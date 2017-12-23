«Всеукраинская Энерго Компания» загрузит ОПЗ по давальческой схеме

ООО «Всеукраинская Энерго Компания» выиграло конкурс по использованию мощностей ПАО «Одесский припортовый завод» для переработки газа в минудобрения на давальческих условиях, сообщил первый заместитель главы правления завода Николай Щуриков, передает Интерфакс-Украина.
«Лучшее предложение (на конкурсе, состоявшемся 8 декабря — ИФ) дала ООО „Всеукраинская Энерго Компания“. Планируется ввести в эксплуатацию один агрегат по производству аммиака и два агрегата по производству карбамида. Основные обязательства давальца — единоразово обеспечить до 3 млн куб.м газа для запуска производства и ежемесячно до 60 млн куб.м газа как давальческого сырья. Расчетная дата выхода на проектную мощность — 25 января», — написал Н.Щуриков на своей странице в Facebook.
По словам Н.Щурикова, помимо компании-победителя, интерес к конкурсу проявили IBE Trade Corp (США), NCTC AG (Швейцария), «Петротранс Энерджи» (Беларусь), украинские «ЭРУ ТРЕЙДИНГ», «Группа УМВБ» и «Нотокс».
Владельцем «Всеукраинской Энерго Компании» является Виталий Колесников, предприятие занимается энергопоставкой, сбором и сортировкой вторсырья, продажей труб и комплектующих.
Как сообщалось, при попытке запуска в конце октября — начале ноября 2017 года ОПЗ столкнулся с техническими проблемами (вышел из строя компрессор). Тогда партнером ОПЗ по давальческой переработки выступала группа «ЭРУ».
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.775,02 0.0969
|2.807,24 0.1198
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