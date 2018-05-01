Абдоминопластика: как проводится операция и каковы ее риски

Здоровое питание и спорт положительно сказываются на фигуре, но чудо с их помощью точно не произойдет. Некоторые физические проблемы по силам устранить лишь пластическому хирургу. Одной из таких является обвисший, утративший упругость живот. Это могут быть следствия родов, возрастные изменения, особенности конструкции тела. В каждом из случаев грамотная пластика живота позволит забыть о несовершенстве собственной фигуры.
В профессиональной сфере коррекция формы живота получила название абдоминопластика. В ходе операции из указанной области удаляют излишки кожи, жировую клетчатку, производят подтяжку брюшных мышц.
Данное операбельное вмешательство относится к категории серьезных хирургических манипуляций, после которых требуется длительная реабилитация. Поэтому к операции специалисты рекомендуют прибегать только, если все остальные альтернативные способы решения проблемы оказались неэффективными.
В хирургической практике абдоминопластика проводится как женщинам, так и мужчинам. Методологическое исполнение операции определяется характером и масштабом проблемы. Абдоминопластика классифицируется:
Последняя из методик применяется при незначительном ослаблении брюшных мышц, когда необходимости в удалении лишней кожи нет. Все манипуляции осуществляются через прокол в области бикини. Мини-абдоминопластика также осуществляется с минимальным травмированием тканей, но позволяет удалить незначительный объем жировых и кожных излишков.
Средняя и полная абдоминопластика позволяет произвести масштабную коррекцию оперируемой области. Манипуляции осуществляются через полноценные разрезы тканей в брюшной области.
Длительность пластики живота с учетом выбранной методики может варьировать от 1,5 до 2,5 часов, применяется анестезия. После завершения операции пациент остается в пределах стационара 1-2 суток. Весь этот период его состояние строго контролируется медицинским персоналом.
Общий восстановительный период после пластики живота составляет не менее 1,5-2 месяцев. Ношение компрессионного белья в это время является обязательным. Из образа жизни необходимо исключить серьезные физические нагрузки, посещение бани и сауны, длительное пребывание на открытом солнце.
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