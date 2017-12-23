В этом отопительном сезоне нет оснований для повышения цены на газ, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в этом отопительном сезоне не видит никаких оснований для повышения цены на газ. Об этом говорится на странице в Facebook министра.

«В этом отопительном сезоне мы не видим никаких оснований для повышения цены на газ. Моя задача — построить систему добычи собственного газа таким образом, чтобы мы стали страной нетто-экспортером. Это может привести к существенному снижению цены газа для украинцев навсегда», — заявил Гройсман.

Напомним, ранее Гройсман заявлял, что цена на газ для населения может быть пересмотрена в следующем отопительном сезоне.

«В этом отопительном сезоне — нет (цена на газ для населения не будет повышаться,- ред.)», — заявил Гройсман.

Однако, по его словам, цена на газ может быть пересмотрена в соответствии с соответствующей формулой.

«Она может быть утверждена в следующем сезоне. Она будет зависеть от колебаний цены на газ на европейских рынках», — добавил глава правительства.