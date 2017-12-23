Госпродпотребслужба подтвердила вспышку африканской чумы в Киевской области

В селе Подгорцы Обуховского района Киевской области обнаружена вспышка африканской чумы. Эту информацию Укринформу подтвердил заместитель начальника отдела безопасности среды жизнедеятельности Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области Евгений Ткач.
«22 декабря по результатам изучения санитарной диагностики и экспертизы в образцах двух трупов свиней обнаружен вирус АЧС — африканской чумы. Домашние животные выращивались в хозяйстве местной жительницы села Подгорцы Обуховского района Киевской области. Сейчас на месте события находятся специалисты соответствующих служб. Готовится уничтожение домашних животных согласно инструкции», — подчеркнул Ткач.
Как сообщалось, по информации журналиста и общественного активиста Леси Москаленко, тревожная информация об африканской чуме свиней в селе Подгорцы появилась вчера. Депутаты сельсовета в Ходосовке (соседнее село) получили предупреждение на сессии сельского совета.
«Их предупредили, что свинину есть нельзя. Жителей сел никто не предупредил, ни одной официальной информации нет. Откуда именно больные свиные? С фермы возле Полигона или это свиньи, которых держали люди? Куда шло мясо? Как началась эпидемия и чего все молчат? В Подгорцах много людей в форме, похоже, ветеринарная служба. Жителе Подгорцев сообщают, что труппы погибших от вируса свиней сейчас повезли сжигать возле мусорного полигона, на земле Подгорцев. Это совсем рядом с домами жителей. Люди встревожены», — пишет Москаленко.
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