В Кабмине назвали уровень зарплаты, который должен удерживать украинцев от трудовой миграции

В правительстве подсчитали уровень заработной платы, который должен удерживать украинский народ от трудовой миграции за границу. Об этом заявил вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, сообщает РБК-Украина.

«Трудовая миграция — одна из самых больших угроз для государства после военной агрессии. Военные действия на востоке отвлекли на защиту государства 250 000 абсолютно трудоспособного населения. Это количество людей ушло из реального промышленного сектора», — подчеркнул он в интервью Левому берегу.

Среди других рисков Зубко отметил, что строительство новых предприятий в странах Восточной Европы пока непосредственно рассчитан на трудовую миграцию из Украины. По его мнению, власть не удержит людей любой зарплатой, если нет нормальной дорожной и социальной инфраструктуры, детских садов, школ. Зубко привел два фактора решения этой проблемы — создание социальной инфраструктуры и привлечения инвестиций для малого и среднего бизнеса.

«Официальные цифры по работающих украинцах за рубежом мы ориентировочно можем умножить на пять, только в Польше работает более миллиона. Небольшая разница в зарплате в Украине, по сравнению с европейской, даст возможность никуда не ехать. Работник, который едет в Польшу, получает зарплату 800-1000 евро, или 25-30 тысяч гривен, но имеет дополнительные расходы на жилье, транспорт и тому подобное. Считаем, если в среднем зарплата поднимется до 16 000 гривен, это даст возможность удерживать людей в Украине », - отметил вице-премьер.

Он также отметил важность правильно осознавать потенциал трудовых ресурсов в Украине.

«У нас 24 миллиона трудоспособного населения, среди которых 8 млн — мужчины, 16 млн — женщины. На недавнем форуме регионального развития я отметил необходимость строить детсады, чтобы освободить женщин с домохозяйственной работы. Сегодня очередь в детсады составляет более 52 000 мест, поэтому женщины вынуждены воспитывать детей дома. В этой категории можем найти трудовой ресурс. Еще одна ниша трудового потенциала — люди с инвалидностью. Есть смысл развивать совершенно другой уровень инклюзии. Ведь огромное количество людей в этом нуждаются, и они могут работать », - подчеркнул Зубко.