совершить заказ, лучше окончательно подобрать подходящую видеокамеру.

Техника продолжает прогрессировать, благодаря чему сегодня можно увидеть обновленные видеокамеры, обработка информационных данных которых не предусматривает наличие проводов. Они просто функционируют через беспроводную сеть.

Помимо вышеупомянутых параметров, есть и дополнительные, которые удостоены не меньшего внимания, нежели основные. Их стоит учитывать при покупке видеокамеры. Когда мы упоминаем дополнительные параметры, речь идет о:

  • Способе крепления (используя дюбель, подставки или прищепки).
  • Фиксированном либо вариофокальном угле обзора.
  • Наличии или отсутствии микрофона (он влияет на то, будет ли изображение озвучиваться).
  • Инфракрасной подсветке (чтобы объекты можно было отличить при ночной съемке).

Обозначив для себя эти особенности, вы, однозначно, подберете наиболее подходящие для себя.

Где приобрести видеокамеру?

В данном случае может быть два ответа:

  • Совершить онлайн-заказ на официальном сайте нашего интернет-магазина Naum.pro.
  • Обратиться в стационарный профильный магазин, который специализируется на продаже систем видеонаблюдения.

Заказывая видеокамеры в интернет-магазине Naum.pro, вам, несомненно, удастся сэкономить время, но, тем не менее, с нашей точки зрения лучше всего не лениться и заехать в стационарный магазин, в котором уже детально ознакомиться с широкомасштабным ассортиментом видеокамер, чтобы выбрать самую оптимальную модель камеры. Да и пообщаться с консультантом вживую куда проще, чтобы быстрее подобрать товар.

Как произвести монтаж видеокамеры?

При покупке системы видеонаблюдения в профильном магазине Nadzor.ua, вы на месте можете спросить у менеджера касательно процесса подключения камер. Поверив специалистам с многолетним опытом работы, вам будет обеспечено корректное подключение и длительная высококлассная работа видеокамеры.

Но прежде чем выполнять подключение видеокамеры, необходимо все подготовить:

  • Компьютер (смартфон, планшет или ноутбук также придутся к месту).
  • Видеокамера (напоминаем, что ее можно подключить к компьютеру, используя различные кабели).
  • Специальная программа, осуществляющая коммуникацию между компьютером и видеокамерой.

Проконтролировав наличие всех деталей, у вас появится возможность следить за тем, в каком состоянии находится то или иное помещение, пока вы отсутствуете. Вы можете быть на отдыхе в другом конце света, при этом на дисплее будет отображаться все происходящее в вашей квартире или доме. Это однозначно очень комфортно! Так почему же не соответствовать современным стандартам и не приобрести видеокамеру для наблюдения.

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