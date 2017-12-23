Климкин обсудил с Джонсоном его поездку в Москву

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его коллега из Великобритании Борис Джонсон в беседе в субботу обсудили поездку Б.Джонсона в Москву.

«Начал субботу с разговора с британским коллегой Джонсоном. Говорили в том числе о его поездке в Москву. Поблагодарил его за возложение цветов к месту, где убили Немцова. И похоже, что именно этот момент стал для него кульминацией визита», — написал П.Климкин в Twitter в субботу.

Он также подчеркнул, что «по всем вопросам дальше работаем вместе».

Как известно, глава МИД Великобритании 22 декабря посетил Москву. В своем микроблоге в Твиттере он опубликовал ряд фотографий из этой поездки. В частности, Б.Джонсон поделился фотоснимком с Большого Москворецкого моста, где он возложил цветы на месте убийства российского оппозиционера Бориса Немцова. «Справедливость должна восторжествовать», — подписал фото министр.