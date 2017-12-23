В МИД России рассказали о последствиях поставок американского оружия в Украину

Россия считает, что поставки американского оружия Украине подтолкнут Киев к силовому сценарию разрешения ситуации в Донбассе.

Об этом заявил замглавы МИД России Григорий Карасин, сообщают РИА Новости.

Он отметил, что Москва считает весьма опасными принятые в США решения о поставках летального оружия Киеву.

«Дело даже не столько в параметрах и количестве американских вооружений, а в де-факто поощрении Вашингтоном воинственных сил в Киеве, подталкивании их на силовой сценарий», — заявил Карасин.

Как сообщалось, США поставят Украине оборонительное вооружение на $47 миллионов.