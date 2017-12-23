Боевики из гранатометов обстреляли силы АТО на Светлодарской дуге, - штаб

Российско-террористические войска на Донбассе пытаются сорвать новогоднее рождественское перемирие, которое начало действовать с сегодняшнего дня, обстреляв позиции Вооруженных сил Украины на Светлодарской дуге. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Сегодня, около 11:30 российские наемники совершили обстрел в сторону позиций Вооруженных Сил Украины на Светлодарской дуге. Вооруженная провокация из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружений БМП была осуществлена из неподконтрольного украинскому правительству населенного пункта Калиновка», — говорится в сообщении.

Указано, что в ответ огонь силы АТО не открывали.

Напомним, на сегодня на Донбассе начало действовать перемирие на время рождественских праздников.