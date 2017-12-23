В МИД России рассказали о последствиях поставок американского оружия в Украину

Россия считает, что поставки американского оружия Украине подтолкнут Киев к силовому сценарию разрешения ситуации в Донбассе.
Об этом заявил замглавы МИД России Григорий Карасин, сообщают РИА Новости.
Он отметил, что Москва считает весьма опасными принятые в США решения о поставках летального оружия Киеву.
«Дело даже не столько в параметрах и количестве американских вооружений, а в де-факто поощрении Вашингтоном воинственных сил в Киеве, подталкивании их на силовой сценарий», — заявил Карасин.
Как сообщалось, США поставят Украине оборонительное вооружение на $47 миллионов.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.775,02 0.0969
|2.807,24 0.1198
|100 евро
|3.276,05 0.0966
|3.330,21 0.1026
|10 рублей
|4,36 0.0011
|4,80 0.0017
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